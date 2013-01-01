Прекрасные истории 📖 о жизни, народные предания и городские тайны
Езда на велосипеде 🚲, как полёт души над землёй, окрыляет и погружает в состояние доверчивого, любознательного ребёнка. Скорость передвижения самая безопасная — от пешеходной до конной, позволяет почувствовать размеренный ритм тысячелетнего города, услышать его голос, запах, увидеть цвет.
В городе огромное количество цветочных клумб, вокруг которых мы будем крутиться в полёте, заряжая пространство своими желаниями. Ведь согласно восточным традициям, движение по кругу, есть божественное явление. Наш маршрут пролегает по выверенной годами траектории, мимо парков 🌳, скверов, озер, рек, величественных храмов, дворцов, площадей.
История города насыщенна легендами, фактами воинственных сражений, мировых научных открытий и биографиями великих людей мирового масштаба. На территории города сосуществуют несколько цивилизаций - западная и восточная, тюркская и славянская. Переплетены религии: христианская, мусульманская, католическая, иудейская, языческая и атеистическая. И всё это написано камнем, стеклом, деревом и железом языком архитектуры.
Мы с Вами погрузимся в состояние медитации и познаем все тайны развития человечества. Велоэкскурсия по Казани превосходит ожидания.
Данная велоэкскурсия отмечена дипломом в конкурсе "Лидер Туризма РТ 2017" в номинации "Лучший экскурсовод" и практикуется мной с 2013 года
Маршрут и основные достопримечательности:
- набережная легендарного озера Кабан с поющими фонтанами;
- старо-татарская слобода со старинными мечетями и купеческими домами;
центральная площадь города имени татарского поэта Габдуллы тукая
канал Булак и его мосты;
пешеходная туристическая улица Баумана с её неповторимой аурой;
кампус Казанского Федерального Университета.
национально-культурный центр «Казань» с панорамным видом на город;
набережная реки Казанка.
Организационные детали
В стоимость экскурсии 🧭 входит прокат велосипеда.
Предлагаемый маршрут рассчитан на все уровни физической подготовки. Передвижение в группе делает прогулку 👣 безопасной и веселой.
Путешественники проходят обязательный инструктаж по технике безопасности в начальной точке маршрута.