В начале экскурсии мы заглянем в буфет или кафе, где я проведу для вас небольшую лекцию о Шехтеле — в холодное время года особенно приятно посидеть за чашкой горячего напитка перед прогулкой:) Далее отправимся на аллею архитектора; зайдём в Ермолаевский переулок, где вы увидите собственный дом зодчего; осмотрим скоропечатню Левенсона, особняк Морозовых — и закончим у особняка Рябушинского. Мы поговорим не только об архитекторе и семьянине Шехтеле, но и о его современниках. Вы узнаете:
… и о многом другом.
Еда и напитки в кафе/буфете не входят в стоимость экскурсии.