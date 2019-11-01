3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные исторические и современные культовые объекты Казани

В нашем городе 48 православных храмов и 52 мусульманские мечети, конечно за несколько часов вы не сможете побывать везде, но я смогу представить вам самые важные и интересные объекты, которые я объединила в своем авторском маршруте. Экскурсия начнется на территории Казанского Кремля, где вы посетите величественную мечеть Кул Шариф и старинный Благовещенский храм с 450-летней историей, здесь же вы узнаете об истории обретения чудотворной иконы Казанской Божией Матери. А у посада Кремля, в одном их храмов Богородицкого монастыря увидите древний список этой иконы, привезенный из Ватикана. Далее вы отправитесь в сердце исламской культуры — мечеть Марждани, в которой царит необыкновенная атмосфера: она не закрывалась даже в советские годы! Кроме того, вы осмотрите красивую Апанаевскую мечеть, построенную в 18 веке, татарскими купеческими усадьбами.

Казанское чудо — Вселенский храм

Казань можно по праву назвать примером толерантности, доказательством тому служит не только история края, но и строительство недалеко от Казани необыкновенного чуда — единственного в мире храма всех религий. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, всего в проекте предусмотрены знаковые элементы зданий 16 религий, в том числе религиозных культов исчезнувших цивилизаций. Поговорим об истории строительства Вселенского храма, его авторе и о том, как общество отнеслось к этому необычному замыслу.

Интересные факты об исламе и православии

Вы узнаете, что означает символ ислама — полумесяц, что такое минареты, что означает арабская вязь на стенах мечетей, как татары приняли ислам, что такое михраб, минбар и кисва, как проходит обряд мусульманского венчания никах, как звучат 99 имен Аллаха, как молятся женщины в мечетях, почему в Кул Шарифе круглосуточно читают Коран. Вы также услышите историю обретения Чудотворного образа Казанский Божией матери и его таинственного похищения, узнаете, что символизируют голубые купола храма и образы шестикрылых Серафимов. И, конечно, полюбуетесь удивительно красивыми фресками 17 и росписями 19 века.

Ждем в гости! Приезжайте!