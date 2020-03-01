Александра проводит ещё 2 экскурсии

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Романтичные места Петербурга и его дивная атмосфера, загадывание желаний и рассказы о городе

Александра
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Александра – ваш гид
Санкт-Петербург — сбывшаяся мечта Петра I.

Он называл город «мой парадиз».

И неслучайно романтики со всего мира до сих пор приезжают сюда учиться, искать свои таланты и просто влюбляться в белые ночи — ведь всё здесь пронизано духом чудес.

Я проведу вас вдохновляющим маршрутом по местам, которые помогут в исполнении ваших самых заветных желаний!
3700 ₽
2590 за экскурсию
скидка30%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Город, где сбываются мечты
Город, где сбываются мечты

Что вас ожидает

Коллекция фактов, мест и красивых видов города
Гулять, вдохновляться историей жизни Петербурга и необычайными фактами о достопримечательностях, сочинять мечты и тут же загадывать их в «правильных» местах — всё это ждёт вас на прогулке. А если хотите подробностей, читайте ниже, из чего состоит ваша неклассическая, но от того ещё более интересная программа:

• вы вспомните, кто такой Чижик-Пыжик и зачем он на Фонтанке водку пил;
• узнаете, почему у петербуржцев трепетное отношение к кошкам;
• загадаете желание у грифонов на Банковском мосту (наверное, вы уже догадались, в чём помогают эти существа);
• увидите десять Атлантов Нового Эрмитажа, ставших одним из символов города на Неве;
• попробуете попасть в голову монеткой деревянному поручику Киже и услышите, как он ругнется.

А ещё найдёте необычный памятник дворнику, побываете на симметричной улице, исходите вдоль и поперёк Невский проспект, осмотрите единственный замок в городе, сделаете фото на Дворцовой площади и многое-многое другое! Раскрывать все секреты не буду, чтобы впечатления от прогулки были сильнее 🗝

Город, где сбываются мечты
Город, где сбываются мечты
Город, где сбываются мечты
Город, где сбываются мечты
Город, где сбываются мечты
Город, где сбываются мечты
Город, где сбываются мечты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Меня зовут Александра, я закончила исторический факультет СПбГУ в 2012 году, несколько лет работаю экскурсоводом, много работаю с детьми. Мои родители приехали в Петербург, когда мне было 6 лет, здесь я выросла и влюбилась в белые ночи и запах моря. Разбираюсь в искусстве и истории, стараюсь сделать свои экскурсии глубокими и живыми. Буду рада показать путешественникам Эрмитаж и любимый город!
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Александра проводит ещё 2 экскурсии

Отправить открытку из ЭрмитажаОтправить открытку из ЭрмитажаОтправить открытку из Эрмитажа
3700 за экскурсию
2.5 часа
140 отзывов
Прикоснуться к великолепию дворца и музейных коллекций и найти среди экспонатов то, что по душе
Эрмитаж завораживает своим величием. Каждый посетитель обнаружит здесь тот зал и те экспонаты, к которым захочет возвращаться снова и снова. Давайте искать их вместе: я покажу вам парадные покои и самые известные шедевры, а поле ваших интересов подскажет, куда дальше — будем ли мы смотреть жилые комнаты, древности Японии, картины малых голландцев или что-то другое. А в конце экскурсии отправим открытку прямо из Эрмитажа. Признайтесь, ведь вы давно этого не делали. Самое время!
Петербург парадный и камерныйПетербург парадный и камерныйПетербург парадный и камерный
скидка30%
3700 ₽
2590 за экскурсию
3 часа
10 отзывов
Прогуляться по известным и неожиданным местам Северной столицы и сформировать свой образ города
Как почувствовать дыхание города? Отразившийся в произведениях Пушкина и Достоевского, преодолевший блокаду, манящий творческих людей со всей страны — Петербург очень разный и открывается не сразу даже тем, кто давно живёт в нем. Со мной вы рассмотрите парадную часть Северной столицы и погуляете по дворикам, заметите, что боковые улочки не менее «петербургские», чем главные магистрали, и влюбитесь в городские контрасты.

Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Ленинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутриЛенинградские коммуналки — снаружи и изнутри
скидка30%
1000 ₽
700 за человека
1.5 часа
117 отзывов
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Тайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицы
950 за человека
2.5 часа
25 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"Экскурсия-детектив "Масонский Петербург"
скидка30%
3720 ₽
2604 за экскурсию
2 часа
169 отзывов
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницыДоходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
720 за человека
1.5 часа
16 отзывов
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.
Страшные истории ПетербургаСтрашные истории ПетербургаСтрашные истории Петербурга
скидка20%
4400 ₽
3520 за экскурсию
2 часа
65 отзывов
Реальные события и самые необычные места на автомобильной экскурсии
Городские «страшилки» о призраке в Михайловском замке, Пиковой Даме и ожившем Медном всаднике часто можно услышать в Петербурге. Но городской фольклор, мифы и легенды покажутся детским лепетом в сравнении с настоящими историями на берегах Невы, которые я открою на прогулке. В нашей программе: леденящий кровь двор, заокеанские идолы, лакей, ставший экспонатом, дореволюционные хулиганы, дом из могильных плит и многое другое!
Креативные пространства ПетербургаКреативные пространства ПетербургаКреативные пространства Петербурга
5200 за экскурсию
2 часа
Новая Голландия и Севкабель Порт — история, секреты и современность
Креативные, лофт и арт-кластеры появляются в Петербурге на наших глазах. Вы посетите два главных событийных пространства города. Историческая архитектура, смелые дизайнерские решения, стрит-арт и хитрости, позволившие приспособить бывшие цеха под бары, выставки и концертные площадки — всё это сочетают Новая Голландия и Севкабель Порт.

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