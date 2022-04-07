Индивидуальная экскурсия по Петропавловской крепости

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Индивидуальная экскурсия по Петропавловской крепости
Индивидуальная экскурсия по Петропавловской крепости
Индивидуальная экскурсия по Петропавловской крепости
Индивидуальная экскурсия по Петропавловской крепости

Что вас ожидает 🤩

  • Петропавловская крепость
  • Петропавловский собор
  • Бастионы Петропавловской крепости
  • Самый странный памятник Петру I
  • Зайцы на Заячьем острове
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

“Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен…”

В 1703 году на диком Заячьем острове была основана Петропавловская крепость, с которой началась история столицы будущей Империи.

Крепости, которая ни разу не использовалась для обороны Петербурга, суждено было стать главной политической тюрьмой Российской империи. Среди узников камер с “видом” на Зимний дворец — Федор Достоевский, Николай Чернышевский, Александр Радищев, знаменитые декабристы и много известных личностей.

Практически все императоры Российской империи похоронены в Петропавловском соборе, а символическая гробница семьи царя Николая II занимает отдельную часовню.

Внутри Петропавловской крепости вас ждет посещение удивительных музеев и необычные памятники. Вы увидите Монетный двор и копию легендарного ботика Петра Первого. Мы взберемся на бастионы первой “западной” крепости России и постараемся услышать залп пушки, сообщающий о наступлении полудня. Обязательно попросим богатства у самого Петра Великого и загадаем желание у нескольких зайцев.

С пляжа Петропавловской крепости открывается великолепный вид на самый широкий участок Невы, где петербуржцы любят загорать в любое время года.

Экскурсия по Петропавловской крепости никого не оставит равнодушным и непременно вызовет интерес у взрослых и детей.

Программа

  • Петропавловский собор
  • Тюрьма Трубецкого бастиона
  • Пушка Петропавловской крепости
  • Самый странный памятник Петру I
  • Бастионы Петропавловской крепости
  • Зайцы на Заячьем острове
  • Ботный дом для ботика Петра I
  • Невская куртина
  • Панорама Петропавловской крепости

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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