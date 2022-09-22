Более 10 лет я работаю в музее Н. Островского, с каждым годом узнавая новые забавные и трогательные факты о литературной истории Сочи. Я решила поделиться ими на своей авторской экскурсии! Тайными тропами мы выберемся из обыденной туристической толчеи и увидим город глазами писателей и поэтов: сказочным, восхитительным, пугающим и манящим.

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Описание

Что вас ожидает

Новый взгляд на Сочи

Мы вдоволь посплетничаем о возлюбленных Маяковского и обсудим, в каких местных гостиничных скандалах он был замешан. Пройдем любимой дорогой доброго сказочника Евгения Шварца — той самой, по которой он ходил на пляж, работая над «Обыкновенным чудом». А также поговорим о свободных нравах петербургских эмансипе конца 19 века: их бесценном вкладе в русскую литературу и сочинскую культурную жизнь.

Забавные истории и душераздирающие драмы

Вы увидите первый православный храм в Сочи и узнаете, при чем здесь Достоевский.

У Морского вокзала услышите о легендах Эвксинского Понта и выясните, где аргонавты нашли золотое руно. Вместе с Ильфом и Петровым мы посмеемся над курортным сезоном 1934 года, с Буниным поплачем над трагическим финалом рассказа «Кавказ», а с Пастернаком осудим курортные романы. Наконец, вслед за Бестужевым-Марлинским воскликнем: «Не ищите земного рая на Евфрате! Он здесь!»

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.