Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Что вас ожидает

Город высоких технологий

Иннополис — самый маленький и молодой город 🏙️ страны, известный как «русская Кремниевая долина». Вы пройдете по его жилым кварталам, оцените здания технопарков и увидите беспилотное такси 🚕. Кроме того, осмотрите IT-университет, лицей и современный студенческий кампус. А я расскажу, как устроена инфраструктура в «городе будущего» и какие инновации здесь внедряются.

Остров-град Свияжск

Вы увидите Свияжский монастырь, Успенский храм, Никольскую трапезную церковь ⛪ и старинную колокольню. А также насладитесь прекрасными видами Введенской слободы, Волги и Свияги, побываете в комплексе исторической реконструкции «Ленивый Торжок» и попробуете вкуснейший местный чай на травах. Я раскрою, сколько дней строили Свияжск, какую роль он сыграл в истории 📖 страны и как местная крепость помогла Ивану IV взять Казань.

Храм всех религий

Вселенский храм — одно из самых оригинальных и ярких сооружений в окрестностях Казани. Вы услышите, каким религиозным конфессиям он посвящен, есть ли у него аналоги в мире и в каком архитектурном стиле он выполнен. А также: как сложилась судьба его автора — Ильдара Ханова.

Организационные детали