Инна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск

Вы узнаете, как удалось за считанные недели возвести крепость и как реализовался план Ивана Грозного основать здесь христианский центр всего Поволжья. Я расскажу об архитектурном ансамбле Успенского мужского монастыря (объекте ЮНЕСКО) и памятнике деревянного зодчества 16 века — Троицкой церкви, которая, буквально приплыла сюда с верховьев Волги. Вы прогуляетесь 👣 по Рождественской площади, где когда-то была Царская въезжая светлица. Навестите Ленивый Торжок и Конный двор, где можно приобрести оригинальные сувениры 🎁, выковать себе монетку на счастье и пострелять из лука и арбалета. А также полюбуетесь панорамой водных просторов — слиянием рек Свияги и Волги.

Раифский монастырь

Далее вы отправитесь к еще одной культовой святыне нашего края — Раифскому Богородицкому мужскому монастырю 17 века. Узнаете об основателе обители — иеромонахе Филарете — и главной местной реликвии, чудотворном образе Грузинской иконы Божьей Матери. На территории комплекса вы осмотрите Троицкий храм, где находится подарок Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II — Иверская икона Божьей матери. А приятным бонусом будет живописное Раифское озеро, на берегу которого и расположен монастырь.

По дороге в Раифский монастырь остановимся у Храма всех религий, об удивительной задумке которого поговорим отдельно.

Организационные детали