Многие и не подозревают, что в середине 20 века в Москве активно передвигали целые здания. Но даже те, кто знают об этом, не представляют, как такое возможно! Я с радостью поделюсь с вами невероятными фактами о передвижке, проведу по местам, где сохранились ее следы. Помогу представить Москву до реконструкции и расскажу об уникальном опыте советских инженеров.

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Описание

Что вас ожидает

Зачем и как двигать дома?

Чтобы ответить на первый вопрос, поговорим о Москве 20 века — как менялся и развивался город, что понадобилась столь «фундаментальная» во всех смыслах перепланировка. Простым и понятным языком я расскажу, как был устроен этот процесс и почему советские инженеры совершили в этом деле прорыв. Сложно сдержать изумление, когда узнаешь детали!

Передвижная Москва: интересно и наглядно

Уникальный для Москвы процесс значительно изменил ее облик — особенно района Тверской улицы, по которому мы прогуляемся. Вы узнаете о сталинском генплане реконструкции столицы и о нескольких мировых рекордах, посмотрите на спрятанные во дворах артефакты, оставшиеся от передвижки, и даже понаблюдаете за этим процессом на видео.

А еще разберемся, как выглядела Тверская до реконструкции и что построили на месте домов 18, 19 и 20 веков, которым пришлось посторониться. Например, выясним, куда переезжал А. С. Пушкин и чьи стройные ноги смущали некоторое время великого поэта.

Откуда взялась эта тема

Моя работа долгое время была связана со строительством и архитектурой, но даже меня поразил феномен московской передвижки. Захотелось разобраться в этой теме, донести ее простым языком до всех интересующихся и показать, насколько удивительными были советские инженеры, которые шли на риск, разрабатывали технологии передвижки и были первопроходцами в этом деле.