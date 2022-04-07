Обзорная экскурсия по Сочи (из Красной Поляны)

Смешанная - автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Если у вас будут пожелания по корректировке маршрута, мы, с радостью, их учтем.
Обзорная экскурсия по Сочи (из Красной Поляны)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Красной Поляны)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Красной Поляны)
Обзорная экскурсия по Сочи (из Красной Поляны)

Что вас ожидает 🤩

  • Морской Порт
  • Собор Михаила Архангела
  • Приморский парк
  • Платановая аллея
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Мы пройдем через исторический центр города мимо Дендрария и знаменитого парка «Ривьера», увидим Летний и Зимний театры.

Вы окажетесь в самом сердца города, где находится морской порт с величественным зданием Морвокзала. Высота его башни, украшенной скульптурами и шпилем — 71 метр, а прямо перед зданием расположен прекрасный фонтан с центральной фигурой — Навигацией. Кстати, в известном фильме “Бриллиантовая рука” можно увидеть причал порта Сочи, откуда отправляется в круиз Семен Семеныч Горбунков. Сегодня «Марина Сочи» вмещает 300 судов, среди которых — самые шикарные и дорогие яхты мира.

Далее мы отправимся в старый город с историческим центром и главными достопримечательностями, среди которых: Собор Михаила Архангела — покровителя Сочи, первый маяк, Приморский Парк, концертный зал «Фестивальный» и очень красивое здание Летнего театра, зал которого вмещает 1400 гостей.

Во время прогулки по Курортному проспекту вы увидите любимое место отдыха всех горожан и гостей Сочи — Платановую аллею с Поющими фонтанами.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачивается дополнительно на месте
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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