Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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Секреты и красота исторического центра Казани

Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны

Татьяна
Татьяна – Гид из Казани
Вы пройдете по самым интересным и живописным улицам татарской столицы ⭐️, услышите о ее прошлом и настоящем и расшифруете местные самобытные традиции и обычаи.

А также полюбуетесь озером Кабан, отыщете часы с тремя циферблатами и поймете, чем же Казань отличается от других городов страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Секреты и красота исторического центра Казани
Секреты и красота исторического центра Казани

Что вас ожидает

История и легенды Кремлевской улицы
Вы пройдете по улице Кремлевская — одной из самых красивых 🤩 и древних улиц Казани. Рассмотрите Александровский и Чернояровский пассажи, дом Зиночки Ушковой и старейший комплекс Казанского университета. А я расскажу о его самых известных выпускниках и раскрою, почему на студенческой «сковородке» стоит памятник молодому Ильичу, за что ректор журил юного Льва Толстого и кто стал главным зачинщиком молодежной казанской студенческой сходки.

Петропавловский собор и улица Баумана
На пересечении улиц Кремлевская и Мусы Джалиля я покажу один из красивейших храмов Казани — увитый виноградной лозой Петропавловский собор. Вы рассмотрите его внутреннее убранство и узнаете, когда и в честь какого события он был освящен. Далее мы спустимся на первый казанский Арбат — улицу Баумана. Вы узнаете, почему до революции она называлась Большая Проломная, как здесь появились часы с тремя циферблатами и какие известные люди родились в Казани.

Колоритная Старо-Татарская слобода
Спустившись в первый подземный переход города, вы окажетесь в начале еще одной пешеходной улицы — Петербургской. Отсюда мы отправимся исследовать Старо-Татарскую слободу. Вы погрузитесь в ее богатую историю 📖, рассмотрите первую каменную мечеть Казани Марджани, раскроете тайны озера Кабан и услышите о традициях, культуре и быте казанских татар.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на площади 1 Мая
Секреты и красота исторического центра Казани
Секреты и красота исторического центра Казани
Секреты и красота исторического центра Казани
Секреты и красота исторического центра Казани
Секреты и красота исторического центра Казани
Секреты и красота исторического центра Казани
Секреты и красота исторического центра Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Если вы в первый раз в нашем городе, я с удовольствием покажу вам свою тысячелетнюю Казань, где Восток встречается с Западом, а минареты мечетей мирно соседствуют с куполами православных храмов. Конечно, вы увидите и вечно юную Казань — спортивную столицу России. Немного о себе: коренная казанка, окончила Казанский Государственный Университет по специальности Журналистика. Работаю экскурсоводом с 2009 года. Методист экскурсионного отдела музея-заповедника «Казанский Кремль».
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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