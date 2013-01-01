Прекрасные истории 📖 о жизни, народные предания и городские тайны

Езда на велосипеде 🚲, как полёт души над землёй, окрыляет и погружает в состояние доверчивого, любознательного ребёнка. Скорость передвижения самая безопасная — от пешеходной до конной, позволяет почувствовать размеренный ритм тысячелетнего города, услышать его голос, запах, увидеть цвет.

В городе огромное количество цветочных клумб, вокруг которых мы будем крутиться в полёте, заряжая пространство своими желаниями. Ведь согласно восточным традициям, движение по кругу, есть божественное явление. Наш маршрут пролегает по выверенной годами траектории, мимо парков 🌳, скверов, озер, рек, величественных храмов, дворцов, площадей.

История города насыщенна легендами, фактами воинственных сражений, мировых научных открытий и биографиями великих людей мирового масштаба. На территории города сосуществуют несколько цивилизаций - западная и восточная, тюркская и славянская. Переплетены религии: христианская, мусульманская, католическая, иудейская, языческая и атеистическая. И всё это написано камнем, стеклом, деревом и железом языком архитектуры.

Мы с Вами погрузимся в состояние медитации и познаем все тайны развития человечества. Велоэкскурсия по Казани превосходит ожидания.

Данная велоэкскурсия отмечена дипломом в конкурсе "Лидер Туризма РТ 2017" в номинации "Лучший экскурсовод" и практикуется мной с 2013 года

Маршрут и основные достопримечательности:

набережная легендарного озера Кабан с поющими фонтанами;

старо-татарская слобода со старинными мечетями и купеческими домами;

центральная площадь города имени татарского поэта Габдуллы тукая

канал Булак и его мосты;

пешеходная туристическая улица Баумана с её неповторимой аурой;

кампус Казанского Федерального Университета.

национально-культурный центр «Казань» с панорамным видом на город;

набережная реки Казанка.

Организационные детали

В стоимость экскурсии 🧭 входит прокат велосипеда.

Предлагаемый маршрут рассчитан на все уровни физической подготовки. Передвижение в группе делает прогулку 👣 безопасной и веселой.

Путешественники проходят обязательный инструктаж по технике безопасности в начальной точке маршрута.