Побывать там, где жили целители, омыться в купели и освободить душу от тревог

В окрестностях Казани есть заветные земли, куда стекаются люди со всей страны.

Человек здесь чувствует спокойствие и благостность, вся внешняя суета будто остаётся за невидимыми границами.

Для таких мест неважно, какой религии вы придерживаетесь, главное — ваша искренняя вера в лучшее.

Я с радостью расскажу вам больше о святынях и отвезу в одну из них на ваш выбор.
Места силы Татарстана
Места силы Татарстана
Места силы Татарстана
Места силы Татарстана
Места силы Татарстана
Места силы Татарстана

Что вас ожидает

Анисьины грядки

Практически в лесной глуши, куда не добраться простому транспорту, есть источник, землянка и огород — здесь в начале 20 века поселилась бабушка Анисья, известная своим милосердием и трудолюбием. Историей её жизни я поделюсь по пути, если вы выберете для посещения это место. На территории 2 купели, куда можно окунаться, и часовня. Приезжают сюда как мужчины, так и женщины.

Аркатово

В старинное село вдохнул жизнь храм, который возвели в 1780 году. В нём несколько удивительных икон, по народным рассказам они спасали сельчан от пожаров. Рядом с церковью струится источник и стоит купель — набирать отсюда воду нельзя, но можно окунаться. Мы прогуляемся по территории и заглянем в храм Смоленской иконы Божией Матери, после чего вы отправитесь к купели.

Какое бы место вы ни выбрали, мы проведём там столько времени, сколько вам понадобится.

Организационные детали

Вам пригодится ёмкость для воды и принадлежности для купания.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Владислав
Владислав
Здравствуйте, меня зовут Владислав. Я родился и вырос в Казани, всегда увлекался историей и решил делиться знаниями с людьми.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей⚙️Необычные🙏Религиозные🏡Выездные⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Казани

Из Минска в Казань: беларусские места столицы Татарстана
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-20 чел.
Из Минска в Казань: беларусские места столицы Татарстана
Я проведу вас по центру города и покажу здания, построенные выходцами из Беларуси, расскажу о судьбах...
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-10 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Быть в Казани - значит обязательно посетить старо-татарскую слободу, где чувствуется душа нашего...
Ежедневно с 8:00 до 17:00
Голубые озера - природное чудо Татарстана
4.2
22
800
за 1 чел.
Голубые озера - природное чудо Татарстана
Одна из самых живописных природных достопримечательностей Татарстана - Голубые озера
еженедельно вс в 9.50
"Путешествие из будущего в прошлое" - Иннополис и Свияжск за день
Индивидуальная экскурсия
5
2
7 400
за 1-15 чел.
"Путешествие из будущего в прошлое" - Иннополис и Свияжск за день
Я приглашаю совершить путешествие из будущего в прошлое, посетив два удивительных места республики Татарстан...
Ежедневно. Время по договоренности.
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
Старо-Татарская слобода — душа Казани
Погулять по древнейшей части города и расшифровать татарские традиции
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь за один день
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 500
за 1-20 чел.
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь за один день
За пределами столицы Татарстана есть много уникальных мест
По договоренности
Квест-экскурсия "Тайны казанского Арбата"
Индивидуальный квест
5
11
5 400
за 1-24 чел.
Квест-экскурсия "Тайны казанского Арбата"
Хотите побывать в роли экскурсовода
Любое время
Аудиоэкскурсия: Фотопрогулка по непарадной Казани
Индивидуальная фото-прогулка
4.2
5
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия: Фотопрогулка по непарадной Казани
На фотопрогулке вы побываете в неприметных, но уютных двориках на улице Горького, Муштари и Щапова
Вы можете выбрать любое удобное время
Голубые озера — природное чудо Татарстана
4.3
6
800
за 1 чел.
Голубые озера — природное чудо Татарстана
Посетить заповедные места в окрестностях Казани и изучить сказочные водоемы со всех ракурсов
в воскресенье в 09:45
Казань — место встречи двух миров
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 200
за 1-10 чел.
Казань — место встречи двух миров
Увидеть в истории и облике столицы Татарстана потрясающий пример симбиоза разных религий и культур
Нетуристическая Казань: душа города
Индивидуальная экскурсия
3.9
16
4000
3 000
за 1-10 чел.
Нетуристическая Казань: душа города
Старинная архитектура и исторические детали в стороне от банальных маршрутов
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
3
7 500
за 1-3 чел.
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
На этой экскурсии у вас есть возможность за один день познакомиться с тремя уникальными местами...
каждый день
У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
🇷🇺