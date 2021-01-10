Литейный округ - новый центр Петербурга

Пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Литейный округ - новый центр Петербурга
Литейный округ - новый центр Петербурга
Литейный округ - новый центр Петербурга
Литейный округ - новый центр Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Особняк Варгунина
  • Дом Боткина
  • Таврический сад
  • Дворец княгини Ольги
  • Спасо-Преображенский собор
  • Самый красивый доходный дом Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Тем, кто уже знаком с самыми известными туристическими маршрутами Петербурга, отлично подходит экскурсия по Литейному округу – уникальному району, который исторически был офицерским, а в начале прошлого века превратился в центр столицы новой Империи.

Благодаря экономическому подъему и открывшимся новым возможностям, многие известные купцы и предприниматели начали строить свои дома в Литейном округе. В Таврическом дворце размещался новый орган власти и политический центр России – Государственная Дума.

Во время прогулки по улицам Литейного округа вы познакомитесь с историей капиталистической Российской империи конца 19 – начала 20 века, увидите малоизвестные достопримечательности Петербурга и узнаете о жизни самого барного района города.

Вы отыщите архитектурные шедевры стиля эклектика и модерн, заглянете в тайные дворы, побываете в Китайском дворике и увидите обгоревшую церковь Анненкирхе, где ежедневно проходят концерты.

За время прогулки, которая длится 2,5 часа, вы найдете клад царской эпохи, узнаете, кто, наряду с императорами, имел возможность заказывать яйца Фаберже и поймете, почему петербургские ЗАГСы называют ДВОРЦАМИ бракосочетания.

Вас ждут увлекательные истории о выдающихся жителях Литейного округа, от сестры императора Николая II до главного банкира Империи и основателя первого в России музея прикладного искусства.

Программа

  • Станция метро "Чернышевская"
  • Особняк Варгунина. Дворец Бракосочетания №2
  • Дом Боткина, одного из главных меценатов России
  • Таврический сад, новый политический центр императорской России
  • Дворец княгини Ольги, выжившей сестры последнего императора
  • Особняк Кочубея
  • Особняк Кельхов
  • Выгоревшая Анненкирхе
  • Спасо-Преображенский собор
  • Дом Мурузи
  • Дом, где жил Бродский
  • Сад дружбы
  • Дом офицеров на Литейном
  • Дворы Литейного
  • Самый красивый доходный дом Петербурга
  • Пантелеймоновская церковь
  • Музей Штиглица

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Суббота в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Суббота в 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
10 янв 2021
Экскурсия очень интересная, открыли новый маршрут такого мы ещё не видели. Спасибо большое экскурсоводу Егору за экскурсию.
Д
6 янв 2021
Это очень хорошая экскурсия. Эскурсовод Егор - замечательный расказчик. Маршрут красивый и логичный.

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