Что вас ожидает

Дворянское собрание, Горький и памятник Державину

Мы прогуляемся по улице Горького, где пек калачи Алеша Пешков — будущий пролетарский писатель. Полюбуемся зданием Дворянского собрания, где Маяковский и Бурлюк с редиской в петлицах шокировали степенную публику. Пройдем по самой литературной улице города, где жил Муса Джалиль, и увидим многострадальный памятник поэту Державину.

Лядский сад, университет и музей Аксенова

Вы заглянете в уютный Лядский сад и побываете в старинном университетском городке, где учились или выступали многие известные писатели: Аксаков, Мельников-Печерский, Хлебников и Евтушенко. По желанию посетите литературный музей Аксенова и погрузитесь в казанский период жизни автора «Коллег», «Острова Крым» и «Московской саги».

Организационные детали

Билеты в музей Аксенова не включены в стоимость — 150 р. с человека.