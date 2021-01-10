Тем, кто уже знаком с самыми известными туристическими маршрутами Петербурга, отлично подходит экскурсия по Литейному округу – уникальному району, который исторически был офицерским, а в начале прошлого века превратился в центр столицы новой Империи.

Благодаря экономическому подъему и открывшимся новым возможностям, многие известные купцы и предприниматели начали строить свои дома в Литейном округе. В Таврическом дворце размещался новый орган власти и политический центр России – Государственная Дума.

Во время прогулки по улицам Литейного округа вы познакомитесь с историей капиталистической Российской империи конца 19 – начала 20 века, увидите малоизвестные достопримечательности Петербурга и узнаете о жизни самого барного района города.

Вы отыщите архитектурные шедевры стиля эклектика и модерн, заглянете в тайные дворы, побываете в Китайском дворике и увидите обгоревшую церковь Анненкирхе, где ежедневно проходят концерты.

За время прогулки, которая длится 2,5 часа, вы найдете клад царской эпохи, узнаете, кто, наряду с императорами, имел возможность заказывать яйца Фаберже и поймете, почему петербургские ЗАГСы называют ДВОРЦАМИ бракосочетания.

Вас ждут увлекательные истории о выдающихся жителях Литейного округа, от сестры императора Николая II до главного банкира Империи и основателя первого в России музея прикладного искусства.