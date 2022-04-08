Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:30, 14:50, 18:30

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения музея Фаберже с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Часовая экскурсия в один из самых знаменитых и первый в России негосударственный музей Фаберже. Его собрание имеет большое значение как для мировой, так и для российской культуры.

Крупнейшая в мире коллекция представляет 1000 изделий фирмы Фаберже: выполненные в уникальном стиле ювелирные украшения, фантазийные предметы, парадное серебро, аксессуары, интерьерные вещи и драгоценная галантерея.

Здесь можно ознакомиться с уникальными пасхальными яйцами, многие из которых выполнены по заказам Александра III и Николая II, в своё время они были созданы Фаберже для Марии Федоровны и Александры Федоровны. Императорские подарки, личная коллекция Дома Романовых, официальные презенты, включая украшенные миниатюрными портретами Романовых золотые подносные коробки, - для Вас откроется множество произведений Фаберже XVIII–XIX веков.

Здесь также представлена коллекция ведущих русских ювелирных фирм второй половины XIX–начала XX века. Вы сможете ознакомится с коллекцией русских эмалей от таких создателей, как П. Овчинников, И. Хлебриков, братья Грачевы, А. Кузмичев и многих других.

Изюминка программы - коллекция из сотни изделий талантливого мастера художественной эмали Фёдора Рюкерта, сотрудничавшего с фирмой Фаберже. В музее также представлены работы современников К. Фаберже.