Паритет_Плюс проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в одну из самых живописных местностей Северной столицы ⭐️ – Приозерский район Санкт Петербурга познакомит вас с православием. Во время поездки вы увидите красивейшие 🤩 деревянные храмы, узнаете историю 📖 русского деревянного зодчества и отшельнического подвижничества.

В программу экскурсии 🧭 входит поселок Песочный с храмом, освященным в честь великого святого Серафима Саровского, известного каждому православному. Следующий пункт поездки – поселок Агалатово.

Далее вы посетите поселок Cаперное (Приозерский район). Местом поклонения православных тут является церковь ⛪ в честь Коневской иконы Божией Матери.

Деревянное кольцо – экскурсия ⛳ по православным святыням к истокам русской культуры. Они скрывают немало тайн и загадок, которые только предстоит разгадать.