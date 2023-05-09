С воды всё выглядит по-другому, и фейерверки — не исключение. Вы застанете кульминацию Дня Победы на идеальной смотровой на Неве: разноцветные огни будут не только над головой, но и в отражении реки. А ещё вам не помешают любоваться салютом толпы людей, ведь наш катер рассчитан всего на 11 чел. Располагайтесь на комфортабельных диванах, укутывайтесь в плед и наслаждайтесь!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎆 В 21:15 катер отправится по Фонтанке в сторону главной водной артерии Петербурга, чтобы занять лучшие видовые места. Благодаря обзору в 360 градусов просмотр салюта будет максимально эффектным.

🚤 Прогулка проходит на комфортабельном катере с диванами, выдвижным тентом на случай непогоды, столиком, пледами и аудиосистемой. Рейс сопровождается рассказом аудиогида или музыкой.

Организационные детали