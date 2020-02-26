21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Петербург на комфортном микроавтобусе

Все самые важные места города на дружеской обзорной экскурсии

Санкт-Петербург славится большим историческим центром и не всегда благоприятной для прогулок погодой. Вы насладитесь чарующими видами Северной столицы из окна микроавтобуса, в котором не страшны холод, дождь и ветер. Также мы обязательно сделаем остановки в самых красивых местах и на панорамных площадках, где Петербург предстанет перед вами во всем величии!