Детская обзорная экскурсия (для детей с 7 до 12 лет)

Пешеходная

5
3 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

На экскурсию допускаются дети строго в сопровождении родителей.
Детская обзорная экскурсия (для детей с 7 до 12 лет)
Детская обзорная экскурсия (для детей с 7 до 12 лет)
Детская обзорная экскурсия (для детей с 7 до 12 лет)
Детская обзорная экскурсия (для детей с 7 до 12 лет)

Что вас ожидает 🤩

  • Дворцовая площадь
  • Ангел на Александровской колонне
  • Атланты
  • Знак "Осторожно кошки!"
  • Мраморный дворец
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на самую веселую экскурсию по Петербургу, которая обязательно понравится детям от 7 до 12 лет. Вас и ваших детей ждет знакомство с историей города в игровой форме без занудных фраз и скучных рассказов!

С помощью увлекательных баек и анекдотов гид расскажет о главных достопримечательностях Петербурга, архитектурных стилях и важных личностях в истории России.

На нашей экскурсии вы получите ответы на важные вопросы:

Откуда взялось название «Санкт-Петербург» и кто такой Петр Первый? С какой целью был построен город и как вышло так, что Зимний Дворец отличается от остальных зданий Петербурга? Как появились Эрмитажные коты и как Атланты исполняют желания? Как найти улицу миллионеров и какой полководец стал самым знаменитым в истории? Кто такие «Чижики-Пыжики» и по какому замку до сих пор бродят призраки?

Благодаря спиралевидной модели усвоения информации дети не успеют заскучать и не устанут во время экскурсии. Гид будет дополнять свой увлекательный рассказ массой интересных иллюстраций, а в конце каждого тура дети получат задания на усвоение материала.

Экскурсия идеально подойдет школьникам младшего школьного возраста, которые умеют читать и писать.

Программа

  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • Ангел на Александровской колонне
  • Атланты
  • Знак "Осторожно, кошки! "
  • Зимняя канавка с видом на Неву
  • Первый Зимний дворец Петра Великого
  • Мраморный дворец
  • Памятник Александру III ("бегемот и обормот")
  • Памятник А. Суворову (Богу Марсу)
  • Марсово поле
  • Мистический Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье в 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 авг 2021
Огромная благодарность Евгению за интересную, познавательную экскурсию! Настюша 7 лет была вовлечена в процесс, хотя сначала не хотела. Отвечала на вопросы, разгадывала загадки и в конце сказала что было ИНТЕРЕСНО!
Огромная благодарность Евгению за интересную, познавательную экскурсию! Настюша 7 лет была вовлечена в процесс, хотя сначалаОгромная благодарность Евгению за интересную, познавательную экскурсию! Настюша 7 лет была вовлечена в процесс, хотя сначала
М
1 фев 2021
Большое спасибо Евгению за содержательную экскурсию! Надеемся на скорые новые встречи
И
4 янв 2021
Были на экскурсии с дочкой 9 лет. Экскурсовод Евгений рассказывал интересно для ребенка. Ребенок остался очень доволен, в восторге от познавательной прогулки! А родители рады, что первое знакомство с городом нашей доче запомнилось и впечатлило. Большое спасибо!

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