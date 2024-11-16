Казань, где живут две великие культуры. Групповая экскурсия

Прочувствовать город «меж крестом и полумесяцем» с разных сторон - от языков и религии до кухни
Я горжусь тем, что несмотря на все исторические события, татары и русские живут дружно, с одинаковой любовью сохраняют две культуры и два языка, самобытные архитектурные объекты.

На экскурсии вы раскроете феномен этого гармоничного контраста, проследите путь древнего города, посетите кремль и старинные слободы, услышите о выдающихся людях и проникнетесь Казанью!
Казань, где живут две великие культуры. Групповая экскурсия
Казань, где живут две великие культуры. Групповая экскурсия
Казань, где живут две великие культуры. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00

Описание экскурсии

Идея моей экскурсии

В Казани многие века бок о бок живут два народа — татары и русские; соседствуют две религии — ислам и православие; звучат два великих языка. Этим переплетениям и посвящена программа. За 4 часа вы поймете уникальный характер нашего города, где этнические районы и сегодня сохраняют самобытность, где все с любовью сохраняют свое наследие.

Маршрут: два лица Казани

Локации, представленные в этой экскурсии, помогут вам поэтапно узнать Казань. Вы откроете легенды и реальные факты создания древней крепости булгар, посетите старейший собор Казани — Благовещенский — и самое молодое строение кремля — мечеть Кул-Шариф. Затем вас ждут старинные слободы:

Старо-Татарская слобода — район-памятник городской жизни татар в 18-20 веках. Вы увидите каменные мечети, а также у вас будет возможность (на выбор):

  • посетить татарскую чайную и в уютной атмосфере татарского дома поучаствовать в настоящей чайной церемонии: попробовать ароматный татарский чай из самовара и угоститься национальной выпечкой и сладостями
  • прогуляться по сувенирным лавочкам татарской слободы: заглянуть в магазинчик, где продают изделия из кожаной мозаики, в лавку настоящего кузнеца и увидеть татарские ножи-куябрики. Также вы сможете зайти в фермерскую лавочку и продегустировать казылык, вяленого гуся или утку, попробовать домашний чак-чак

Суконная слобода, где вы познакомитесь с памятником промышленной архитектуры — мануфактурой, созданной по указу Петра I. Раскроете, что здесь делал Емельян Пугачёв, полюбуетесь сказочным Театром кукол Экият и храмами — православным, старообрядческим и католическим.

Русская (дворянская) Казань. От нашего внимания не скроются храмы и учебные заведения 19 века; пекарня, где работал Горький; дороги, по которым проезжал Пушкин и гулял юный Левушка Толстой.

Стрелецкая слобода и Богородицкий монастырь. Проедем по старинным улицам и побываем там, где случились чудеса — явление Пресвятой Богородицы и обретение Казанской иконы Божией Матери.

Кому подойдет экскурсия

  • Любознательным путешественникам, в том числе семьям с детьми, которым интересны история и культура Казани
  • Прогулка понравится и будет полезной тем, кто впервые в нашем городе. Вы увидите многие его символы, а также получите полезные советы местного жителя — где вкусно поесть, какие музеи посетить, куда и как съездить за городом.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты в кремль (взрослые — 130 руб.; школьники, студенты, пенсионеры — 110 руб.)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 340 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Площади Тысячилетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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