Салют на 9 мая - с борта уютного катера и в мини-группе

Прокатиться по Фонтанке, выйти в Большую Неву и увидеть праздничные залпы с лучшего ракурса

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
С воды всё выглядит по-другому, и фейерверки — не исключение.

Вы застанете кульминацию Дня Победы на идеальной смотровой на Неве: разноцветные огни будут не только над головой, но и в отражении реки. А ещё вам не помешают любоваться салютом толпы людей, ведь наш катер рассчитан всего на 11 чел. Располагайтесь на комфортабельных диванах, укутывайтесь в плед и наслаждайтесь!
Салют на 9 мая - с борта уютного катера и в мини-группе
Салют на 9 мая - с борта уютного катера и в мини-группе
Салют на 9 мая - с борта уютного катера и в мини-группе
Салют на 9 мая - с борта уютного катера и в мини-группе
Салют на 9 мая - с борта уютного катера и в мини-группе
Ближайшие даты:
9
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎆 В 21:15 катер отправится по Фонтанке в сторону главной водной артерии Петербурга, чтобы занять лучшие видовые места. Благодаря обзору в 360 градусов просмотр салюта будет максимально эффектным.

🚤 Прогулка проходит на комфортабельном катере с диванами, выдвижным тентом на случай непогоды, столиком, пледами и аудиосистемой. Рейс сопровождается рассказом аудиогида или музыкой.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на моторном катере в группе до 11 человек
  • Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид
  • Маршрут может быть скорректирован из-за погоды, городских перекрытий и других факторов, влияющих на безопасность пассажиров
  • На борт не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения. На борт запрещено проносить алкогольные напитки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Большим драматическим театром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
По Фонтанке
На катере

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Прогулка на катере на развод мостов
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
85 отзывов
Прогулка на катере на развод мостов
Увидеть вблизи, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, и пройти по ночной Неве в мини-группе
на набережной реки Фонтанки рядом с метро Сенная п...
29 апр
6 мая
7 мая
12 мая
1 950 за человека
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Петербург пронизан реками и каналами
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Сегодня
Завтра
28 апр
29 апр
7 000 за всё до 7 чел.
Разводные мосты на частном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Разводные мосты на частном катере
Прокатиться по ночной Неве с комфортом и полюбоваться «летящими» мостами
у Лопухинского сада
29 апр
30 апр
1 мая
2 мая
19 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ