52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мусульманская часть города и старинные дворянские и купеческие дома
Религиозные центры и храмовые сооружения
Современные объекты города и университетский городок Казанского Императорского Университета
Литературная Казань
Экскурсия будет сопровождаться рассказами о прошлом и настоящем Казани, об интересных и значимых событиях в жизни города, о судьбах важных исторических личностей. А проезжая мимо набережной озера Кабан, вы услышите легенду, согласно которой на дне водоема хранятся сокровища казанских ханов.
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