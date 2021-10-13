Что вас ожидает

Идеальные кадры в интересных местах Петербурга

Декорациями для вашей фотосессии станут не только легендарные доминанты Петербурга, но и то, что скрыто за фасадами: дворы-колодцы, парадные и аутентичные переулки. В зависимости от того, каким вы хотите увидеть Петербург на фотографиях, мы выберем один из маршрутов:

Парадный. Сюда войдут главные достопримечательности, от Исаакия до Дома Зингера, фотогеничные террасы и фасады Невского проспекта.

Неформальный. Отправимся бродить по фактурным дворам и доходным домам Петроградки.

Набережные. Прогуляемся по Дворцовой площади и лабиринтам романтичных петербургских рек и каналов.

Петербург для новичков

Между кадрами мы поговорим об истории города, от Петра I до наших дней, его архитектуре и интересных локациях, которые будут встречаться на пути: чтобы места, по которым мы пройдем, сохранились не только на фото, но и в вашем сердце. А в конце прогулки все участники получат уникальный магнитик собственного производства с видом города.

Организационные детали