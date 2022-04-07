“Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен…”

В 1703 году на диком Заячьем острове была основана Петропавловская крепость, с которой началась история столицы будущей Империи.

Крепости, которая ни разу не использовалась для обороны Петербурга, суждено было стать главной политической тюрьмой Российской империи. Среди узников камер с “видом” на Зимний дворец — Федор Достоевский, Николай Чернышевский, Александр Радищев, знаменитые декабристы и много известных личностей.

Практически все императоры Российской империи похоронены в Петропавловском соборе, а символическая гробница семьи царя Николая II занимает отдельную часовню.

Внутри Петропавловской крепости вас ждет посещение удивительных музеев и необычные памятники. Вы увидите Монетный двор и копию легендарного ботика Петра Первого. Мы взберемся на бастионы первой “западной” крепости России и постараемся услышать залп пушки, сообщающий о наступлении полудня. Обязательно попросим богатства у самого Петра Великого и загадаем желание у нескольких зайцев.

С пляжа Петропавловской крепости открывается великолепный вид на самый широкий участок Невы, где петербуржцы любят загорать в любое время года.

Экскурсия по Петропавловской крепости никого не оставит равнодушным и непременно вызовет интерес у взрослых и детей.