Что вас ожидает

Анисьины грядки

Практически в лесной глуши, куда не добраться простому транспорту, есть источник, землянка и огород — здесь в начале 20 века поселилась бабушка Анисья, известная своим милосердием и трудолюбием. Историей её жизни я поделюсь по пути, если вы выберете для посещения это место. На территории 2 купели, куда можно окунаться, и часовня. Приезжают сюда как мужчины, так и женщины.

Аркатово

В старинное село вдохнул жизнь храм, который возвели в 1780 году. В нём несколько удивительных икон, по народным рассказам они спасали сельчан от пожаров. Рядом с церковью струится источник и стоит купель — набирать отсюда воду нельзя, но можно окунаться. Мы прогуляемся по территории и заглянем в храм Смоленской иконы Божией Матери, после чего вы отправитесь к купели.

Какое бы место вы ни выбрали, мы проведём там столько времени, сколько вам понадобится.

Организационные детали

Вам пригодится ёмкость для воды и принадлежности для купания.