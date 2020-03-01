Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Живописный каньон

Экскурсия в заповедную природу начнется с каньона Чертовы Ворота. Небольшой, но очень красивый, он проходит по руслу реки Хоста. Вы прогуляетесь по древнему колхидскому лесу с флорой доледникового периода, а под отвесными стенами высотой в 50 метров вас встретят самшитовые рощи и широкие цветущие поляны. В каньоне вы также увидите симпатичное озеро, в котором приятно освежится в жаркую погоду.

Растительность из далекого прошлого

Тисо-самшитовую рощу — следующий пункт нашей программы — называют живым музеем, сохранившим уникальные образцы растительности, дошедшей до наших дней почти в неизменном виде ещё с доисторических времён (около 30 млн. лет назад!). Вы познакомитесь с главными природными достопримечательностями леса: хвойным деревом «тис ягодный» и вечнозелёным колхидским самшитом — я расскажу, в чем их особенность и покажу самые древние экземпляры (некоторым деревьям, по оценкам ученых, больше 2 тысяч лет).

Доисторическая пещера и лабиринт

В некоторых местах тропа будет вплотную приближаться к реке, в прохладных водах которой вы сможете при желании искупаться. По пути вы также посетите доисторическую пещеру — исследуете ее внутреннее убранство и узнаете о стоянках древних людей в этой местности. Я покажу каменный лабиринт, который образовался 2 млн. лет назад — его стены поражают своей красотой и производят впечатление рукотворного шедевра талантливого архитектора. Кроме того, вы повидаетесь с тысячелетним тисом — его внушительные размеры впечатляют даже бывалых ценителей природы. А с обзорной площадки ущелья откроется великолепный вид на окрестности, что и станет финальным аккордом этого путешествия.