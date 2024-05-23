О чём гуляем: особняки и доходные дома, переход в 20 век через парадные и проходные дворы, лучшие архитекторы и придворный портной. А ещё — рваный камень, серость гранита и цвет восточной майолики.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Соборная мечеть. Я расскажу про мусульманский Петербург и взлёт, триумф и бегство хозяина Шёлкового пути. Вы оцените восточный колорит в скандинавском окружении и ассиметричный стиль, который разительно отличает эту мечеть от классической.
Особняк Матильды Кшесинской. Вы узнаете, как связаны с этим домом терроризм, любовь и козочка. И увидите, как архитектура особняка задаёт ритм всему Кронверкскому проспекту.
Дом Иды Лидваль. В парадной этого особняка, который построил Фёдор Лидваль для своей мамы, вы убедитесь, что его убранство довольно аскетично. А я объясню, что символизируют подсолнухи, пауки и сова на фасаде дома.
Ортопедический институт. Я расскажу об особенностях санитарно-гигиенического модерна — его огромных окнах и глазурованной облицовке. Вы услышите, почему Николай II решил построить институт для своей жены и куда ездил Петров-Водкин, чтобы написать икону на фасаде.
Организационные детали
Маршрут прогулки кольцевой — экскурсия завершится в том же месте, в котором началась.
во вторник в 11:00 и 15:00, в среду в 14:00 и 17:00, в четверг в 14:00 и 18:00, в пятницу в 11:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
|Студенты
|800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Была несколько удивлена, что группа была настолько мини, что мы с Артемом были вдвоем. Получила индивидуальную экскурсию
Локации были необычные и очень интересные, а все объекты на нашем пути были действительно связаны между собой. Узнали много интересных фактов, как о самих объектах, так и о некоторых других вещах, которые мы встречали на маршруте.
Гид обладает обширными знаниями в связанных областях, поэтому можно было позадавать дополнительные вопросы об интересующих вещах.
Было даже немного интерактива:)
Спасибо гиду Артему за великолепную подачу, чувство юмора и комфортную атмосферу!