Что вас ожидает

Фёдор Шехтель и его столица

В начале экскурсии мы заглянем в буфет или кафе, где я проведу для вас небольшую лекцию о Шехтеле — в холодное время года особенно приятно посидеть за чашкой горячего напитка перед прогулкой:) Далее отправимся на аллею архитектора; зайдём в Ермолаевский переулок, где вы увидите собственный дом зодчего; осмотрим скоропечатню Левенсона, особняк Морозовых — и закончим у особняка Рябушинского. Мы поговорим не только об архитекторе и семьянине Шехтеле, но и о его современниках. Вы узнаете:

кто сыграл большую роль в становлении Шехтеля как архитектора;

что связывало нашего героя с богатейшими людьми того времени: Третьяковыми, Морозовыми, Рябушинскими;

почему заказчик и друг Шехтеля — промышленник Савва Морозов давал деньги на революцию;

как соперники в любви Морозов и Горький оказались связаны именем Шехтеля и вдобавок жили почти по соседству;

почему, кропотливо трудясь всю жизнь, Шехтель скончался в нищете и болезни;

… и о многом другом.

Организационные детали

Еда и напитки в кафе/буфете не входят в стоимость экскурсии.