Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока

Посетить подмосковные усадьбы, где жили, черпали вдохновение и творили гении науки и литературы

В 80 км от Москвы по соседству находятся места, где рождались произведения Серебряного века, делались академические открытия, а женщина, объединившая две семьи, воплотила образ той самой Прекрасной Дамы.

Гуляя по музею-заповеднику, вы осмотрите воссозданные интерьеры с приусадебными участками и прикоснетесь к страницам из жизни выдающихся людей начала 20 века.
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Шахматово, Тараканово, Боблово: по следам Менделеева и Блока
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Шахматово — экскурсия в главном доме

Вы познакомитесь с историей места, где поэт с детства проводил каждое лето и написал более 300 произведений. В главном доме сотрудник музея познакомит вас с экспозицией, рассказывающей о жизни и творчестве Блока и Бекетовых. Вы осмотрите воссозданный интерьер в стиле модерн и комнаты всех членов семьи. А также погуляете по красивой территории поместья с аллеями и послушаете о садовом хобби поэта.

Знаковое Тараканово

Несмотря на сомнительную благозвучность названия усадьбы, история ее связана с одним из ярких союзов, возникших между людьми буквально по канонам романтики Серебряного века. В парке вы увидите церковь Михаила Архангела, в которой поэт венчался с Любовью Менделеевой, и посвященный супругам памятник. А в земской школе познакомитесь с постоянной экспозицией «Жизнь без начала и конца», в которой отражен творческий путь поэта на фоне исторических событий на рубеже веков.

Боблово: музей Менделеева

Третий памятник, также входящий в музей-заповедник, это дом ученого, где Дмитрий Иванович долгие годы отдыхал и работал летними месяцами. Для вас проведут экскурсию по единственному сохранившемуся здесь зданию 19 века — стены его помнят не только академические труды и открытия, но и начало истории любви молодого Блока с дочерью великого химика. И конечно, приятной частью станет прогулка по живописным окрестностям усадьбы.

Путешествие можно дополнить посещением киногорода Пилигрим Порто и усадьбы Середниково, одного из наиболее известных лермонтовских мест.

Организационные детали

Трансфер и расходы

  • Дорога туда-обратно с переездами между локациями — 3,5 часа
  • Дополнительно оплачивается: единый входной билет в три музея комплекса — 1000 р. /чел., а также экскурсии с местными сотрудниками — Шахматово (600 р. /группу до 6 чел.), Тараканово (750 р. /группу до 6 чел.), Боблово — 700 р. / группу до 6 чел.).

Дополнительные опции

По желанию можно продлить экскурсию и дополнить поездку другими музейным маршрутами и литературно-музыкальными программами: Шахматово — территория и флигели (+ 2 часа и 400 р.); «творческая лаборатория ученого» на территории парка в Боблове (+ 1 час и 600 р. /группу до 6 чел.) и другие опции (уточняйте при переписке).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньШахматовоУсадьбы и дворцы

Еще несколько похожих предложений в Москве

Необычная усадьба Марфино
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
5
1 отзыв
Необычная усадьба Марфино
Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик
20 июня
21 июня
22 июня
23 июня
5 200 за 1-4 чел.
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
«Белая Лебедь» Подмосковья: в гости к Воронцовым-Дашковым в усадьбу Быково
Недалеко от города Жуковский в селе Быково находится настоящая жемчужина русского романтизма - усадьба
12 июня
14 июня
15 июня
16 июня
от 2 800 за 1-5 чел.
По следам «Большого террора»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Легенды
Нет отзывов
По следам «Большого террора»
Мы отправимся в путешествие по страшным страницам истории страны
4 900 за 1 человека
Усадьба Горки - скрытая жемчужина Подмосковья
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Усадьба Горки - скрытая жемчужина Подмосковья
Попасть в прошлое и узнать больше о личности Ленина и пропаганде СССР в монументальном музее
12 июня
13 июня
15 июня
16 июня
12 000 за 1-4 чел.
Усадьба Братцево
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
4.8
5 отзывов
Усадьба Братцево
Ощутить дух времени в имении Строганова и узнать о связанных с ним судьбах и событиях
18 июня
19 июня
20 июня
23 июня
4 000 за 1-6 чел.
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Приглашаем на аудиоэкскурсию по следам писателя и его героев. Вы встретите кота Бегемота
890 за 1 человека
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мария
5
1 отзыв
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
3 авг
4 авг
5 авг
6 авг
5 200 за 1-3 чел.
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Галина
5
18 отзывов
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
Знакомство с одним из самых красивых дворянских гнёзд на берегу Москвы-реки
15 июня
16 июня
17 июня
18 июня
от 5 000 за 1-4 чел.
Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Любимый
Нет отзывов
Кремлевский пригород: аристократическая Воздвиженка и тайны Ленинки
Приглашаем вас прогуляться по Воздвиженке, полюбоваться на старинные усадьбы и объекты советской архитектуры
2 800 за 1 человека
Идиллическая усадьба Остафьево
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Оксана
5
1 отзыв
Идиллическая усадьба Остафьево
Погулять по чудесному парку с вековыми липами и услышать о «Золотом веке русской поэзии»
13 июня
14 июня
16 июня
17 июня
8 500 за 1-4 чел.
Путешествие в арт-усадьбу «Гуслица»
1 день
Авторский тур
Центалович
Нет отзывов
Путешествие в арт-усадьбу «Гуслица»
Мы предлагаем вам окунуться в мир тишины и творчества за пределами Москвы
16 000 за 1-5 чел.
Хамовники: по «следам» Репина
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
5
6 отзывов
Хамовники: по «следам» Репина
Воссоздать картину жизни художника на прогулке по одному из старейших районов Москвы
12 июня
13 июня
19 июня
20 июня
3 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ