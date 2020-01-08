2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История, обычаи, традиции татар и «третьей» столицы на прогулке по слободе

Галина
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Галина – ваш гид
Если вы хотите рассмотреть настоящую Казань с её религиозным наследием, устоями и седыми традициями — без визита в Старо-Татарскую слободу не обойтись.

Здесь вы отыщете аутентичные мечети, а в старой архитектуре найдёте следы исторического прошлого.

Во время прогулки я поделюсь знаниями о своём народе и расскажу о его жизни содержательно и реалистично.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — по договоренности с путешественниками
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока

Что вас ожидает

О татарах — их прошлом и настоящем
По ходу экскурсии вы узнаете самое интересное из истории татар. Почему Казань делилась на две половины: русскую и татарскую. Из-за чего татары ушли жить от Кремля за озёра Кабан. Помимо исторических фактов, я расскажу об обычаях народа — о том, как проводятся яркие события бракосочетания с выкупом невесты и получением приданого и Никахом, о традициях чаепития и о правилах гостеприимства, и о печальных обрядах погребения. Вы откроете, кто такие муэдзины и почему они считались самыми безгрешными людьми в деревнях. А также поймёте значение слов калфак, кулмэк, ичиги и чабата!

По местам, где живёт душа народа
В Старо-Татарской слободе у вас будет первая важная остановка. Это исторический пешеходный квартал города, который даст верное представление об аутентичной архитектуре и местном быте. Здесь вы полюбуетесь озером Кабан и услышите о тайнах, которые его окружают. Следом посетите настоящую татарскую мечеть — Марджани — и сравните её с Кул-Шарифом. В Апанаевской мечети поразитесь тому, что ковры здесь расположены по диагонали (я расскажу, почему). А Азимовская мечеть — незаслуженно стоящая вдали от туристических троп — впечатлит своей красотой и величием. В конце я посоветую вам ресторан, где можно отведать вкуснейшие местные яства, а вы по желанию (никто ещё не отказывался) последуете моему совету и выйдете оттуда счастливые и довольные.

Организационные детали

  • ВНИМАНИЕ: каждый последующий час — 1000 руб. Оптимальное время для этой экскурсии — 3 часа.
  • Экскурсия авто-пешеходная (ул. Каюма Насыри — пешеходная зона).
  • При входе в мечеть женщины должны покрывать голову, если нет платка — его можно взять при входе. Не допускаются короткие юбки и шорты, но это тоже не проблема, т.к. при входе в мечеть также есть фартуки-юбки.
  • В мечети находимся без обуви, поэтому необходимо иметь носки или бахилы (их можно купить при входе).
  • Во время намаза мечеть посещать нельзя.
  • Фотографировать можно все и везде, в т.ч. и в мечети.
  • При желании группы можно добавить один и больше часов к экскурсии, а также посетить интерактивные Музеи Старо-Татарской слободы (с перерасчётом стоимости). Посещение ресторана в конце прогулки по желанию.
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока
Казань — краса Востока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — по договоренности с путешественниками.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Приветы всем! Меня зовут Галина. В свое время закончила факультет журналистики КГУ и одновременно курсы экскурсоводов, и вот уже 30 лет и 3 года не устаю показывать гостям МОЮ Казань. Я по-настоящему люблю свой город - необычный и всегда-всегда такой разный, потому на конвейер не работаю, и все мои экскурсии авторские и не статичные. Я сама за рулем, свои машины "Hyundai Santa Fe" и "Subaru Forester". Ко времени сильно не привязываемся, катаемся, гуляем, фотографируемся в свое удовольствие :)
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
В силу предпраздничной суматохи экскурсию вместо Галины проводила Мария. Мы осмотрели ряд мечетей, узнали много нового о жизни татар и исламе. Однако экскурсия мне показалась несколько "беглой" (чуть менее 2 часов при рекомендуемых 3-х): возможно, если бы гидом была Галина, то картина получилась бы полнее. Мне кажется, что было бы хорошо включить в экскурсию посещение музеев, тем более что они как раз находятся по ходу маршрута, а специально пойти туда самостоятельно при краткосрочной поездке в Казань практически нереально.
7 ноября 2019
Все прекрасно, понятно, подробно, с ответами на возникающие вопросы сразу, по ходу, что удобно

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Так много татар живет в мире, и там мало о них знают... И, пожалуй, еще меньше знают о казанских татарах. А между тем, они составляют ведущую группу второго по численности этноса России, обладают интереснейшей культурой и историей, а тысячелетний путь их традиционного вероисповедания заслуживает отдельного внимания. На прогулке по кварталу, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети, вы познакомитесь с исконным укладом жизни, узнаете, кем были их предки и какие обычаи соблюдали. А в завершение, по желанию, примете участие в чайной церемонии с восточной выпечкой.

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