На экскурсии вы раскроете феномен этого гармоничного контраста, проследите путь древнего города, посетите кремль и старинные слободы, услышите о выдающихся людях и проникнетесь Казанью!
Описание экскурсии
Идея моей экскурсии
В Казани многие века бок о бок живут два народа — татары и русские; соседствуют две религии — ислам и православие; звучат два великих языка. Этим переплетениям и посвящена программа. За 4 часа вы поймете уникальный характер нашего города, где этнические районы и сегодня сохраняют самобытность, где все с любовью сохраняют свое наследие.
Маршрут: два лица Казани
Локации, представленные в этой экскурсии, помогут вам поэтапно узнать Казань. Вы откроете легенды и реальные факты создания древней крепости булгар, посетите старейший собор Казани — Благовещенский — и самое молодое строение кремля — мечеть Кул-Шариф. Затем вас ждут старинные слободы:
Старо-Татарская слобода — район-памятник городской жизни татар в 18-20 веках. Вы увидите каменные мечети, а также у вас будет возможность (на выбор):
- посетить татарскую чайную и в уютной атмосфере татарского дома поучаствовать в настоящей чайной церемонии: попробовать ароматный татарский чай из самовара и угоститься национальной выпечкой и сладостями
- прогуляться по сувенирным лавочкам татарской слободы: заглянуть в магазинчик, где продают изделия из кожаной мозаики, в лавку настоящего кузнеца и увидеть татарские ножи-куябрики. Также вы сможете зайти в фермерскую лавочку и продегустировать казылык, вяленого гуся или утку, попробовать домашний чак-чак
Суконная слобода, где вы познакомитесь с памятником промышленной архитектуры — мануфактурой, созданной по указу Петра I. Раскроете, что здесь делал Емельян Пугачёв, полюбуетесь сказочным Театром кукол Экият и храмами — православным, старообрядческим и католическим.
Русская (дворянская) Казань. От нашего внимания не скроются храмы и учебные заведения 19 века; пекарня, где работал Горький; дороги, по которым проезжал Пушкин и гулял юный Левушка Толстой.
Стрелецкая слобода и Богородицкий монастырь. Проедем по старинным улицам и побываем там, где случились чудеса — явление Пресвятой Богородицы и обретение Казанской иконы Божией Матери.
Кому подойдет экскурсия
- Любознательным путешественникам, в том числе семьям с детьми, которым интересны история и культура Казани
- Прогулка понравится и будет полезной тем, кто впервые в нашем городе. Вы увидите многие его символы, а также получите полезные советы местного жителя — где вкусно поесть, какие музеи посетить, куда и как съездить за городом.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Входные билеты в кремль (взрослые — 130 руб.; школьники, студенты, пенсионеры — 110 руб.)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 340 ₽