Нижний парк Петергофа с экскурсией-аудиогидом

Самостоятельное посещение Нижнего и Верхнего парков Петергофа и экскурсия с аудиогидом

Групповая
Самостоятельное посещение Нижнего и Верхнего парков Петергофа и экскурсия с аудиогидом.

ВАЖНО! Режим работы парка: ежедневно с 9:00 до 20:00.

Для прослушивания аудиогида требуется наличие собственного смартфона или планшета и установка на него бесплатного приложения WeGoTrip.
Нижний парк Петергофа с экскурсией-аудиогидом
Нижний парк Петергофа с экскурсией-аудиогидом
Нижний парк Петергофа с экскурсией-аудиогидом
Нижний парк Петергофа с экскурсией-аудиогидом

Что вас ожидает 🤩

  • Петергоф
  • Нижний парк
  • Верхний парк
  • Большой каскад
  • Фонтаны-шутихи
  • Монплезирский сад
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Самостоятельное посещение Нижнего парка Петергофа с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Вы увидите величественный Большой каскад с изящными скульптурами, известный каскад «Шахматная гора», интересные фонтаны-шутихи «Дубок», «Елочки» и «Зонтик», фонтаны «Адам» и «Ева», «Дубовый» и «Межеумный», а также центральную композицию с статуей Нептуна. Во время прогулки по парку вас ждут дворец Марли и яркий Монплезирский сад с видом на Финский залив.

Агдиогид расскажет об истории создания и символизме фонтанов. Вы узнаете, откуда Петр I брал вдохновение на создание грандиозного паркового ансамбля, многие элементы которого он проектировал лично.

Обратите внимание: Фонтаны в парке выключены на зимний сезон.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Увлекательная экскурсия с аудиогидом в приложении WeGoTrip
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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