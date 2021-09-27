Самый удивительный, далекий и загадочный, расположенный на острове в Финском заливе пригород Санкт-Петербурга — Кронштадт — один из самых популярных городов среди путешественников. Этот город до сих пор хранит в себе дух новаторства петровской эпохи и зарождения российского флота на севере страны.

Кронштадт возник как крепость для защиты Петербурга от вторжения с моря шведских кораблей. Развивался как военно-морская база Балтийского флота и как часть Российской столицы, для застройки которой приглашались лучшие зодчие: Трезини, Чевакинский, Баженов. В результате возник неповторимый город-крепость-порт, с самым мощным фортификационным комплексом на Балтике. Сегодня Кронштадт открыт для туристов, которые могут увидеть его знаменитые форты, гавани, набережные, Адмиралтейство, со стапелей которого сходили боевые корабли русского флота, прекрасные соборы и площади.

Кронштадт – один из необычных малых городов России, тесно связанных с историей воинской славы нашей страны. Исторический центр города, основанного в 1703 году по указу Петра I, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кронштадт влюбляет в себя с первых минут знакомства, поражает гостей чистотой и приветливостью.

Кронштадт – колыбель русского флота, здесь жили и работали многие выдающиеся мореплаватели: Беллинсгаузен и Крузенштерн, Ушаков и Нахимов, Лисянский и Сенявин. Из Кронштадта отправилась в первой российское кругосветное плавание экспедиция Крузенштерна, здесь же начался антарктический поход Лазарева и Беллинсгаузена.

Во время экскурсии вы узнаете историю основания города-крепости и строительства Петербургской дамбы. Вы увидите главные достопримечательности Кронштадта: Морской Никольский собор, Петровский док, Якорную площадь, узнаете, что такое футшток, осмотрите памятник Петру Первому и русским флотоводцам. Важной особенностью Кронштадта является то, что с 1707 года в городе действует футшточная служба, задача которой определять колебания уровня моря.

С 04.10.2021 в экскурсию входит посещение острова Фортов.