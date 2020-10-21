2 отзыва оставили туристы

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По страницам романа «Зулейха открывает глаза»

Город, каким его видели герои книги и сериала

5
2 отзыва
Александр
Александр – Гид из Казани
Я покажу вам ту Казань, в которой происходило действие романа.

Мы пройдём теми же улицами, рассмотрим те же флюгеры и символику города 30-х годов, что и персонажи книги, а также увидим здания из многосерийного фильма.

Я расскажу, что в сериале не соответствует эпохе того времени, за что ругает книгу татарская интеллигенция — а ещё поделюсь редкими старыми снимками города.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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По страницам романа «Зулейха открывает глаза»
По страницам романа «Зулейха открывает глаза»

Что вас ожидает

Все важные локации из книги + любопытные факты
Мы прогуляемся по маршруту, который покажет все знаменательные метки на карте города, так или иначе фигурирующие в произведении. Интересующимся открою настоящие названия сибирских поселков для переселенцев и истинные имена некоторых героев повествования.

  • Мы зайдем в город 🏙️, как герои книги — с Сибирской дороги.
  • Побываем у церкви, которая приветствовала отряды переселенцев и раскулаченных.
  • Пройдем мимо генеральского особняка, что «наряден, как торт».
  • Заглянем в парк 🌳 «Черное озеро», куда выглядывали окна квартиры профессора Лейбе.
  • Прикоснемся к белоснежным колоннам, с которых стирал кровь всё тот же Лейбе.

Главная тема нашей беседы, конечно, повествование книги, связанное с Казанью. Но я затрону и другие интересные вопросы: например, расскажу об архитектуре города, которая появилась уже после временного промежутка, затронутого в романе.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет интересна тем, кто уже прочитал книгу или посмотрел сериал, иначе для вас будет сложно сориентироваться в информационном потоке.

Организационные детали

Рекомендую прогулку 👣 от 16 лет.

Начало и место завершения
🚩 — Варваринская церковь
По страницам романа «Зулейха открывает глаза»
По страницам романа «Зулейха открывает глаза»
По страницам романа «Зулейха открывает глаза»
По страницам романа «Зулейха открывает глаза»
По страницам романа «Зулейха открывает глаза»
По страницам романа «Зулейха открывает глаза»
По страницам романа «Зулейха открывает глаза»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Писатель. Лицензированный экскурсовод по памятникам ЮНЕСКО Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и на Голубые озёра. Я готов помочь вам лучше узнать наш город.
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2 отзыва оставили туристы

21 октября 2020
Очень интересная и душевная получилась экскурсия. Александр очень хороший рассказчик, интеллигентный, с тонким чувством юмора. Мы увидели не только места города, связанные с романом и фильмом, но и то, как все это выглядело в те годы, которые описаны в романе. Рассказ Александра просто перенес нас на страницы романа) спасибо)
16 июля 2020
Александр провёл на отлично. Несмотря на жару мы получили много эмоций и информаций. Не спеша мы бродили по Казани смотрели фото до то что сейчас, слушали гида. Большое спасибо. Обязательно вернёмся. Очень рекомендую всем

Александр проводит ещё 6 экскурсий

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