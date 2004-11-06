Безопасно и надежно

Мы предоставляем аренду современных, быстрых и надёжных моделей квадроциклов RM–500 и RM–650 отвечающие всем параметрам спортивных «вездеходов». На 1 квадроцикл допускается 2 человека. Оплата за 1 квадроцикл.

Что вы увидите

Каньон реки Псахо — одно из самых красивых 🤩 мест Сочи, это удивительное и красивое 🤩 состоит из двух частей: мокрый каньон, по которому течёт река и древнейшего Сухого, созданного доисторическим землетрясением, и когда-то служившим руслом реки. Это место пользуется большой популярностью у туристов всегда — здесь вам и девственная природа, и шикарная самшитовая роща, и возможность искупаться в горной реке, и просто место где можно сделать очень много восхитительных фотографий. Располагается каньон на левом притоке Кудепсты, речке Псахо. Длина которой около 11 км и она, как и многие другие горные речки, в некоторых местах больше похожа на ручей.

Кроме этого, Вы можете ознакомится и выбрать для себя квадро-тур с более подходящей именно Вам интенсивностью:

Лайт–тур: на квадроциклах на Ивановский водопад (2, 5 часа)

или

Экстрим–тур: на квадроциклах в Воронцовские пещеры (8 часов)

Важная информация