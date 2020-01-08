2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

О татарах — их прошлом и настоящем

По ходу экскурсии вы узнаете самое интересное из истории татар. Почему Казань делилась на две половины: русскую и татарскую. Из-за чего татары ушли жить от Кремля за озёра Кабан. Помимо исторических фактов, я расскажу об обычаях народа — о том, как проводятся яркие события бракосочетания с выкупом невесты и получением приданого и Никахом, о традициях чаепития и о правилах гостеприимства, и о печальных обрядах погребения. Вы откроете, кто такие муэдзины и почему они считались самыми безгрешными людьми в деревнях. А также поймёте значение слов калфак, кулмэк, ичиги и чабата!

По местам, где живёт душа народа

В Старо-Татарской слободе у вас будет первая важная остановка. Это исторический пешеходный квартал города, который даст верное представление об аутентичной архитектуре и местном быте. Здесь вы полюбуетесь озером Кабан и услышите о тайнах, которые его окружают. Следом посетите настоящую татарскую мечеть — Марджани — и сравните её с Кул-Шарифом. В Апанаевской мечети поразитесь тому, что ковры здесь расположены по диагонали (я расскажу, почему). А Азимовская мечеть — незаслуженно стоящая вдали от туристических троп — впечатлит своей красотой и величием. В конце я посоветую вам ресторан, где можно отведать вкуснейшие местные яства, а вы по желанию (никто ещё не отказывался) последуете моему совету и выйдете оттуда счастливые и довольные.