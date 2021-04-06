Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом

Самостоятельное посещение музея Эрмитаж и экскурсия с аудиогидом

5
4 отзыва
Групповая
Самостоятельное посещение музея Эрмитаж и экскурсия с аудиогидом.

Для получения электронного входного билета в Эрмитаж и прослушивания аудиогида требуется наличие собственного смартфона или планшета и установка на него бесплатного приложения WeGoTrip.
Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Эрмитаж с экскурсией-аудиогидом

Что вас ожидает 🤩

  • Эрмитаж
  • Заводные часы-павлин
  • Зал Древнего Египта
  • Шедевры Леонардо да Винчи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Услуга является невозвратной. После подтверждения заказа и отправки билета в музей отмена заказа без штрафа невозможна.

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Возможно ли увидеть все экспонаты Эрмитажа за один день? Нет, для этого понадобится несколько суток, ведь это 350 залов, общая длина которых составляет 24 километра. Эрмитаж занимает почетное второе место среди всех художественных музеев мира, в его стенах хранятся уникальные коллекции и шедевры мирового искусства!

Как посмотреть самое главное, имея в запасе лишь пару часов? Мы предлагаем воспользоваться нашей аудиоэкскурсией, при помощи которой Вашего взору предстанут ключевые экспонаты художественной галереи:

  • шедевры Леонардо да Винчи;
  • оригинал мумии из древнего Египта;
  • скульптуру руки Микеланджело;
  • экспозиции Старого и Нового Эрмитажа;
  • заводные часы-павлин и многое другое.

Старт программа берет с Парадных залов Зимнего дворца. Находясь среди этих стен, Вы сможете почувствовать настоящий дух императорской эпохи, словно Вас пригласили в гости на приём. Западноевропейское искусство, картинная галерея и античные коллекции музея предстанут Вашему взору.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты (Главное здание Эрмитажа - Зимний дворец (Маршрут № 1) актуальный маршрут по Эрмитажу с учётом норм
  • Введённых в связи с пандемией аудиогид - интерактивная экскурсия в приложении WeGoTrip
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
I
6 апр 2021
В представленных 2-х часов экскурсии, вышло почти на 4 — это всё осмотреть, потеряться, круг навернуть. Определённо для тех, кто предпочитает посещение в одиночку
M
28 фев 2021
25 февраля 2021 г. посетили Эрмитаж. Билеты куплены онлайн, в билеты же входил аудиогид. Прошли во дворец без очереди, все было на высоком уровне. Нам понравилось.
P
21 фев 2021
Спасибо за прекрасную аудиоэкскурсию и интересную информацию про экспонаты и историю Эрмитажа, все в приложении, не пришлось переплачивать за "трубу" аудиогида.
K
26 янв 2021
Экскурсия очень понравилась, даже в новых условиях ковида. Сначала я свернула не туда, но замечательные сотрудники любезно вернули меня на мой маршрут, за что огромное спасибо! Всё осмотреть не удалось конечно же, но даже 3 часов для первого раза хватило и впечатления восторга и масштаба сего здания не покинут ещё долго…

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