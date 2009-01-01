Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История и легенды Кремлевской улицы

Вы пройдете по улице Кремлевская — одной из самых красивых 🤩 и древних улиц Казани. Рассмотрите Александровский и Чернояровский пассажи, дом Зиночки Ушковой и старейший комплекс Казанского университета. А я расскажу о его самых известных выпускниках и раскрою, почему на студенческой «сковородке» стоит памятник молодому Ильичу, за что ректор журил юного Льва Толстого и кто стал главным зачинщиком молодежной казанской студенческой сходки.

Петропавловский собор и улица Баумана

На пересечении улиц Кремлевская и Мусы Джалиля я покажу один из красивейших храмов Казани — увитый виноградной лозой Петропавловский собор. Вы рассмотрите его внутреннее убранство и узнаете, когда и в честь какого события он был освящен. Далее мы спустимся на первый казанский Арбат — улицу Баумана. Вы узнаете, почему до революции она называлась Большая Проломная, как здесь появились часы с тремя циферблатами и какие известные люди родились в Казани.

Колоритная Старо-Татарская слобода

Спустившись в первый подземный переход города, вы окажетесь в начале еще одной пешеходной улицы — Петербургской. Отсюда мы отправимся исследовать Старо-Татарскую слободу. Вы погрузитесь в ее богатую историю 📖, рассмотрите первую каменную мечеть Казани Марджани, раскроете тайны озера Кабан и услышите о традициях, культуре и быте казанских татар.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.