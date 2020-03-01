Александра проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Коллекция фактов, мест и красивых видов города

Гулять, вдохновляться историей жизни Петербурга и необычайными фактами о достопримечательностях, сочинять мечты и тут же загадывать их в «правильных» местах — всё это ждёт вас на прогулке. А если хотите подробностей, читайте ниже, из чего состоит ваша неклассическая, но от того ещё более интересная программа:

• вы вспомните, кто такой Чижик-Пыжик и зачем он на Фонтанке водку пил;

• узнаете, почему у петербуржцев трепетное отношение к кошкам;

• загадаете желание у грифонов на Банковском мосту (наверное, вы уже догадались, в чём помогают эти существа);

• увидите десять Атлантов Нового Эрмитажа, ставших одним из символов города на Неве;

• попробуете попасть в голову монеткой деревянному поручику Киже и услышите, как он ругнется.

А ещё найдёте необычный памятник дворнику, побываете на симметричной улице, исходите вдоль и поперёк Невский проспект, осмотрите единственный замок в городе, сделаете фото на Дворцовой площади и многое-многое другое! Раскрывать все секреты не буду, чтобы впечатления от прогулки были сильнее 🗝