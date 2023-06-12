Прокатиться по Финскому заливу в мини-группе и освоить азы управления яхтой
Музеи и доходные дома, кафе и рестораны, дворы-колодцы и Чижик-Пыжик.
Всё это вы уже видели и посещали не один раз? Приглашаем поучаствовать в действительно необычном приключении! В группе до 10 человек вы выйдете в Финский залив на оригинальной яхте из красного дерева. Наш опытный капитан не просто прокатит вас по морю, но и проведёт мастер-класс по парусному спорту.
Всё это вы уже видели и посещали не один раз? Приглашаем поучаствовать в действительно необычном приключении! В группе до 10 человек вы выйдете в Финский залив на оригинальной яхте из красного дерева. Наш опытный капитан не просто прокатит вас по морю, но и проведёт мастер-класс по парусному спорту.
Ближайшие даты:
12
июн
июн
13
июн
июн
14
июн
июн
15
июн
июн
16
июн
июн
18
июн
июн
19
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Что посмотреть
Вы увидите с воды современную архитектуру города: Вантовый мост ЗСД, стадион Газпром Арена и небоскрёб Лахта-центр. Понаблюдаете за слаженной работой яхтсменов и полюбуетесь морскими просторами, освещёнными оранжевым закатным солнцем.
Что узнать
Мы расскажем об особенностях управления парусным судном, основах мореходства и парусном спорте. О деревянных яхтах и истории яхтинга в России. Если позволит погода, вы сможете попробовать управлять яхтой.
Что почувствовать
Атмосфера на судне — это отдельный мир. Единение с морем позволяет отвлечься от суеты и повседневных мыслей, перезагрузиться. На яхте есть только мы, а всё остальное вне её. И в этот момент только это важно. Волны, ветер, солнце, паруса, команда и судно.
Организационные детали
- Для нас первостепенны ваша безопасность и приятные впечатления, поэтому в непогоду мы отменим выход и вернем предоплату
- Наша яхта из красного дерева, её палуба покрыта древесиной тика. Мы просим вас не приносить «цветные» напитки (чай, красное вино, колу).
- У нас в команде есть профессиональный фотограф. Вы можете выбрать «Билет с индивидуальной фотосъемкой» — и мы устроим для вас фотосессию.
- По запросу мы можем провести прогулку в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
в понедельник и среду в 10:00, 14:00 и 23:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00, 20:00 и 23:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Речном яхт-клубе на Петровской косе
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и среду в 10:00, 14:00 и 23:00, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00, 20:00 и 23:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nikita — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Мы команда яхты Орион. Таких судов в России всего два. Оно из красного дерева, спущено на воду в 1975 году. За 90-е годы яхта сильно обветшала, и мы своими руками её реставрируем. Сделали уже очень большую работу, которая позволила судну пройти техосмотр и обеспечивает необходимую безопасность. Большая часть денег от мастер-классов идёт на восстановление, капитальный ремонт и модернизацию яхты, так как в планах у нас кругосветное путешествие на ней. Мы приглашаем вас получить приятные впечатления, узнать интересную информацию и помочь нам с воплощением нашей грандиозной затеи.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Ночные
Летние
Выездные
На яхте
Финский Залив
Популярные места
Лахта Центр
Для студентов
Мастер-классы
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на парусной яхте
В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле
в районе метро Крестовский остров
Сегодня
13 июня
14 июня
15 июня
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
в районе Лопухинского сада
Сегодня
Завтра
11 июня
12 июня
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
В тренде
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Набережная Мартынова 94в, Санкт-Петербург
Сегодня
Завтра
11 июня
12 июня
3 500₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании