Инна проводит ещё 2 экскурсии

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Православные святыни Татарстана

Открыть важнейшие религиозные памятники региона в поездке на остров Свияжск и в Раифский монастырь

Инна
Инна – Гид из Казани
На острове-граде, будто сошедшем со страниц сказки Пушкина, вы познакомитесь с историей 📖 первого православного города на казанской земле.

Узнаете о старинных церквях и монастырях, отсылающих к великим замыслам Ивана Грозного создать здесь духовный центр Поволжья.

А в Раифской обители, раскинувшейся в озерно-лесном царстве, послушаете об отшельнике Филарете и чудотворных иконах Божией Матери.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 600 ₽ за экскурсию

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Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск
Вы узнаете, как удалось за считанные недели возвести крепость и как реализовался план Ивана Грозного основать здесь христианский центр всего Поволжья. Я расскажу об архитектурном ансамбле Успенского мужского монастыря (объекте ЮНЕСКО) и памятнике деревянного зодчества 16 века — Троицкой церкви, которая, буквально приплыла сюда с верховьев Волги. Вы прогуляетесь 👣 по Рождественской площади, где когда-то была Царская въезжая светлица. Навестите Ленивый Торжок и Конный двор, где можно приобрести оригинальные сувениры 🎁, выковать себе монетку на счастье и пострелять из лука и арбалета. А также полюбуетесь панорамой водных просторов — слиянием рек Свияги и Волги.

Раифский монастырь
Далее вы отправитесь к еще одной культовой святыне нашего края — Раифскому Богородицкому мужскому монастырю 17 века. Узнаете об основателе обители — иеромонахе Филарете — и главной местной реликвии, чудотворном образе Грузинской иконы Божьей Матери. На территории комплекса вы осмотрите Троицкий храм, где находится подарок Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II — Иверская икона Божьей матери. А приятным бонусом будет живописное Раифское озеро, на берегу которого и расположен монастырь.

По дороге в Раифский монастырь остановимся у Храма всех религий, об удивительной задумке которого поговорим отдельно.

Организационные детали

  • В Свияжске и Раифском монастыре после экскурсии 🧭 у вас будет свободное время на отдых, фотографии 📸, обед и приобретение сувениров (45-60 минут)
  • В стоимость не включены транспортные расходы ~ 500/800/100 руб. в час, в зависимости от категории автомобиля — и билеты 🎫 в Свияжский музей-заповедник — 150-200 руб. /человека
  • По вашему желанию можно выбрать только один объект программы
Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана
Православные святыни Татарстана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Меня зовут Инна, я аккредитованный гид по Казани с 10-летним стажем. С радостью расскажу о 1000-летней истории города и о знаменитых личностях, которые здесь жили, учились и работали. Надеюсь на скорую встречу!
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Инна проводит ещё 2 экскурсии

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