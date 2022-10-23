Передвижная Москва: инженерный феномен СССР

Разобраться, куда, как и зачем двигали дома на Тверской улице, и взглянуть на Москву под новым углом

Многие и не подозревают, что в середине 20 века в Москве активно передвигали целые здания.

Но даже те, кто знают об этом, не представляют, как такое возможно! Я с радостью поделюсь с вами невероятными фактами о передвижке, проведу по местам, где сохранились ее следы. Помогу представить Москву до реконструкции и расскажу об уникальном опыте советских инженеров.
Передвижная Москва: инженерный феномен СССР
Передвижная Москва: инженерный феномен СССР
Передвижная Москва: инженерный феномен СССР
Передвижная Москва: инженерный феномен СССР
Передвижная Москва: инженерный феномен СССР
Передвижная Москва: инженерный феномен СССР
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Описание

Что вас ожидает

Зачем и как двигать дома?

Чтобы ответить на первый вопрос, поговорим о Москве 20 века — как менялся и развивался город, что понадобилась столь «фундаментальная» во всех смыслах перепланировка. Простым и понятным языком я расскажу, как был устроен этот процесс и почему советские инженеры совершили в этом деле прорыв. Сложно сдержать изумление, когда узнаешь детали!

Передвижная Москва: интересно и наглядно

Уникальный для Москвы процесс значительно изменил ее облик — особенно района Тверской улицы, по которому мы прогуляемся. Вы узнаете о сталинском генплане реконструкции столицы и о нескольких мировых рекордах, посмотрите на спрятанные во дворах артефакты, оставшиеся от передвижки, и даже понаблюдаете за этим процессом на видео.

А еще разберемся, как выглядела Тверская до реконструкции и что построили на месте домов 18, 19 и 20 веков, которым пришлось посторониться. Например, выясним, куда переезжал А. С. Пушкин и чьи стройные ноги смущали некоторое время великого поэта.

Откуда взялась эта тема

Моя работа долгое время была связана со строительством и архитектурой, но даже меня поразил феномен московской передвижки. Захотелось разобраться в этой теме, донести ее простым языком до всех интересующихся и показать, насколько удивительными были советские инженеры, которые шли на риск, разрабатывали технологии передвижки и были первопроходцами в этом деле.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Тверской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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