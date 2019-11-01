3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день

Авторская автомобильная экскурсия по культовым местам города

Ольга
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Ольга – ваш гид
Невозможно по-настоящему понять Казань, не соприкоснувшись с ее религиозной историей в полной мере.

В нашем городе и его окрестностях сохранилось множество старинных храмов и мечетей - здесь вот уже на протяжении почти 500 лет живут вместе два народа, две религии.

Маршрут, который я разработала, поможет не упустить самые яркие и значимые места города и убедит вас в том, что главная гордость Казани - ее многоконфессиональность и многонациональность!
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день

Что вас ожидает

Главные исторические и современные культовые объекты Казани
В нашем городе 48 православных храмов и 52 мусульманские мечети, конечно за несколько часов вы не сможете побывать везде, но я смогу представить вам самые важные и интересные объекты, которые я объединила в своем авторском маршруте. Экскурсия начнется на территории Казанского Кремля, где вы посетите величественную мечеть Кул Шариф и старинный Благовещенский храм с 450-летней историей, здесь же вы узнаете об истории обретения чудотворной иконы Казанской Божией Матери. А у посада Кремля, в одном их храмов Богородицкого монастыря увидите древний список этой иконы, привезенный из Ватикана. Далее вы отправитесь в сердце исламской культуры — мечеть Марждани, в которой царит необыкновенная атмосфера: она не закрывалась даже в советские годы! Кроме того, вы осмотрите красивую Апанаевскую мечеть, построенную в 18 веке, татарскими купеческими усадьбами.

Казанское чудо — Вселенский храм
Казань можно по праву назвать примером толерантности, доказательством тому служит не только история края, но и строительство недалеко от Казани необыкновенного чуда — единственного в мире храма всех религий. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, всего в проекте предусмотрены знаковые элементы зданий 16 религий, в том числе религиозных культов исчезнувших цивилизаций. Поговорим об истории строительства Вселенского храма, его авторе и о том, как общество отнеслось к этому необычному замыслу.

Интересные факты об исламе и православии
Вы узнаете, что означает символ ислама — полумесяц, что такое минареты, что означает арабская вязь на стенах мечетей, как татары приняли ислам, что такое михраб, минбар и кисва, как проходит обряд мусульманского венчания никах, как звучат 99 имен Аллаха, как молятся женщины в мечетях, почему в Кул Шарифе круглосуточно читают Коран. Вы также услышите историю обретения Чудотворного образа Казанский Божией матери и его таинственного похищения, узнаете, что символизируют голубые купола храма и образы шестикрылых Серафимов. И, конечно, полюбуетесь удивительно красивыми фресками 17 и росписями 19 века.

Ждем в гости! Приезжайте!

Организационные детали

  • Маршрут нашего путешествия необычный, поэтому экскурсия будет проходить на автомобиле до пунктов назначения, а на местах будем выходить и гулять по улицам пешком.
  • Автомобиль и входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно. Поездка на легковом автомобиле для 1-3 участников — 500 р./час. Для групп от 4 до 8 человек арендуется минивен — 700 р./час). Билет в Кремль – 90 р./человека.
  • Экскурсия начинается у Спасской башни Казанского Кремля, встреча путешественников у гостиницы не предусмотрена.
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Казани. Имею высшее историческое образование. 4 года работала учителем истории в гимназии. Сейчас я профессиональный, аккредитованный экскурсовод. Делюсь своей любовью к городу и его окрестностям в рассказах... Применяю индивидуальный подход к туристам. Согласна с высказыванием писателя Александра Герцена: «Вообще, значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке: здесь от беспрерывного действия друг друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру».
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Ольга молодец. Все было интересно и замечательно организовано.
13 мая 2019
Великолепная экскурсия!
Отлично продуманный маршрут - мы смогли познакомиться с Казанью в её разнообразии. Ислам и православие, мечети и церкви, татары, русские и другие национальности - всё это соседствовало в экскурсии так же, как и в самом городе, и получило логичное завершение во Вселенском храме. Маршрут, рассказ, иллюстрации, встречи с водителем - всё продумано до мелочей.
Ольга - бесподобный рассказчик, эрудированная, искренне увлечённая историей и любящая свой край.
Дмитрий - прекрасный водитель, с которым комфортно и спокойно.
Мы получили огромное удовольствие от этой экскурсии! Она проходила в последний день нашего пребывания в Казани и стала радостным завершающим аккордом волшебного концерта!
Благодарю Ольгу и рекомендую всем эту экскурсию!
22 апреля 2019
Добрый день!
Хочу поблагодарить нашего гида - Ольгу, за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Благодаря Ольга, Казань предстала перед нами в совершенно особом очаровании, мы узнали много нового для себя об истории, архитерктуре, обычаях и специфике местных жителей.
Ольга - потрясающе интересный рассказчик, который способен увлечь и влюбить в свой город!!!

Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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