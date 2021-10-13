Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка

Изучить парадные и секретные места города и увезти с собой профессиональные фотографии

5
38 отзывов
Моя цель — не просто запечатлеть вас на фоне Петербурга, но и погрузить в атмосферу самого харизматичного города в мире.

Мы исследуем закоулки и дворы-колодцы, соборы и площади, набережные и проспекты в поисках лучших локаций для фотосессии.

И конечно, поговорим об истории и уникальном архитектурном облике города на Неве.
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка
Вы и Петербург: индивидуальная фотопрогулка

Что вас ожидает

Идеальные кадры в интересных местах Петербурга

Декорациями для вашей фотосессии станут не только легендарные доминанты Петербурга, но и то, что скрыто за фасадами: дворы-колодцы, парадные и аутентичные переулки. В зависимости от того, каким вы хотите увидеть Петербург на фотографиях, мы выберем один из маршрутов:

  • Парадный. Сюда войдут главные достопримечательности, от Исаакия до Дома Зингера, фотогеничные террасы и фасады Невского проспекта.
  • Неформальный. Отправимся бродить по фактурным дворам и доходным домам Петроградки.
  • Набережные. Прогуляемся по Дворцовой площади и лабиринтам романтичных петербургских рек и каналов.

Петербург для новичков

Между кадрами мы поговорим об истории города, от Петра I до наших дней, его архитектуре и интересных локациях, которые будут встречаться на пути: чтобы места, по которым мы пройдем, сохранились не только на фото, но и в вашем сердце. А в конце прогулки все участники получат уникальный магнитик собственного производства с видом города.

Организационные детали

  • Спустя 10 дней после прогулки вы получите минимум 100 фото через облачное хранилище
  • Для фотосессии рекомендую взять с собой какой-нибудь реквизит (кофе, выпечка, цветы, открытка, книга, шарф, очки, зонт), но это мы с вами обсудим заранее
  • Если вас больше 3 человек, необходима доплата 800 руб. за всю группу

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Меня зовут Елена. Я провожу фотопрогулки в Петербурге уже более 3 лет. Отлично знаю исторический центр города и безумно влюблена в Питер, его архитектуру и людей. Знаю город не только с парадной, но и с неформальной его стороны, поэтому смогу сделать так, чтобы ваше пребывание в Петербурге не ограничивалось прогулками по Невскому проспекту!
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38 реальных отзывов от туристов

Е
13 окт 2021
Прекрасно провели время с Еленой, прогулка по любимым местам, плюс новые неизвестные детали, плюс фотосессия, это идеальный набор! Елена, как фотограф очень уверенно работает, знает хорошие локации и что для меня особенно актуально, ))) руководит процессом, куда встать, куда смотреть, куда деть руки))) Рекомендую и не только гостям города!
Ю
13 окт 2021
Позитивно, интересно, классно! Леночка, спасибо!
А
9 окт 2021
Елена провела отличную экскурсию по нестандартному маршруту для нас: парадные и жилые дворы Санкт-Петербурга. Экскурсия сопровождалась фотосессией. На экскурсии была с детьми 11 и 17 лет, которые не очень любят фотографироваться. Но, Лена сотворила чудо)) Дети с удовольствием участвовали в фотосессии, и сейчас с нетерпением ожидают фото.
Елена очень хорошо владеет материалом, приятная, открытая, позитивная.
А
27 сен 2021
Мы прекрасно провели время. Елена открытый и доброжелательный человек, с которым хочется дальше изучать улочки и парадные Санкт-Петербурга. Отдельный восторг от фотографий, потому что пересматривая их уже неделю, я все еще не могу выбрать хотя бы 5 самых любимых - меньше 30 не выходит. Однозначно рекомендую и всем чистосердечно советую.
Евгения
27 сен 2021
Отличная фотосессия с позитивным фотографом Леной.

Лена может порекомендовать классные точки под ваши запросы, если есть какие-то обязательные к фото места - отведёт вас и сделает классные фото.

А ещё Лена открытый и Теплый человек!
Н
27 сен 2021
Все супер, Лена показала нам необычные места и самое главное очень красивые фотографии! Спасибо большое!
Е
22 сен 2021
Спасибо очаровательной Лене, очень душевная фотопрогулка:)
Е
20 сен 2021
Прекрасная фотоэкскурсия, интересно, познавательно и приятные воспоминания в виде чудесных фотографий. Спасибо Елене за её любовь к Питеру!
Д
20 сен 2021
Одна из лучших экскурсий, на которых я была! Мы с мужем гуляли с Леной на нашу годовщину, это лучший подарок - для мужа это был сюрприз) Лена потрясающе чувствует Питер, показала нам много красивых и небанальных мест, порекомендовала, куда еще можно было бы сходить. И фотограф она замечательный, мне есть с чем сравнить - раньше работала моделью. Так вот Лена совершенно искренне сорадуется, и это помогает сделать фото искренними!
Анна
17 сен 2021
Елена провела для нас прекрасную фотопрогулку. Эта экскурсия была подарком на день рождения бабушке. И, хотя нас было больше человек, чем указано в описании, Елена согласилась. Мы замечательно провели время, гуляя по красивым местам Питера. При перемещении от локаций для съёмки, Елена рассказывала интересные факты, обращала наше внимание на детали.
Но еще больше мы впечатлились, когда получили фотографии! Живые, яркие, передающие наше настроение в тот день. Необычные, интересные ракурсы и композиции. Все мы остались очень довольны! Большое спасибо!
Ирина
13 сен 2021
Спасибо Елене за прекрасную фотопрогулку! Все прошло прекрасно. Подруга в восторге.
Организационные вопросы решались оперативно.
Ирина
11 сен 2021
Наша фотопрогулка прошла потрясающе!
Лена очень весёлый и общительный человек! С ней мы чувствовали себя так, как будто давно знакомы. Подводя нас к какой-либо достопримечательности, она рассказывала нам не сухие факты из Википедии, а реально интересные вещи. Провела нас по чудесным центральным улицам, затем по красивым дворикам, спрятанным от чужих глаз.
Время пролетело незаметно, остались только положительные впечатления. Спасибо большое ей за эмоции!
С
28 авг 2021
Елена - очень приятный человек в общении. Прогулка была проведена на непринужденной, дружественной волне. С учетом наших пожеланий Еленой был предложен маршрут. Она рассказала о местах - локациях, ответила на вопросы о жизни петербуржцев. В процессе прогулки сделаны и в течение недели получены фотографии - 170 снимков. Для домашнего архива было нами отобрано чуть более 50, так как были не очень удачные (детям и юным особам с этим проще) и повторяющиеся (похожие). Но оставленного количества фото нам хватило. Рекомендую прогулку. Только советую определиться до начала прогулки с доп. инвентарем, одеждой, аксессуарами, чтобы было больше возможностей для творчества и интересных снимков в память о прекрасном городе.
А
27 авг 2021
Очень душевная прогулка, с Еленой приятно и легко работать, Елена творчески подходит к процессу, и делает замечательные кадры в любую погоду и при любом освещении;) все очень понравилось!
Т
27 авг 2021
Очень понравилась прогулка! Елена - прекрасный гид и фотограф! За время нашей прогулки нам полностью удалось прочувствовать атмосферу Петербурга, поесть пончиков и сделать много прекрасных кадров! Обязательно порекомендую фотопрогулку своим друзьям и знакомым!
Ещё 23 отзыва

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