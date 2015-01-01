Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Свияжск, Иннополис и Вселенский храм

Посетить старинный остров-град, местную Силиконовую долину и Храм всех религий за один день

Николай
Николай – представитель из Казани
Казань окружена множеством удивительных сел и городов.

В Свияжске вы погрузитесь в прошлое и рассмотрите древние храмы, церкви и монастыри.

А в Иннополисе, наоборот, перенесетесь в будущее и увидите беспилотные такси 🚕 и ультрасовременный IT-университет.

Я расскажу историю 📖 этих мест и помогу вам ощутить их колорит.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 800 ₽ за экскурсию

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Свияжск, Иннополис и Вселенский храм
Свияжск, Иннополис и Вселенский храм

Что вас ожидает

Город высоких технологий
Иннополис — самый маленький и молодой город 🏙️ страны, известный как «русская Кремниевая долина». Вы пройдете по его жилым кварталам, оцените здания технопарков и увидите беспилотное такси 🚕. Кроме того, осмотрите IT-университет, лицей и современный студенческий кампус. А я расскажу, как устроена инфраструктура в «городе будущего» и какие инновации здесь внедряются.

Остров-град Свияжск
Вы увидите Свияжский монастырь, Успенский храм, Никольскую трапезную церковь ⛪ и старинную колокольню. А также насладитесь прекрасными видами Введенской слободы, Волги и Свияги, побываете в комплексе исторической реконструкции «Ленивый Торжок» и попробуете вкуснейший местный чай на травах. Я раскрою, сколько дней строили Свияжск, какую роль он сыграл в истории 📖 страны и как местная крепость помогла Ивану IV взять Казань.

Храм всех религий
Вселенский храм — одно из самых оригинальных и ярких сооружений в окрестностях Казани. Вы услышите, каким религиозным конфессиям он посвящен, есть ли у него аналоги в мире и в каком архитектурном стиле он выполнен. А также: как сложилась судьба его автора — Ильдара Ханова.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Ford Fusion
  • Билеты в Свияжск не включены в стоимость: 100 рублей с человека
Свияжск, Иннополис и Вселенский храм
Свияжск, Иннополис и Вселенский храм
Свияжск, Иннополис и Вселенский храм
Свияжск, Иннополис и Вселенский храм
Свияжск, Иннополис и Вселенский храм

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Николай, я аккредитованный гид по Казани и Татарстану. Провожу экскурсии с 2015 года, работаю с командой гидов. С радостью познакомим вас с одним из самых интересных регионов страны!
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