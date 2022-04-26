Приглашаем вас на экскурсию, которая всего за час позволяет познакомиться с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга.

Во время прогулки на теплоходе вы увидите роскошные дворцы парадной Невы и Петропавловскую крепость, Летний сад с Чайным домиком, памятник Чижику-Пыжику, Аничков и Египетский мосты.

Пройдя по Фонтанке, теплоход свернет в Крюков канал, проследует по реке Мойка в Зимнюю канавку — самый короткий канал города с фрагментом последнего зимнего дворца Петра I.

Маршрут завершится в акватории парадной Невы, где с воды вы увидите Кунсткамеру, Стрелку Васильевского острова и Зимний дворец.

Кроме открытой палубы теплоход имеет застекленный теплый салон, поэтому водная прогулка будет комфортной при любых погодных условиях.

Внимание! 14.06 и 17.06 в связи с репетициями городского праздника "Алые паруса" рейсы после 20:00 осуществляться не будут. Также, 24.06 и 25.06 в связи с репетицией и проведением городского праздника "Алые паруса" рейсы после 19:30 осуществляться не будут.