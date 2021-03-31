Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Входные билеты в Главный штаб Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом

Самостоятельное посещение Главного штаба Эрмитажа и экскурсия с аудиогидом

5
1 отзыв
Групповая
Самостоятельное посещение Главного штаба Эрмитажа и экскурсия с аудиогидом.

Для получения электронного входного билета в Главный штаб Эрмитажа и прослушивания аудиогида требуется наличие собственного смартфона или планшета и установка на него бесплатного приложения WeGoTrip.
Входные билеты в Главный штаб Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Главный штаб Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Главный штаб Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Главный штаб Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Услуга является невозвратной. После подтверждения заказа и отправки билета в музей отмена заказа без штрафа невозможна.

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Главного штаба Эрмитажа с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Родоначальник импрессионизма Клод Моне, экспрессивный Анри Матисс, непредсказуемый Пабло Пикассо, - одни из главных достояний Главного штаба Эрмитажа. Здесь собраны шедевры актуального (современного) искусства, а также имеется в наличии уникальная коллекция французской живописи конца XIX - начала XX века.

За два часа уникальной квест-экскурсии, Вы сможете открыть для себя множество загадок известных мастеров, а также полюбоваться произведениями искусства от Ван Гога, Поля Гогена, Поля Сезанна, и многих других.

Правда ли, что Моне рисовал одни и те же пейзажи по несколько раз? Какие нравственные советы давал Пикассо своими кубистическими натюрмортами? Хотел ли Сезанн проникнуть в тайны мироздания и каким способом? Ответы на эти и многие другие вопросы Вы получите во время данной программы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в здание Главного штаба увлекательная экскурсия с аудиогидом в приложении WeGoTrip
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
A
31 мар 2021
Очень интересная и впечатляющая экскурсия с аудиогидом! Самостоятельно исследуешь работы великих художников импрессионистов.

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