Паритет_Плюс проводит ещё 6 экскурсий

Паритет_Плюс
Паритет_Плюс – Гид из Санкт-Петербурга
Деревянное кольцо
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Деревянное кольцо
Деревянное кольцо
Экскурсия в одну из самых живописных местностей Северной столицы ⭐️ – Приозерский район Санкт Петербурга познакомит вас с православием. Во время поездки вы увидите красивейшие 🤩 деревянные храмы, узнаете историю 📖 русского деревянного зодчества и отшельнического подвижничества.
В программу экскурсии 🧭 входит поселок Песочный с храмом, освященным в честь великого святого Серафима Саровского, известного каждому православному. Следующий пункт поездки – поселок Агалатово.
Далее вы посетите поселок Cаперное (Приозерский район). Местом поклонения православных тут является церковь ⛪ в честь Коневской иконы Божией Матери.
Деревянное кольцо – экскурсия ⛳ по православным святыням к истокам русской культуры. Они скрывают немало тайн и загадок, которые только предстоит разгадать.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 Думская, 2
Деревянное кольцо
Деревянное кольцо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Паритет_Плюс
Паритет_Плюс
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