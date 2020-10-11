3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Самобытная деревушка

Первая локация в экскурсии 🧭 — смотровая площадка у самого красивого ущелья Сочи — Ахцу. Две горы ⛰️ Кепша и Высокая зажимают бурную реку Мзымту в теснину, река пенится и бурлит: мы полюбуемся игрой земли и воды и сделаем редкие по красоте фото.

После по старому Краснополянскому шоссе доберемся до уютного, тихого, находящегося в долине реки Чвижепсе местечка под названием «Медвежий угол». Я раскрою легенду о его названии, а вы оцените качество знаменитого нарзана в питьевом бювете национального парка.

Затем пересядете на УАЗик «Буханку» и отправитесь по живописной дороге в высокогорное село Медовеевка. Интерес представляет само по себе село — вы посетите бывший советский колхоз по добыче меда, расположившийся в невероятно живописном месте, в окружении гор, лесов и дикой природы. Сегодня это атмосферная деревушка, где вы прикоснетесь к самобытному духу старой Красной Поляны и оцените вдохновляющие панорамы гор с яблоневыми садами.

Секреты горной пивоварни

Ремесленная пивоварня разместилась на высоте 700 метров над уровнем моря 🌊 рядом с Сочинским национальным парком и Кавказским Биосферным заповедником, между Красной Поляной и восточным побережьем Черного моря. На семейном хозяйстве вы узнаете, как в местных условиях применяют традиционные рецепты пивоварения. Что является основой и вдохновением для производства эксклюзивного пива. Откроете ключевые правила пивоварни. Выясните, что кроме черкесской груши, краснополянских ягод и горного каштанового меда, придает оригинальный вкус напитку. И сможете продегустировать 6-8 сортов пива.

Единственный в России парк 🌳 приключений на высоте

Вернувшись обратно к месту стоянки, вы направитесь в Скайпарк. Узнаете о российско-новозеландском проекте комплекса и его почетном месте среди 7 подобных в других странах. Прогуляетесь 👣 по одному из самых длинных в мире подвесных пешеходных мостов, окинете взглядом Ахштырский каньон, реку Мзымта, старое и новое Краснополянское шоссе. А дети смогут исследовать воздушные тропы Маугли-парка.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются

экскурсия по пивоварне с полным комплектом дегустации — 1500 руб. /человека, или 300-400 руб. /3-4 сорта пива

билет в Скайпарк 1500 руб. /взрослого, дети 7-15 лет — 800 руб. (включено посещение веревочного парка Маугли)

Транспортные условия