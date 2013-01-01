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Велоэкскурсия по 1000 летней Казани

4.8
10 отзывов
Дамир С.
Дамир С. – Гид из Казани
Мы будем передвигаться по городу на велосипедах и любоваться быстро сменяющимися панорамами Казани.

Наш маршрут будет проходить мимо зеленых парков 🌳 и скверов, живописных озер и рек, величественных храмов, дворцов и старинных площадей.

За короткое время вы осмотрите весь центр Казани, а главное, услышите занимательные факты об истории 📖 города и его жителях, а также сможете узнать все казанские секреты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Велоэкскурсия по 1000 летней Казани
Велоэкскурсия по 1000 летней Казани

Что вы увидите

  • Озеро Кабан
  • Старо-Татарская Слобода
  • Центральная Площадь города
  • Канал Булак и его мосты
  • Улица Баумана
  • Кампус Казанского Федерального Университета
  • Национально-культурный центр «Казань» с панорамным видом на город
  • Набережная реки Казанка
Прекрасные истории 📖 о жизни, народные предания и городские тайны
Езда на велосипеде 🚲, как полёт души над землёй, окрыляет и погружает в состояние доверчивого, любознательного ребёнка. Скорость передвижения самая безопасная — от пешеходной до конной, позволяет почувствовать размеренный ритм тысячелетнего города, услышать его голос, запах, увидеть цвет.
В городе огромное количество цветочных клумб, вокруг которых мы будем крутиться в полёте, заряжая пространство своими желаниями. Ведь согласно восточным традициям, движение по кругу, есть божественное явление. Наш маршрут пролегает по выверенной годами траектории, мимо парков 🌳, скверов, озер, рек, величественных храмов, дворцов, площадей.
История города насыщенна легендами, фактами воинственных сражений, мировых научных открытий и биографиями великих людей мирового масштаба. На территории города сосуществуют несколько цивилизаций - западная и восточная, тюркская и славянская. Переплетены религии: христианская, мусульманская, католическая, иудейская, языческая и атеистическая. И всё это написано камнем, стеклом, деревом и железом языком архитектуры.
Мы с Вами погрузимся в состояние медитации и познаем все тайны развития человечества. Велоэкскурсия по Казани превосходит ожидания.
Данная велоэкскурсия отмечена дипломом в конкурсе "Лидер Туризма РТ 2017" в номинации "Лучший экскурсовод" и практикуется мной с 2013 года

Маршрут и основные достопримечательности:

  • набережная легендарного озера Кабан с поющими фонтанами;
  • старо-татарская слобода со старинными мечетями и купеческими домами;
центральная площадь города имени татарского поэта Габдуллы тукая
канал Булак и его мосты;
пешеходная туристическая улица Баумана с её неповторимой аурой;
кампус Казанского Федерального Университета.
национально-культурный центр «Казань» с панорамным видом на город;
набережная реки Казанка.
Организационные детали
В стоимость экскурсии 🧭 входит прокат велосипеда.
Предлагаемый маршрут рассчитан на все уровни физической подготовки. Передвижение в группе делает прогулку 👣 безопасной и веселой.
Путешественники проходят обязательный инструктаж по технике безопасности в начальной точке маршрута.
Что входит
  • Аренда велосипеда
  • Инструктаж по безопасности
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Казань, Хади Такташа 24
Велоэкскурсия по 1000 летней Казани
Велоэкскурсия по 1000 летней Казани
Велоэкскурсия по 1000 летней Казани
Велоэкскурсия по 1000 летней Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дамир С.
Дамир С.
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10 отзывов оставили туристы

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