Водные для детей – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Казани, цены от 3 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
На теплоходе
26 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Проплыть до острова-града, обойти старинные церкви и крупнейший мужской монастырь
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 сен в 10:30
3 200 за человека
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
На теплоходе
скидка
20%
34 отзыва
7 часов
Водная прогулка
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
Отправьтесь на теплоходе по Волге к острову-граду Свияжск. Полюбуйтесь водными пейзажами, узнайте историю монастырей и древнерусской архитектуры
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
52004 160 за человека
Баня на воде в Казани
На катере
скидка
10%
4 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Баня на воде в Казани
Отдохнуть своей компанией в современной бане, оборудованной шезлонгами, сапами и вёсельной лодкой
Начало: На ул. Брюсова
Завтра в 12:00
9 сен в 12:00
2800025 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    Все прошло замечательно. Отдельное спасибо экскурсоводу за душевную экскурсию
  • В
    Вадим
    24 августа 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    Очень позновательная экскурсия. Большое впечатление произвело количество храмов на острове.
  • I
    Irina
    22 августа 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    В целом, хорошая экскурсия. Оперативная связь с организатором, приятная поездка на теплоходе. Но очень мало времени на самостоятельный осмотр на
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    острове! Это моя вторая поездка в Свияжск, первая была автобусная. И та же ситуация: небольшая экскурсия с гидом, обед, туалет и бегом к транспорту. В итоге, большую часть времени проводишь в дороге и не успеваешь проникнуться красотой и историей острова. Для таких, как я, рекомендовала бы экскурсии с ночевкой на острове, интересными вечерними мероприятиями.

  • И
    Ирина
    11 августа 2024
    Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
    Огромная благодарность Ирине - гиду по маршруту. По пути из Раифа в Свияжск из-за дорожных работ автобус около часа двигался
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    в пробке. Всё это время Ирина не давала скучать. Легко и непринуждëнно она рассказывала про историю края, знаменитых людей, былины и суеверия. Браво! Интересна информация на борту парохода на обратном пути. Спасибо организаторам!

  • О
    Ольга
    7 сентября 2023
    Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
    Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
  2. На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
  3. Баня на воде в Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Озеро Кабан
  7. Благовещенский собор
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в сентябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 25 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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