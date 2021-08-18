Приглашаем на самую веселую экскурсию по Петербургу, которая обязательно понравится детям от 7 до 12 лет. Вас и ваших детей ждет знакомство с историей города в игровой форме без занудных фраз и скучных рассказов!

С помощью увлекательных баек и анекдотов гид расскажет о главных достопримечательностях Петербурга, архитектурных стилях и важных личностях в истории России.

На нашей экскурсии вы получите ответы на важные вопросы:

Откуда взялось название «Санкт-Петербург» и кто такой Петр Первый? С какой целью был построен город и как вышло так, что Зимний Дворец отличается от остальных зданий Петербурга? Как появились Эрмитажные коты и как Атланты исполняют желания? Как найти улицу миллионеров и какой полководец стал самым знаменитым в истории? Кто такие «Чижики-Пыжики» и по какому замку до сих пор бродят призраки?

Благодаря спиралевидной модели усвоения информации дети не успеют заскучать и не устанут во время экскурсии. Гид будет дополнять свой увлекательный рассказ массой интересных иллюстраций, а в конце каждого тура дети получат задания на усвоение материала.

Экскурсия идеально подойдет школьникам младшего школьного возраста, которые умеют читать и писать.