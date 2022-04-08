Самостоятельное посещение Нижнего парка Петергофа с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Вы увидите величественный Большой каскад с изящными скульптурами, известный каскад «Шахматная гора», интересные фонтаны-шутихи «Дубок», «Елочки» и «Зонтик», фонтаны «Адам» и «Ева», «Дубовый» и «Межеумный», а также центральную композицию с статуей Нептуна. Во время прогулки по парку вас ждут дворец Марли и яркий Монплезирский сад с видом на Финский залив.

Агдиогид расскажет об истории создания и символизме фонтанов. Вы узнаете, откуда Петр I брал вдохновение на создание грандиозного паркового ансамбля, многие элементы которого он проектировал лично.

Обратите внимание: Фонтаны в парке выключены на зимний сезон.