Приглашаем Вас отправиться на обзорную экскурсию "По следам королевы Луизы", которая пройдет по маршруту г. Черняховск (Инстербург) – г. Советск (Тильзит) – г. Неман (Рагнит).

В Инстербурге мы прогуляемся по старому городу и познакомимся с его основными достопримечательностями. Вы увидите памятник Барклаю-де-Толли, осмотрите Инстербургский замок конца XIV века (желающие смогут отправиться в музей при замке). Интересно также будет заглянуть в Кирху XIV века.

По дороге в Советск, мы сделаем короткую остановку для внешнего осмотра замка и конного завода при замке «Георгенбург».

В Советске Вас ждет обзорная экскурсия по городу, в рамках которой Вы увидите мост королевы Луизы 1907 года, скульптуру лося работы известного скульптора-анималиста Л. Фордермайера у здания городского суда, памятник тильзитскому трамваю и многое другое.

В завершающей части программы мы отправимся в город Неман, чтобы увидеть скульптуру Раганиты, руины орденской крепости-замка Рагнит и посетить магазинчик при сыроварне “Deutsches Haus”, где можно будет приобрести крафтовый сыр (на выбор - 12 видов уникального сыра).