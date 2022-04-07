Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Автобусная

Групповая
Автобусная.

Окончание экскурсии у станции метро Гостиный Двор.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает 🤩

  • Марсово поле
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Вы первый раз в Петербурге? С главными достопримечательностями северной столицы России познакомит полутарочасовая автобусная обзорная экскурсия.

Вы узнаете основные сведения о самых известных петербургских зданиях, памятниках, улицах и площадях, садах и парках, о главных событиях из жизни Петербурга. Автобус довезёт до тех мест, куда гостю города будет не просто добраться самому на общественном транспорте или пешком. Во время такой экскурсии вы составите своё первое впечатление о Санкт-Петербурге. Знакомство с городом лучше всего планировать на один из первых дней Вашей поездки, чтобы Вы могли хорошо ориентироваться и продолжать экскурсионную программу самостоятельно.

Во время автобусной обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу вы увидите центральную магистраль города – Невский проспект с его старинными особняками, Адмиралтейство, представляющее архитектурный и композиционный центр Санкт-Петербурга. Вы сможете полюбоваться всемирно известными архитектурными ансамблями Дворцовой площади, Петропавловской крепости. Вы увидите великолепные храмы города: Казанский и Исаакиевский соборы, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови). Побываете на Сенатской и Исаакиевской площадях. Вы увидите каналы, небольшие реки, набережные и мосты, которые создают неповторимый облик города. Далее экскурсия ведет к Петропавловской крепости. Также Вы увидите домик Петра I, стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, здание Биржи. Автобусная обзорная экскурсия — самый популярный способ первого знакомства с Санкт-Петербургом.

В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади, при возможности — храма Спас-на-крови.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Пятница в 12:30

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