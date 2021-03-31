Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Главного штаба Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Родоначальник импрессионизма Клод Моне, экспрессивный Анри Матисс, непредсказуемый Пабло Пикассо, - одни из главных достояний Главного штаба Эрмитажа. Здесь собраны шедевры актуального (современного) искусства, а также имеется в наличии уникальная коллекция французской живописи конца XIX - начала XX века.

За два часа уникальной квест-экскурсии, Вы сможете открыть для себя множество загадок известных мастеров, а также полюбоваться произведениями искусства от Ван Гога, Поля Гогена, Поля Сезанна, и многих других.

Правда ли, что Моне рисовал одни и те же пейзажи по несколько раз? Какие нравственные советы давал Пикассо своими кубистическими натюрмортами? Хотел ли Сезанн проникнуть в тайны мироздания и каким способом? Ответы на эти и многие другие вопросы Вы получите во время данной программы.