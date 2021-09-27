Кронштадт с посещением Морского собора

Формат экскурсии: автобусная, и пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Формат экскурсии: автобусная, и пешеходная.

Экскурсия заканчивается у метро Гостиный Двор (в месте начала экскурсии).
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора
Кронштадт с посещением Морского собора

Что вас ожидает 🤩

  • Дамба
  • Морской Никольский Собор
  • Петровский Док
  • Якорная Площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты Морской собор являются невозвратными, после выписки билета их стоимость возврату не подлежит.

Самый удивительный, далекий и загадочный, расположенный на острове в Финском заливе пригород Санкт-Петербурга — Кронштадт — один из самых популярных городов среди путешественников. Этот город до сих пор хранит в себе дух новаторства петровской эпохи и зарождения российского флота на севере страны.

Кронштадт возник как крепость для защиты Петербурга от вторжения с моря шведских кораблей. Развивался как военно-морская база Балтийского флота и как часть Российской столицы, для застройки которой приглашались лучшие зодчие: Трезини, Чевакинский, Баженов. В результате возник неповторимый город-крепость-порт, с самым мощным фортификационным комплексом на Балтике. Сегодня Кронштадт открыт для туристов, которые могут увидеть его знаменитые форты, гавани, набережные, Адмиралтейство, со стапелей которого сходили боевые корабли русского флота, прекрасные соборы и площади.

Кронштадт – один из необычных малых городов России, тесно связанных с историей воинской славы нашей страны. Исторический центр города, основанного в 1703 году по указу Петра I, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кронштадт влюбляет в себя с первых минут знакомства, поражает гостей чистотой и приветливостью.

Кронштадт – колыбель русского флота, здесь жили и работали многие выдающиеся мореплаватели: Беллинсгаузен и Крузенштерн, Ушаков и Нахимов, Лисянский и Сенявин. Из Кронштадта отправилась в первой российское кругосветное плавание экспедиция Крузенштерна, здесь же начался антарктический поход Лазарева и Беллинсгаузена.

Во время экскурсии вы узнаете историю основания города-крепости и строительства Петербургской дамбы. Вы увидите главные достопримечательности Кронштадта: Морской Никольский собор, Петровский док, Якорную площадь, узнаете, что такое футшток, осмотрите памятник Петру Первому и русским флотоводцам. Важной особенностью Кронштадта является то, что с 1707 года в городе действует футшточная служба, задача которой определять колебания уровня моря.

С 04.10.2021 в экскурсию входит посещение острова Фортов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
27 сен 2021
Весьма интересная и насыщенная экскурсия.
Плюсы:
- Профессиональный гид (Рыжова С. А.).
- Безупречная организация процесса от начала и до завершения поездки.
- Современный и комфортабельный транспорт.
- Гибкость к пожеланиям участников экскурсии.
Минусы:
- немного затянуто по времени.
- не повезло с погодой (шёл дождь).
Весьма интересная и насыщенная экскурсия.Весьма интересная и насыщенная экскурсия.Весьма интересная и насыщенная экскурсия.Весьма интересная и насыщенная экскурсия.
Д
7 июля 2019
Экскурсия не для тех, кому важнее посмотреть. Здесь больше нужно слушать, т. к. в Кронштадте достопримечательностей практически нет. Несмотря на это экскурсия интересная, много истории. Время пролетает незаметно, несмотря на длительность в 7 часов. Предусматривается небольшая прогулка на теплоходе - нужно быть готовым к тому, что может произойти задержка (в моем случае она составила полчаса, но может и больше) из-за проходящих крупных судов, что, соответственно, увеличивает длительность экскурсии.

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