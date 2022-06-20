В 80 км от Москвы по соседству находятся места, где рождались произведения Серебряного века, делались академические открытия, а женщина, объединившая две семьи, воплотила образ той самой Прекрасной Дамы. Гуляя по музею-заповеднику, вы осмотрите воссозданные интерьеры с приусадебными участками и прикоснетесь к страницам из жизни выдающихся людей начала 20 века.

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Что вас ожидает

Шахматово — экскурсия в главном доме

Вы познакомитесь с историей места, где поэт с детства проводил каждое лето и написал более 300 произведений. В главном доме сотрудник музея познакомит вас с экспозицией, рассказывающей о жизни и творчестве Блока и Бекетовых. Вы осмотрите воссозданный интерьер в стиле модерн и комнаты всех членов семьи. А также погуляете по красивой территории поместья с аллеями и послушаете о садовом хобби поэта.

Знаковое Тараканово

Несмотря на сомнительную благозвучность названия усадьбы, история ее связана с одним из ярких союзов, возникших между людьми буквально по канонам романтики Серебряного века. В парке вы увидите церковь Михаила Архангела, в которой поэт венчался с Любовью Менделеевой, и посвященный супругам памятник. А в земской школе познакомитесь с постоянной экспозицией «Жизнь без начала и конца», в которой отражен творческий путь поэта на фоне исторических событий на рубеже веков.

Боблово: музей Менделеева

Третий памятник, также входящий в музей-заповедник, это дом ученого, где Дмитрий Иванович долгие годы отдыхал и работал летними месяцами. Для вас проведут экскурсию по единственному сохранившемуся здесь зданию 19 века — стены его помнят не только академические труды и открытия, но и начало истории любви молодого Блока с дочерью великого химика. И конечно, приятной частью станет прогулка по живописным окрестностям усадьбы.

Путешествие можно дополнить посещением киногорода Пилигрим Порто и усадьбы Середниково, одного из наиболее известных лермонтовских мест.

Организационные детали

Трансфер и расходы

Дорога туда-обратно с переездами между локациями — 3,5 часа

Дополнительно оплачивается: единый входной билет в три музея комплекса — 1000 р. /чел., а также экскурсии с местными сотрудниками — Шахматово (600 р. /группу до 6 чел.), Тараканово (750 р. /группу до 6 чел.), Боблово — 700 р. / группу до 6 чел.).

Дополнительные опции

По желанию можно продлить экскурсию и дополнить поездку другими музейным маршрутами и литературно-музыкальными программами: Шахматово — территория и флигели (+ 2 часа и 400 р.); «творческая лаборатория ученого» на территории парка в Боблове (+ 1 час и 600 р. /группу до 6 чел.) и другие опции (уточняйте при переписке).