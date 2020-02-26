21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур

Георгий
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Георгий – представитель гидов
Вы познакомитесь с парадным городом: площадями, мостами и памятниками, и его потаенными уголками: красивыми парадными и необычными достопримечательностями.

Все это можно будет сделать в любое время суток и в любую погоду — зимой вам не придется мерзнуть в длительных прогулках по городу, а летом, в период белых ночей, вы увидите феерическое зрелище — развод мостов.
8320 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 16 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 17 человек
Можно с детьми
Встреча У вашего отеля
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У этой экскурсии21 отзыв
4.81
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает

Вы увидите самые яркие и запоминающиеся места Петербурга: Зимний дворец, крейсер «Аврора», Исаакиевский собор и Михайловский замок. Я расскажу интересные факты о городе, а также познакомлю вас с необычными двориками, памятниками и секретными местами Петербурга.
Помимо классических видов — Стрелки Васильевского острова, Дворцовой площади и Атлантов Нового Эрмитажа — вы увидите мистическую Ротонду и самую узкую улицу Петербурга, а также заглянете в настоящий двор-колодец, который называют Двором Духов.

Вы узнаете:

  • Почему конь Петра Великого одет в сапоги?
  • Как любил отдыхать основатель города на пирах-ассамблеях?
  • Почему у сфинксов отбиты бороды?
  • Под каким мостом пролетел герой СССР Валерий Чкалов?
  • Кого женили в Ледяном Доме на Неве?
  • Какой палец Атланта приносит удачу и почему?

Программа

  • Михайловский замок
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовая площадь
  • Спас-на-крови
  • Государственный Эрмитаж
  • Исаакиевский собор
  • Ротонда на Гороховой
  • Секретные места Васильевского острова

Организационные детали

  • Эту экскурсию можно заказать индивидуально в удобное для вас время
  • Микроавтобус рассчитан на 7 человек и гида, по той же цене можно заказать микроавтобус на 17 мест
  • Возможно участие профессионального фотографа
  • Экскурсия проводится днем и ночью
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Работа гидом — моя основная профессия. Водить экскурсии мне помогает команда гидов, влюбленных в город так же, как я. Помимо авторских экскурсий, предлагаемых на сайте, имею лицензии от музеев для работы в Государственном Эрмитаже, Петергофе, Царском Селе, Павловске, Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, Спасе-на-крови и других музеях. Мне интересно делать новые экскурсии и открывать неожиданные факты о Петербурге вместе с вами.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 февраля 2020
Георгий прекрасно провёл экскурсию. Спасибо большое.
15 июля 2019
Замечательный гид, все доступно и интересно. Спасибо большое Георгию за прекрасную и интересную экскурсию по Петербургу. Рекомендуем Всем желающим поближе познакомиться с историей Петербурга.
6 мая 2019
Экскурсия была составлена с учетом наших пожеланий, при выборе маршрута Георгий учел, что мы были с детьми и включил в экскурсию посещение мест, интересных детям. Мы открыли для себя Санкт-Петербург с неожиданной стороны, узнали много нового, загадали желания во многих знаковых местах, очень признательны Георгию за такое яркое знакомство с культурной столицей
24 февраля 2019
Спасибо огромное Георгию за увлекательную экскурсию!
25 сентября 2018
Георгий прекрасно провёл экскурсию, интересно и доступно . Я переживала , что будет много пересечений с нашей ночной экскурсией по городу накануне о информации . Но! Георгий прекрасно «отстроился» дополнительной информацией, доп. нестандартными элементами в программе , например в дождь не мокнуть на улице, а пройти под домами по подземным переходам на Васильевском острове , или посетить старинную знаменитую аптеку, или посмотреть в одном из парадных исторический витраж .. в заключении Георгий порекомендовал нам прекрасное место для обеда и подвёз туда. Очень рекомендуем Георгия всем!)
30 августа 2018
Были на экскурсии семьёй из 4 человек, все разных возрастов, от 17 до 80. Понравилось всем, удобная машина, водитель, то есть гид не отвлекается на вождение по пробкам. Экскурсия обзорная, общее впечатление о городе можно составить. Рекомендую.
26 августа 2018
Наша экскурсия с Георгием прошла замечательно, очень содержательно и интересно.
Георгий рассказывал необычные факты и истории, весело и с юмором. Мы посмотрели все значимые места Санкт-Петербурга . Детям очень понравилось.
25 июля 2018
Георгий ,благодарим Вас за прекрасную экскурсию!Было очень интересно и познавательно!А ещё отдельная благодарность за то что встретили нас ночью в аэропорту и провели нам ночную экскурсию,было очень непросто найти ,кто бы согласился на это.Желаю вам всех благ и процветания!!!
24 июля 2018
Содержательная экскурсия для взрослых и детей по интересным местам Санкт-Петербурга на комфортабельном микроавтобусе. Не все экскурсоводы знают такие подробности, как Георгий. Особое спасибо за внимание ко всем нашим пожеланиям, где-то задержаться подольше, чтобы сфотографироваться. Татьяна
Sergey
27 мая 2018
Григорий мастер своего дела . Спасибо.
Ещё 11 отзывов

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