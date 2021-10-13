Что вас ожидает
Идеальные кадры в интересных местах Петербурга
Декорациями для вашей фотосессии станут не только легендарные доминанты Петербурга, но и то, что скрыто за фасадами: дворы-колодцы, парадные и аутентичные переулки. В зависимости от того, каким вы хотите увидеть Петербург на фотографиях, мы выберем один из маршрутов:
- Парадный. Сюда войдут главные достопримечательности, от Исаакия до Дома Зингера, фотогеничные террасы и фасады Невского проспекта.
- Неформальный. Отправимся бродить по фактурным дворам и доходным домам Петроградки.
- Набережные. Прогуляемся по Дворцовой площади и лабиринтам романтичных петербургских рек и каналов.
Петербург для новичков
Между кадрами мы поговорим об истории города, от Петра I до наших дней, его архитектуре и интересных локациях, которые будут встречаться на пути: чтобы места, по которым мы пройдем, сохранились не только на фото, но и в вашем сердце. А в конце прогулки все участники получат уникальный магнитик собственного производства с видом города.
Организационные детали
- Спустя 10 дней после прогулки вы получите минимум 100 фото через облачное хранилище
- Для фотосессии рекомендую взять с собой какой-нибудь реквизит (кофе, выпечка, цветы, открытка, книга, шарф, очки, зонт), но это мы с вами обсудим заранее
- Если вас больше 3 человек, необходима доплата 800 руб. за всю группу