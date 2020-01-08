4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Памятники губернской Казани

Прошлые эпохи, в особенности XIX столетие, подарили городу множество архитектурных «украшений». Я познакомлю вас с самыми интересными достопримечательностями, отсылающими к важным событиям или великим именам. Это будут как забавные памятники вроде «кареты» Екатерины II или скульптуры лубочного Кота Казанского, так и изящные особняки и величественные постройки. Вы побываете внутри уютного университетского дворика, дошедшего до нас в неизменном виде, увидите старую пожарную каланчу и колокольню Богоявленского собора. А у памятника Шаляпину, аптеки Бренинга и Петропавловского собора поговорим об известных личностях, оставивших след в истории Казани.

Купеческое, научное и государственное прошлое

Казань — единственный город в России, кроме Москвы и Петербурга, где было сразу два торговых пассажа: Александрова и Черноярова. А это многое говорит о статусе губернской столицы! Вы увидите эти здания, важные для экономической жизни города, побываете рядом с домом Ушковой и узнаете, как он связан с танцовщицей Айседорой Дункан. История Казанского федерального университета расскажет о яростной борьбе с холерой и управленческих способностях ректора Николая Лобачевского. А улица Баумана — о своей бытности частью Ногайского тракта, одном из лучших сиротских приютов николаевской России и периоде расцвета Казани как третьего города империи.