Понедельник, Вторник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Юсуповского дворца с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Аристократическая роскошь и величие, удивительные истории и тайны знаменитых владельцев, неповторимый дух эпохи, - всё это можно увидеть и прочувствовать во время экскурсии по Юсуповском дворцу.

Программа рассчитана на полтора-два часа. Вы сможете ознакомиться с уникальной информацией о том, как и при каких обстоятельствах произошло убийство Григория Распутина, каким образом Юсуповы получили богатство и добились высокого положения в обществе, побываете в домашнем театре, в котором, предположительно, мог сидеть сам Николай II.

Роскошь и величие дворца подчеркивает его интерьер, - богато украшенный парадный зал, знаменитая Мавританская гостиная, сможете побывать в покоях князя и княгини.

Декабрьская ночь 1916 года вошла в историю как одна из самых таинственных и драматических. Она вдохновила писателей и кинематографистов на множество произведений. У Вас же будет возможность увидеть место событий своими глазами, а также пройти все помещения, в которых разыгралась драма, шаг за шагом окунаясь в события той ночи.