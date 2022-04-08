Понедельник, Вторник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Входные билеты в Юсуповский дворец с экскурсией аудиогидом

Самостоятельное посещение Юсуповского дворца и экскурсия с аудиогидом

Групповая
Самостоятельное посещение Юсуповского дворца и экскурсия с аудиогидом.

Для получения электронного входного билета в Юсуповский дворец и прослушивания аудиогида требуется наличие собственного смартфона или планшета и установка на него бесплатного приложения WeGoTrip.
Входные билеты в Юсуповский дворец с экскурсией аудиогидом
Входные билеты в Юсуповский дворец с экскурсией аудиогидом
Входные билеты в Юсуповский дворец с экскурсией аудиогидом
Входные билеты в Юсуповский дворец с экскурсией аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Услуга является невозвратной. После подтверждения заказа и отправки билета в музей отмена заказа без штрафа невозможна.

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Юсуповского дворца с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Аристократическая роскошь и величие, удивительные истории и тайны знаменитых владельцев, неповторимый дух эпохи, - всё это можно увидеть и прочувствовать во время экскурсии по Юсуповском дворцу.

Программа рассчитана на полтора-два часа. Вы сможете ознакомиться с уникальной информацией о том, как и при каких обстоятельствах произошло убийство Григория Распутина, каким образом Юсуповы получили богатство и добились высокого положения в обществе, побываете в домашнем театре, в котором, предположительно, мог сидеть сам Николай II.

Роскошь и величие дворца подчеркивает его интерьер, - богато украшенный парадный зал, знаменитая Мавританская гостиная, сможете побывать в покоях князя и княгини.

Декабрьская ночь 1916 года вошла в историю как одна из самых таинственных и драматических. Она вдохновила писателей и кинематографистов на множество произведений. У Вас же будет возможность увидеть место событий своими глазами, а также пройти все помещения, в которых разыгралась драма, шаг за шагом окунаясь в события той ночи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в Юсуповский дворец увлекательная экскурсия с аудиогидом в приложении WeGoTrip
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

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