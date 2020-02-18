52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная программа с посещением Казанского Кремля

Александр
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Александр – ваш гид
Обозревая город из окна автомобиля, за короткий промежуток времени вы сможете познакомиться со всем историческим дореволюционным центром города и объектами современного города.

Вы увидите, как ярким контрастом в нашем городе переплетается история с современностью.
5850 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 9 человек
Встреча — ваш отель в пределах исторического центра
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У этой экскурсии52 отзыва
4.96
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу

Что вас ожидает

Мусульманская часть города и старинные дворянские и купеческие дома

  • знакомство с бытом и традициями татар, архитектурой старинных татарских усадеб, первых каменных мечетей города 18 века — Аль Марджани и Апанаевской;
  • парадная улица Кремлевская, где находится красивый особняк Зинаиды Ушковой, Александровский и Чернояровский пассажи;
  • улица Карла Маркса с владениями генерал-губернаторов Казанского края.

Религиозные центры и храмовые сооружения

  • Богородицкий мужской монастырь – место обретения Казанской иконы Божьей Матери. Посещение чудотворного Ватиканского списка Казанской иконы божьей матери, а также собора святых Петра и Павла петровских времен.
  • Казанский Кремль — место, где зародилась жизнь в нашем городе. Вы прогуляетесь по территории Кремля, зайдете в Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф.

Современные объекты города и университетский городок Казанского Императорского Университета

  • знакомство с архитектурным ансамблем и выдающимися именами профессоров и ученых, работавших в университете, такими как Симонов, Бутлеров, Лесгафт, Толстой, Завойский, Клаус и многими другими;
  • спортивные объекты Универсиады 2013 года, Fina 2015, площадь Свободы, театр оперы и балета имени Мусы Джалиля;

Литературная Казань

  • Пекарня, где работал Максим Горький.
  • Дом татарского поэта Мусы Джалиля.
  • Дом потомков русского поэта Е.А. Баратынского.

Экскурсия будет сопровождаться рассказами о прошлом и настоящем Казани, об интересных и значимых событиях в жизни города, о судьбах важных исторических личностей. А проезжая мимо набережной озера Кабан, вы услышите легенду, согласно которой на дне водоема хранятся сокровища казанских ханов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • В формате пешей прогулки и краткой экскурсии по Казанскому Кремлю
  • Место встречи в вашем отеле в пределах исторического центра, окончание — Кремль
  • Мы посетим культовые сооружения и Казанский Кремль, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. На их территории запрещено находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения. При несоблюдении данного условия гид и администрация Кремля в праве отказать в проведении экскурсии!
  • Мечеть Кул Шариф закрыта для туристов в пятницу в интервале с 11.30 до 13.15
  • Возможны небольшие корректировки в маршруте в период проведения праздников или по не зависящим от гида причинам
  • Экскурсия проводится только на русском языке

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены транспортные расходы — первые два часа экскурсии, остальное время мы проведем в Кремле
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей-заповедник Казанский Кремль (в кассах при входе на территорию: полный — 90 руб./чел., льготный — 60 руб./чел.)
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ваш отель в пределах исторического центра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Писатель. Лицензированный экскурсовод по памятникам ЮНЕСКО Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и на Голубые озёра. Я готов помочь вам лучше узнать наш город.
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52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Спасибо, интересная экскурсия для первого знакомства с городом. Хорошая организация и продуманный маршрут. Время пролетело незаметно, много интересной информации. Александр знает и любит свой город.
16 февраля 2020
Отличная экскурсия! Большое спасибо Александру, три часа пролетели в увлекательном рассказе. Уверена, что сами по себе мы бы не посетили столько значимых мест или бы прошли мимо, не обратив внимания. Очень советую!
18 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Всё было чётко, доступно и интересно. Александр любит свой город и с интересом о нем рассказывает. Рекомендую.
15 ноября 2019
Очеь понравилась экскурсия "Контрасты Казани". За 3 с половиной часа можно познакомиться с этим городом и понять, насколько он разный, интересный, многогранный, а также достоен дальнейшего знакомства.
Особое спасибо гиду Александру, который со знанием и любовью к своему городу провел эту экскурсию! Рекомендуем всем!
9 ноября 2019
Какой- либо изюминки в индивидуальной экскурсии я не почувствовал. Нет проработки темы экскурсии: "Контрасты Казани". Просто провезли по городу и за большие деньги фактически показали бессистемно разные объекты. . А такие заявленные гидом экскурсии необходимо детально готовить и прорабатывать.
За указанные в прайс листе деньги данную индивидуальную экскурсию гостям Казани я не порекомендую.
25 сентября 2019
Огромное спасибо, Александру, за экскурсию по красивейшему городу -Казани)Действительно 3 часа пролетели незаметно. Познавательно, легко, интересно.
15 сентября 2019
Содержательная и интересная экскурсия, позволяющая не только составить первое впечатление о Казани, но и подробно узнать о быте коренного населения, основных вехах долгой истории города, его главных достопримечательностях, а также увидеть яркие изменения новейшего времени. Огромная благодарность Александру за его знания, готовность ими делиться, терпение к слушателям и любовь к городу и своему делу.
18 августа 2019
Первое знакомство с Казанью Александр провел замечательно. Любовь к своему городу переделать и нам. Спасибо.
7 августа 2019
От всей нашей дружной компании из Питера хотим поблагодарить Александра за то, насколько он интересно, легко и с юмором он разбавил нашу программу девичника и рассказал нам о контрастной Казани. Если бы позволяло время - съездили бы по всем маршрутам, по которым Александр проводит экскурсии.
Очень удобный и комфортный формат индивидуальной экскурсии на автомобиле. 3 часа пролетели как 5 минут! Надеюсь, что до новых встреч с Казанью и Александром)
26 июля 2019
Приехали в Казань из Пермского края с друзьями из Волгограда. Для нас посещение замечательного города Казань далеко не первое, а вот друзья
Ещё 42 отзыва

Александр проводит ещё 5 экскурсий

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