Круиз «Северная Венеция 1»

Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса & laquo;Фонтанка» (Рощинка, Красавица, Смоленка, Разлив

Круиз
Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса «Фонтанка» (Рощинка, Красавица, Смоленка, Разлив, Кронверка).

Указанное время, это - время отправления теплохода.

Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Круиз «Северная Венеция 1»
Круиз «Северная Венеция 1»
Круиз «Северная Венеция 1»
Круиз «Северная Венеция 1»
Круиз «Северная Венеция 1»
Круиз «Северная Венеция 1»
Круиз «Северная Венеция 1»
Круиз «Северная Венеция 1»

Что вас ожидает 🤩

  • Аврора
  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейство
  • Академия наук
  • Биржа
  • Медный всадник
  • Ростральные колонны. Аничков дворец
  • Аничков мост
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Чижик-Пыжик
  • Цирк Чинизелли
  • БДТ
  • Зимний дворец
  • Мраморный дворец
  • Михайловский замок
  • Мариинский театр
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на экскурсию, которая всего за час позволяет познакомиться с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга.

Во время прогулки на теплоходе вы увидите роскошные дворцы парадной Невы и Петропавловскую крепость, Летний сад с Чайным домиком, памятник Чижику-Пыжику, Аничков и Египетский мосты.

Пройдя по Фонтанке, теплоход свернет в Крюков канал, проследует по реке Мойка в Зимнюю канавку — самый короткий канал города с фрагментом последнего зимнего дворца Петра I.

Маршрут завершится в акватории парадной Невы, где с воды вы увидите Кунсткамеру, Стрелку Васильевского острова и Зимний дворец.

Кроме открытой палубы теплоход имеет застекленный теплый салон, поэтому водная прогулка будет комфортной при любых погодных условиях.

Внимание! 14.06 и 17.06 в связи с репетициями городского праздника "Алые паруса" рейсы после 20:00 осуществляться не будут. Также, 24.06 и 25.06 в связи с репетицией и проведением городского праздника "Алые паруса" рейсы после 19:30 осуществляться не будут.

Программа

  • Классическая водная прогулка с профессиональным экскурсоводом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 70 минут
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Экскурсия длится около 1 часа 6 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

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