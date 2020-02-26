21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вы увидите самые яркие и запоминающиеся места Петербурга: Зимний дворец, крейсер «Аврора», Исаакиевский собор и Михайловский замок. Я расскажу интересные факты о городе, а также познакомлю вас с необычными двориками, памятниками и секретными местами Петербурга.
Помимо классических видов — Стрелки Васильевского острова, Дворцовой площади и Атлантов Нового Эрмитажа — вы увидите мистическую Ротонду и самую узкую улицу Петербурга, а также заглянете в настоящий двор-колодец, который называют Двором Духов.
Вы узнаете: