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острове! Это моя вторая поездка в Свияжск, первая была автобусная. И та же ситуация: небольшая экскурсия с гидом, обед, туалет и бегом к транспорту. В итоге, большую часть времени проводишь в дороге и не успеваешь проникнуться красотой и историей острова. Для таких, как я, рекомендовала бы экскурсии с ночевкой на острове, интересными вечерними мероприятиями.