Вы познакомитесь с историей места, где поэт с детства проводил каждое лето и написал более 300 произведений. В главном доме сотрудник музея познакомит вас с экспозицией, рассказывающей о жизни и творчестве Блока и Бекетовых. Вы осмотрите воссозданный интерьер в стиле модерн и комнаты всех членов семьи. А также погуляете по красивой территории поместья с аллеями и послушаете о садовом хобби поэта.
Несмотря на сомнительную благозвучность названия усадьбы, история ее связана с одним из ярких союзов, возникших между людьми буквально по канонам романтики Серебряного века. В парке вы увидите церковь Михаила Архангела, в которой поэт венчался с Любовью Менделеевой, и посвященный супругам памятник. А в земской школе познакомитесь с постоянной экспозицией «Жизнь без начала и конца», в которой отражен творческий путь поэта на фоне исторических событий на рубеже веков.
Третий памятник, также входящий в музей-заповедник, это дом ученого, где Дмитрий Иванович долгие годы отдыхал и работал летними месяцами. Для вас проведут экскурсию по единственному сохранившемуся здесь зданию 19 века — стены его помнят не только академические труды и открытия, но и начало истории любви молодого Блока с дочерью великого химика. И конечно, приятной частью станет прогулка по живописным окрестностям усадьбы.
Путешествие можно дополнить посещением киногорода Пилигрим Порто и усадьбы Середниково, одного из наиболее известных лермонтовских мест.
По желанию можно продлить экскурсию и дополнить поездку другими музейным маршрутами и литературно-музыкальными программами: Шахматово — территория и флигели (+ 2 часа и 400 р.); «творческая лаборатория ученого» на территории парка в Боблове (+ 1 час и 600 р. /группу до 6 чел.) и другие опции (уточняйте при переписке).