Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Возможно ли увидеть все экспонаты Эрмитажа за один день? Нет, для этого понадобится несколько суток, ведь это 350 залов, общая длина которых составляет 24 километра. Эрмитаж занимает почетное второе место среди всех художественных музеев мира, в его стенах хранятся уникальные коллекции и шедевры мирового искусства!

Как посмотреть самое главное, имея в запасе лишь пару часов? Мы предлагаем воспользоваться нашей аудиоэкскурсией, при помощи которой Вашего взору предстанут ключевые экспонаты художественной галереи:

шедевры Леонардо да Винчи;

оригинал мумии из древнего Египта;

скульптуру руки Микеланджело;

экспозиции Старого и Нового Эрмитажа;

заводные часы-павлин и многое другое.

Старт программа берет с Парадных залов Зимнего дворца. Находясь среди этих стен, Вы сможете почувствовать настоящий дух императорской эпохи, словно Вас пригласили в гости на приём. Западноевропейское искусство, картинная галерея и античные коллекции музея предстанут Вашему взору.