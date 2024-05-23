Петроградская сторона — заповедник петербургского модерна. О чём гуляем: особняки и доходные дома, переход в 20 век через парадные и проходные дворы, лучшие архитекторы и придворный портной. А ещё — рваный камень, серость гранита и цвет восточной майолики.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Соборная мечеть. Я расскажу про мусульманский Петербург и взлёт, триумф и бегство хозяина Шёлкового пути. Вы оцените восточный колорит в скандинавском окружении и ассиметричный стиль, который разительно отличает эту мечеть от классической.

Особняк Матильды Кшесинской. Вы узнаете, как связаны с этим домом терроризм, любовь и козочка. И увидите, как архитектура особняка задаёт ритм всему Кронверкскому проспекту.

Дом Иды Лидваль. В парадной этого особняка, который построил Фёдор Лидваль для своей мамы, вы убедитесь, что его убранство довольно аскетично. А я объясню, что символизируют подсолнухи, пауки и сова на фасаде дома.

Ортопедический институт. Я расскажу об особенностях санитарно-гигиенического модерна — его огромных окнах и глазурованной облицовке. Вы услышите, почему Николай II решил построить институт для своей жены и куда ездил Петров-Водкин, чтобы написать икону на фасаде.

Организационные детали

Маршрут прогулки кольцевой — экскурсия завершится в том же месте, в котором началась.