4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По казанскому «Арбату» и «Невскому»

Прогулка по улицам Баумана и Кремлёвской с погружением в особенную историю 3-ей столицы

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Не современная, а уютная дореволюционная Казань встретит вас на моей экскурсии — торговыми пассажами и Гостиными рядами, православной церковью, восхищавшей мировых классиков, и двором императорского университета.

Я помогу вам понять место города на геополитической карте царской России и различить в облике третьей столицы особую губернскую стать.
1950 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча рядом с метро Площадь Габдуллы Тукая
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У этой экскурсии4 отзыва
5
По казанскому «Арбату» и «Невскому»
По казанскому «Арбату» и «Невскому»

Что вас ожидает

Памятники губернской Казани
Прошлые эпохи, в особенности XIX столетие, подарили городу множество архитектурных «украшений». Я познакомлю вас с самыми интересными достопримечательностями, отсылающими к важным событиям или великим именам. Это будут как забавные памятники вроде «кареты» Екатерины II или скульптуры лубочного Кота Казанского, так и изящные особняки и величественные постройки. Вы побываете внутри уютного университетского дворика, дошедшего до нас в неизменном виде, увидите старую пожарную каланчу и колокольню Богоявленского собора. А у памятника Шаляпину, аптеки Бренинга и Петропавловского собора поговорим об известных личностях, оставивших след в истории Казани.

Купеческое, научное и государственное прошлое
Казань — единственный город в России, кроме Москвы и Петербурга, где было сразу два торговых пассажа: Александрова и Черноярова. А это многое говорит о статусе губернской столицы! Вы увидите эти здания, важные для экономической жизни города, побываете рядом с домом Ушковой и узнаете, как он связан с танцовщицей Айседорой Дункан. История Казанского федерального университета расскажет о яростной борьбе с холерой и управленческих способностях ректора Николая Лобачевского. А улица Баумана — о своей бытности частью Ногайского тракта, одном из лучших сиротских приютов николаевской России и периоде расцвета Казани как третьего города империи.

Организационные детали

Указанное время прогулки, полтора часа — это минимум, продолжительность экскурсии может варьироваться.

По казанскому «Арбату» и «Невскому»
По казанскому «Арбату» и «Невскому»
По казанскому «Арбату» и «Невскому»
По казанскому «Арбату» и «Невскому»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рядом с метро Площадь Габдуллы Тукая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Я историк по образованию. Работала в нескольких музеях Казани, изучала историю нашего края, готовила выставки, создавала музейные экспозиции и даже писала книги. Экскурсии вожу уже больше 20 лет. Сколько я их за это время провела, бог знает! Наверное, сотни и сотни... Работала с генералами, артистами, министрами и… музейными работниками. Так что умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Казанью и её достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни нашего края.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Хотя экскурсия была довольно непродолжительной, но оказалась очень емкой и информативной. Маршрут проходил по двум центральным улицам Казани, и гид предоставил массу интересной информации практически про каждый дом, попадавшийся на пути. Екатерина обладает огромной эрудицией, рассказывает интересно, манера общения комфортная и ненавязчивая. Экскурсия является хорошим дополнением к стандартной обзорной и ее можно смело рекомендовать всем гостям Казани.
12 июля 2019
Огромное спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию и внимательное отношение к нам! Экскурсовод просто и очень интересно познакомила нас с основными улицами центра Казани, поведала истории казанских особняков и храмов. Кроме того, мы увидели подземную Казань, узнали историю возникновения чак-чака и причины популярности казанского кота. Особенно хочется отметить доброжелательность и грамотность экскурсовода и ее внимательное отношение к экскурсантам (трижды начинался дождь во время экскурсии, и каждый раз Екатерина находила места, где спрятать нас от непогоды и и не прервать свой интересный рассказ). Очень рекомендую эту экскурсию семьям с детьми-подростками: интересно будет всем!
3 апреля 2019
Огромное спасибо Екатерине за экскурсию. Полтора часа пролетели незаметно. Мы прогулялись по центру под интересный и познавательный рассказ.
7 января 2019
Интересный маршрут,много познавательной информации,эрудированный гид,дружелюбный и позитивный человек,как,впрочем,и большинство людей,с которыми мы общались в Казани.Большое спасибо Екатерине , познакомившей нас с главными пешеходными улицами города. Всячески рекомендую.

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