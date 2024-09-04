9 часов
Водная прогулка
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Проплыть до острова-града, обойти старинные церкви и крупнейший мужской монастырь
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
3 200₽ за человека
скидка
20%
7 часов
Водная прогулка
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
Отправьтесь на теплоходе по Волге к острову-граду Свияжск. Полюбуйтесь водными пейзажами, узнайте историю монастырей и древнерусской архитектуры
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
52004 160₽ за человека
скидка
10%
4 часа
Водная прогулка
Лучший выборБаня на воде в Казани
Отдохнуть своей компанией в современной бане, оборудованной шезлонгами, сапами и вёсельной лодкой
Начало: На ул. Брюсова
Завтра в 12:00
9 сен в 12:00
2800025 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 сентября 2024Все прошло замечательно. Отдельное спасибо экскурсоводу за душевную экскурсию
- ВВадим24 августа 2024Очень позновательная экскурсия. Большое впечатление произвело количество храмов на острове.
- IIrina22 августа 2024В целом, хорошая экскурсия. Оперативная связь с организатором, приятная поездка на теплоходе. Но очень мало времени на самостоятельный осмотр на
- ИИрина11 августа 2024Огромная благодарность Ирине - гиду по маршруту. По пути из Раифа в Свияжск из-за дорожных работ автобус около часа двигался
- ООльга7 сентября 2023Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Водные для детей»
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