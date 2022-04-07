По следам королевы Луизы: в город сыра и мира

Автобусно-пешеходная

Групповая
Автобусно-пешеходная.

Наличие при себе паспорта обязательно!
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Барклаю-де-Толли
  • Инстербургский замок
  • Кирха XIV века
  • Замок «Георгенбург»
  • Мост королевы Луизы
  • Руины орденской крепости-замка Рагнит
  • Магазин сыроварни “Deutsches Haus”
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем Вас отправиться на обзорную экскурсию "По следам королевы Луизы", которая пройдет по маршруту г. Черняховск (Инстербург) – г. Советск (Тильзит) – г. Неман (Рагнит).

В Инстербурге мы прогуляемся по старому городу и познакомимся с его основными достопримечательностями. Вы увидите памятник Барклаю-де-Толли, осмотрите Инстербургский замок конца XIV века (желающие смогут отправиться в музей при замке). Интересно также будет заглянуть в Кирху XIV века.

По дороге в Советск, мы сделаем короткую остановку для внешнего осмотра замка и конного завода при замке «Георгенбург».

В Советске Вас ждет обзорная экскурсия по городу, в рамках которой Вы увидите мост королевы Луизы 1907 года, скульптуру лося работы известного скульптора-анималиста Л. Фордермайера у здания городского суда, памятник тильзитскому трамваю и многое другое.

В завершающей части программы мы отправимся в город Неман, чтобы увидеть скульптуру Раганиты, руины орденской крепости-замка Рагнит и посетить магазинчик при сыроварне “Deutsches Haus”, где можно будет приобрести крафтовый сыр (на выбор - 12 видов уникального сыра).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание. По желанию можно заказать комплексный обед (250 руб. /чел.)
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 10:00

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