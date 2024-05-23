Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)

Исследовать природную неровность гранита и метафоры Петроградки
Петроградская сторона — заповедник петербургского модерна.

О чём гуляем: особняки и доходные дома, переход в 20 век через парадные и проходные дворы, лучшие архитекторы и придворный портной. А ещё — рваный камень, серость гранита и цвет восточной майолики.
5
8 отзывов
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Соборная мечеть. Я расскажу про мусульманский Петербург и взлёт, триумф и бегство хозяина Шёлкового пути. Вы оцените восточный колорит в скандинавском окружении и ассиметричный стиль, который разительно отличает эту мечеть от классической.

Особняк Матильды Кшесинской. Вы узнаете, как связаны с этим домом терроризм, любовь и козочка. И увидите, как архитектура особняка задаёт ритм всему Кронверкскому проспекту.

Дом Иды Лидваль. В парадной этого особняка, который построил Фёдор Лидваль для своей мамы, вы убедитесь, что его убранство довольно аскетично. А я объясню, что символизируют подсолнухи, пауки и сова на фасаде дома.

Ортопедический институт. Я расскажу об особенностях санитарно-гигиенического модерна — его огромных окнах и глазурованной облицовке. Вы услышите, почему Николай II решил построить институт для своей жены и куда ездил Петров-Водкин, чтобы написать икону на фасаде.

Организационные детали

Маршрут прогулки кольцевой — экскурсия завершится в том же месте, в котором началась.

во вторник в 11:00 и 15:00, в среду в 14:00 и 17:00, в четверг в 14:00 и 18:00, в пятницу в 11:00 и 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Студенты800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00 и 15:00, в среду в 14:00 и 17:00, в четверг в 14:00 и 18:00, в пятницу в 11:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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23 мая 2024
Очень насыщенный рассказ, интересный маршрут! Спасибо гиду Артёму. Время пролетело незаметно, я бы еще ходила, слушала и слушала. Столько деталей, фактов. С душой! Конечно, приду еще!
К
16 мая 2024
Артём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У Артёма есть ещё 4 маршрута по острову, поэтому наметили себе планы на следующие поездки👌🏻 Нам повезло и в будний день на экскурсии было всего 3 человека)
Артём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У АртёмаАртём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У АртёмаАртём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У АртёмаАртём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У АртёмаАртём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У АртёмаАртём прекрасный рассказчик! Для первого знакомства с этой частью Петербурга данная экскурсия идеально подходит. У Артёма
Е
2 мая 2024
Спасибо! Пару лет назад гуляла по Петроградке и засматривалась на особняки Лидваля, но никогда не думала, что посчастливится узнать поподробнее об их истории). Всём рекомендую провести два часа в компании с Артёмом!
А
23 апр 2024
Спонтанно сегодня решила сходить на экскурсию, выбрала для себя маршрут Северный модерн Петроградской стороны.

Была несколько удивлена, что группа была настолько мини, что мы с Артемом были вдвоем. Получила индивидуальную экскурсию
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по цене группы. Приятно.

Экскурсия длилась чуть больше двух часов, мне хотелось продолжения, но увы! Время вышло. Пришлось прощаться. Даже телефон не разу не достала из кармана, чтобы сделать фотографии. Настолько увлекло

Артём очень интересно подает материал, погружает в атмосферу времени, о котором рассказывает. И не маловажно: очень доступным простым языком, задумалась над тем, что в следующий раз возьму на экскурсию детей.

Л
28 мар 2024
Экскурсия очень понравилась!
Локации были необычные и очень интересные, а все объекты на нашем пути были действительно связаны между собой. Узнали много интересных фактов, как о самих объектах, так и о некоторых других вещах, которые мы встречали на маршруте.
Гид обладает обширными знаниями в связанных областях, поэтому можно было позадавать дополнительные вопросы об интересующих вещах.
Было даже немного интерактива:)
М
27 мар 2024
Отличная экскурсия и замечательный гид! Экскурсия содержит множество интереснейших исторических, архитектурных и биографических фактов, но не перегружена ими. Идеальный вариант для тех, кто начинает свое знакомство с Петроградской стороной, и тех, кто давно любит этот район города.

Спасибо гиду Артему за великолепную подачу, чувство юмора и комфортную атмосферу!
Александра
27 мар 2024
Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом. Эта прогулка про глубину. Точно не "галопом по Европам". Подойдёт всем, кому нравится рассматривать
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объекты досконально, погружаться в детали. Для тех, кому интересен символизм. Артём умеет рассказывать так, что 3 часа пролетают незаметно, и хочется продолжать прогулку, открыть ещё больше неизведанного! В нашем случае даже дождь не стал помехой и добавил аутентичности)

Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом.Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом.Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом.Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом.Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом.Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом.Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом.Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом.Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом.Понравилось абсолютно всё: маршрут удобный, не слишком большое количество объектов, контрасты, эмоции, дружеская атмосфера, созданная Артёмом.
Александра
27 мар 2024
Очень насыщенная и невероятно интересная экскурсия: тут и про историю Петербурга и всей страны, и про архитектуру, и про жизни талантливых людей. Понравилось, что все истории так или иначе переплетались,
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и получилась одна общая история с центром на Петроградке:)
Несмотря на то, что мы гуляли вечером и в темноте было не все видно, было очень интересно разглядывать архитектурные детали и удивляться тому, сколько в них смысла и значения.
Гид Артем очень харизматичный, отлично поставлена речь, знает массу информации, отвечал на все вопросы — сразу видно профессионала.
В общем, вечер получился очень продуктивным, наполненным красотой и знаниями, и уверена, что все участники нашей маленькой группы запомнят надолго, как называется двор в доме трёх Бенуа и сколько лет было Лидвалю, когда он создавал свои первые невероятные проекты))
Артём, спасибо вам большое за такую вдохновляющую прогулку.

PS Рекомендую для посещения этой экскурсии выбирать дневное время (или белые ночи)), одеваться по погоде и не забывать зонт: гуляли мы долго, три часа, почти всё это время были на улице.

Очень насыщенная и невероятно интересная экскурсия: тут и про историю Петербурга и всей страны, и проОчень насыщенная и невероятно интересная экскурсия: тут и про историю Петербурга и всей страны, и проОчень насыщенная и невероятно интересная экскурсия: тут и про историю Петербурга и всей страны, и проОчень насыщенная и невероятно интересная экскурсия: тут и про историю Петербурга и всей страны, и про

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