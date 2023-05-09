Прокатиться по Фонтанке, выйти в Большую Неву и увидеть праздничные залпы с лучшего ракурса
С воды всё выглядит по-другому, и фейерверки — не исключение.
Вы застанете кульминацию Дня Победы на идеальной смотровой на Неве: разноцветные огни будут не только над головой, но и в отражении реки. А ещё вам не помешают любоваться салютом толпы людей, ведь наш катер рассчитан всего на 11 чел. Располагайтесь на комфортабельных диванах, укутывайтесь в плед и наслаждайтесь!
Вы застанете кульминацию Дня Победы на идеальной смотровой на Неве: разноцветные огни будут не только над головой, но и в отражении реки. А ещё вам не помешают любоваться салютом толпы людей, ведь наш катер рассчитан всего на 11 чел. Располагайтесь на комфортабельных диванах, укутывайтесь в плед и наслаждайтесь!
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🎆 В 21:15 катер отправится по Фонтанке в сторону главной водной артерии Петербурга, чтобы занять лучшие видовые места. Благодаря обзору в 360 градусов просмотр салюта будет максимально эффектным.
🚤 Прогулка проходит на комфортабельном катере с диванами, выдвижным тентом на случай непогоды, столиком, пледами и аудиосистемой. Рейс сопровождается рассказом аудиогида или музыкой.
Организационные детали
- Прогулка проходит на моторном катере в группе до 11 человек
- Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид
- Маршрут может быть скорректирован из-за погоды, городских перекрытий и других факторов, влияющих на безопасность пассажиров
- На борт не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения. На борт запрещено проносить алкогольные напитки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Большим драматическим театром
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 15737 экскурсий для 23735 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
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Водные развлечения
Можно с детьми
По Фонтанке
На катере
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Дата и количество участников выбирается при бронировании