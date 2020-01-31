17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани

Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов

Чингиз
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Чингиз – ваш гид
Экскурсия по Кремлю, прогулка по набережной у Дворца земледельцев и чай с чак-чаком — это ещё не всё, чем можно заняться в Казани! Предлагаю вам отправиться к знаменитым Голубым озёрам.

Вы узнаете, почему они никогда не замерзают, окунётесь в прозрачную воду и откроете факты и легенды природного чуда.
От 3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель
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У этой экскурсии17 отзывов
5
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани

Что вас ожидает

Отдых на Малом озере
Голубые озёра — это система водоёмов в заповедной зоне Татарстана. Вода в них не замерзает, а её температура всегда 5-7 градусов. При желании, вы искупаетесь в прозрачном озере или даже переплывёте его! После купания я угощу вас горячим чаем и мы прогуляемся в лесу, где встречаются растения из Красной книги республики. Лазурный водоём, красивые виды, небольшой водопад — этот природный уголок впечатлит живописностью и взрослых, и детей.

Истории и легенда Голубых озёр
Вы не только отдохнёте, но и узнаете о возникновении удивительных водоёмов. Услышите, почему они не покрываются льдом и из-за чего в них не водится рыба. Я расскажу о лечебных свойствах местной глины, оптическом эффекте, который создает вода, и происхождении названия озёр. Легенда о трагичной любви молодого хана и интересные факты из жизни казанских дайверов — вы откроете много любопытных деталей об этом месте.

Организационные детали

  • Вам нужно взять с собой только купальные костюмы, полотенца и горячий чай я предоставлю.
  • Я забираю вас из гостиницы и привожу обратно, трансфер осуществляется на минивэне.
  • В продолжительность экскурсии входит дорога (40-45 минут в одну сторону). При желании, мы пробудем на озере дольше, чем указано.
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани
Голубые озёра — живописный уголок в окрестностях Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Чингиз
Чингиз
Меня зовут Чингиз, вырос и живу в Казани, имею высшее образование КГЭУ. Моя деятельность связана с туризмом, и уже несколько лет я провожу интересные индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле минивэн. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами моего любимого города! Также организую трансфер из аэропорта и поездки за пределы Казани.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 января 2020
Нам было очень интересно. Чингиз очень старался, спасибо ему большое!
28 октября 2019
Замечательная экскурсия
25 августа 2019
Замечательная Экскурсия! Всем рекомендую! Заряд бодрости и энергии обеспечен на целый день! Чингиз замечательный гид и очень приятный человек! Спасибо ему огромное!
24 августа 2019
Голубые озера-отличная выбор,а в компания с Чингизом особенно. Все просто,понятно, интересно. Не принужденная беседа во время экскурсии. Купание, чай с травами, полотенца. Все продуманно, даже если вы не собираетесь купаться. Очень понравилось. Рекомендую всем. Спасибо огоромное Чингизу.
20 августа 2019
Очень рекомендую не просто посетить это уникальное место с бирюзовой водой, но сделать это именно с Чингизом, узнаете много интересного, и сервис выше всяких похвал. Был даже горячий чай после купания.
13 августа 2019
Замечательная, живописная экскурсия. Чингиз профессиональный и внимательный гид. Впечатления останутся надолго - чудесные озёра, чрезвычайно прозрачные, прохладные, и горячий чай.
9 августа 2019
Спасибо, все было замечательно!!!
2 августа 2019
Спасибо Чингизу. Экскурсия проходила в свободной форме, очень интересно и доступно. Озёра оказались очень живописным местом. Вода необычайно синего цвета. Мы даже решились искупаться, несмотря на температуру воды 4-5 градусов вне зависимости от времени года. И горячий чай, привезенный Чингизом, оказался очень кстати 😊
30 июля 2019
Голубые озера прекрасны, удивительное явление природы всего в получасе езды от Казани. Вода круглый год не прогревается выше 4-6 градусов, но искупаться рекомендуется в обязательном порядке! Ощущения непередаваемые, мы погружались 3 раза и с удовольствием купались бы еще - жаль, пришлось уезжать. Чингиз молодец, все очень четко организовал.
24 июня 2019
Спасибо Чингизу!Организовал все достойно- пунктуален,прветлив,очень любит свой город.На вопросы отвечал с удовольствием! Его экскурсия была первой после прибытия в Казань,купание в источнике реанимировало нас после ночной дороги, настроило на позитивный отдых,мы подчерпнули знания о городе и местечках,которые стоит посетить.
Вода в озере действительно голубая и живительная!!! Молодец Чингиз!
Ещё 7 отзывов

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