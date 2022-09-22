Литературный Сочи

Истории о том, как знаменитые писатели жили и умирали, любили и флиртовали на берегу Черного моря

Более 10 лет я работаю в музее Н. Островского, с каждым годом узнавая новые забавные и трогательные факты о литературной истории Сочи.

Я решила поделиться ими на своей авторской экскурсии! Тайными тропами мы выберемся из обыденной туристической толчеи и увидим город глазами писателей и поэтов: сказочным, восхитительным, пугающим и манящим.
Литературный Сочи
Литературный Сочи
Литературный Сочи
Литературный Сочи
Литературный Сочи
Литературный Сочи
Ближайшие даты:
22
сен
24
сен
27
сен
28
сен
29
сен
30
сен
1
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Новый взгляд на Сочи

Мы вдоволь посплетничаем о возлюбленных Маяковского и обсудим, в каких местных гостиничных скандалах он был замешан. Пройдем любимой дорогой доброго сказочника Евгения Шварца — той самой, по которой он ходил на пляж, работая над «Обыкновенным чудом». А также поговорим о свободных нравах петербургских эмансипе конца 19 века: их бесценном вкладе в русскую литературу и сочинскую культурную жизнь.

Забавные истории и душераздирающие драмы

Вы увидите первый православный храм в Сочи и узнаете, при чем здесь Достоевский.
У Морского вокзала услышите о легендах Эвксинского Понта и выясните, где аргонавты нашли золотое руно. Вместе с Ильфом и Петровым мы посмеемся над курортным сезоном 1934 года, с Буниным поплачем над трагическим финалом рассказа «Кавказ», а с Пастернаком осудим курортные романы. Наконец, вслед за Бестужевым-Марлинским воскликнем: «Не ищите земного рая на Евфрате! Он здесь!»

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Александрийским маяком
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🚶Пешеходные⚙️Необычные🥰Романтические🧐Авторские⚓️Морской вокзал🗽Популярные местаНовыеНабережная

Похожие туры в Сочи

Сочи - город загадок и тайн
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
4.8
9 отзывов
Сочи - город загадок и тайн
Добро пожаловать в Сочи. Вы знаете, что в городе на берегу Черного моря есть множество удивительных мест
Забираем от отеля, либо от ближайшей остановки
Завтра
25 сен
27 сен
29 сен
14001 260 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.8
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Добро пожаловать в Сочи - самый популярный курорт на берегу Черного моря
Сбор и отправление из Адлера от остановок с 12:30
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
1 000 за 1 человека
По страницам истории города Сочи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
5
9 отзывов
По страницам истории города Сочи
Мы с вами совершим прогулку, больше напоминающую путешествие во времени. Я расскажу вам, с чего начиналась история Сочи
Начало экскурсии около касс здания Зимнего театра
1 500 за всё до 4 чел.
Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра
А давайте отдохнем от принятия солнечных ванн на берегу Черного моря и познакомимся с интересным местом Сочи
ул. Егорова, д. 1
1 500 за всё до 4 чел.
Дайвинг в Черном море
2.5 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.2
5 отзывов
Дайвинг в Черном море
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
у места вашего проживания
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
3 000 за 1 человека
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Yulia
Yulia
5
10 отзывов
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
Приглашаю вас на прогулку по улочкам Сочи
Курортный проспект 71, Сочи
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
700 за 1 человека
Сочи для романтиков
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
2 отзыва
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
у центрального входа в парк Ривьера Сочи
24 сен
28 сен
1 окт
5 окт
3 500 за всё до 4 чел.
Авторский променад по Сочи: роман с городом
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
1 отзыв
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Вечерняя прогулка вдоль моря с любопытными историями о мечтах, триумфах и любви
У железнодорожного вокзала Сочи
19 окт
26 окт
2 ноя
9 ноя
3 000 за всё до 4 чел.
Рыбалка в открытом море
3 часа
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
4.7
3 отзыва
Рыбалка в открытом море
Морская прогулка на катере по Черному морю с остановками на рыбалку
от 1 500 за 1 человека
Знакомьтесь - Сочи
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
Нет отзывов
Знакомьтесь - Сочи
Сочи впечатлит вас не только живописными набережными
заберу на авто
13 700 за всё до 4 чел.
Любимый Сочи, от моря и до гор - в мини-группе
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Happy
Happy
4.5
8 отзывов
Любимый Сочи, от моря и до гор - в мини-группе
Прочувствуйте Сочи и сочинский колорит
Адлер, КПП вашего отеля, или автобусная остановка
1 000 за 1 человека
Сочи сияет для тебя
6 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Сочи сияет для тебя
Город Сочи - это самые северные субтропики в мире
ваш отель
10 800 за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🧭
ТАМ