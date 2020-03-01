Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Каньон Чертовы Ворота, тисо-самшитовая роща, пещеры и лабиринты

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Окрестности Сочи — настоящая сокровищница природных творений, а в районе Хосты, «центре русских субтропиков», была найдено большинство стоянок первобытных людей.

В путешествии по заповедным местам вы откроете красоту каньона Чертовы Ворота, прогуляетесь по величественным древним лесам, сохранившим реликтовую растительность, узнаете особенности самых ярких представителей флоры и исследуете доисторические пещеры с лабиринтами.

А в перерывах вас будут ждать прохладные воды дивных озер и рек.
7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы

Что вас ожидает

Живописный каньон
Экскурсия в заповедную природу начнется с каньона Чертовы Ворота. Небольшой, но очень красивый, он проходит по руслу реки Хоста. Вы прогуляетесь по древнему колхидскому лесу с флорой доледникового периода, а под отвесными стенами высотой в 50 метров вас встретят самшитовые рощи и широкие цветущие поляны. В каньоне вы также увидите симпатичное озеро, в котором приятно освежится в жаркую погоду.

Растительность из далекого прошлого
Тисо-самшитовую рощу — следующий пункт нашей программы — называют живым музеем, сохранившим уникальные образцы растительности, дошедшей до наших дней почти в неизменном виде ещё с доисторических времён (около 30 млн. лет назад!). Вы познакомитесь с главными природными достопримечательностями леса: хвойным деревом «тис ягодный» и вечнозелёным колхидским самшитом — я расскажу, в чем их особенность и покажу самые древние экземпляры (некоторым деревьям, по оценкам ученых, больше 2 тысяч лет).

Доисторическая пещера и лабиринт
В некоторых местах тропа будет вплотную приближаться к реке, в прохладных водах которой вы сможете при желании искупаться. По пути вы также посетите доисторическую пещеру — исследуете ее внутреннее убранство и узнаете о стоянках древних людей в этой местности. Я покажу каменный лабиринт, который образовался 2 млн. лет назад — его стены поражают своей красотой и производят впечатление рукотворного шедевра талантливого архитектора. Кроме того, вы повидаетесь с тысячелетним тисом — его внушительные размеры впечатляют даже бывалых ценителей природы. А с обзорной площадки ущелья откроется великолепный вид на окрестности, что и станет финальным аккордом этого путешествия.

Организационные детали

Не забудьте взять фонарик для осмотра пещеры.

Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы
Заповедные места Хосты: хранители доисторической природы

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Очень люблю Сочи и Абхазию. С удовольствием покажу все самые интересные уголки. Вы услышите интересные факты из истории, узнаете красивые легенды и насладитесь красотой и великолепием здешних мест. Будет интересно, обещаю! Все экскурсии составляются с учетом пожеланий моих гостей, поэтому мы можем внести в экскурсии любые корректировки.
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