Лекция об архитекторе, дома-шедевры в окрестностях Маяковской и разные истории о его современниках

«Это был фонтан жизнерадостности.

Жизнь в нём бурлила, как бурлит бутылка откупоренного шампанского», — так писал о великом зодчем его племянник Н. А. Попов. Давайте вместе насладимся плодами его жизнелюбия: прогуляемся по местам в столице, которые Шехтель украсил своими работами, и поговорим о нём не только как о профессионале, но и как о человеке.
Москва Фёдора Шехтеля
Москва Фёдора Шехтеля
Москва Фёдора Шехтеля
Москва Фёдора Шехтеля
Москва Фёдора Шехтеля
Москва Фёдора Шехтеля

Что вас ожидает

Фёдор Шехтель и его столица

В начале экскурсии мы заглянем в буфет или кафе, где я проведу для вас небольшую лекцию о Шехтеле — в холодное время года особенно приятно посидеть за чашкой горячего напитка перед прогулкой:) Далее отправимся на аллею архитектора; зайдём в Ермолаевский переулок, где вы увидите собственный дом зодчего; осмотрим скоропечатню Левенсона, особняк Морозовых — и закончим у особняка Рябушинского. Мы поговорим не только об архитекторе и семьянине Шехтеле, но и о его современниках. Вы узнаете:

  • кто сыграл большую роль в становлении Шехтеля как архитектора;
  • что связывало нашего героя с богатейшими людьми того времени: Третьяковыми, Морозовыми, Рябушинскими;
  • почему заказчик и друг Шехтеля — промышленник Савва Морозов давал деньги на революцию;
  • как соперники в любви Морозов и Горький оказались связаны именем Шехтеля и вдобавок жили почти по соседству;
  • почему, кропотливо трудясь всю жизнь, Шехтель скончался в нищете и болезни;

… и о многом другом.

Организационные детали

Еда и напитки в кафе/буфете не входят в стоимость экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— станция метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Алла
Алла
Меня зовут Алла. Мне 35 лет, из них 25 я живу в Москве. Я окончила географический факультет МГУ, где мне прочно привили любовь к путешествиям и познанию окружающего мира. Но из каждого путешествия я всегда возвращаюсь в любимую Москву, изучаю, показываю, пробую на вкус. Прогулки по городу — это, прежде всего, эмоции и ассоциации, которыми я хочу поделиться с вами. В том числе через еду — обожаю советовать где поесть, заводить своих гостей в любимые заведения.
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