Пройти по местам известных писателей и поэтов в душевной компании

Столица Татарстана вдохновляла многих выдающихся литературных деятелей.

Вы посетите связанные с ними уголки: Лядский сад, университетский городок, улицы Муштари и Карла Маркса.

Узнаете, в чем Горький обвинил Гейне, где крестили Заболоцкого и из-за кого срочно покинул город, оставив жену и ребенка, «красный граф» Алексей Толстой.
Казань литературная
Казань литературная
Казань литературная
Казань литературная
Казань литературная
Казань литературная
Казань литературная
Казань литературная

Что вас ожидает

Дворянское собрание, Горький и памятник Державину

Мы прогуляемся по улице Горького, где пек калачи Алеша Пешков — будущий пролетарский писатель. Полюбуемся зданием Дворянского собрания, где Маяковский и Бурлюк с редиской в петлицах шокировали степенную публику. Пройдем по самой литературной улице города, где жил Муса Джалиль, и увидим многострадальный памятник поэту Державину.

Лядский сад, университет и музей Аксенова

Вы заглянете в уютный Лядский сад и побываете в старинном университетском городке, где учились или выступали многие известные писатели: Аксаков, Мельников-Печерский, Хлебников и Евтушенко. По желанию посетите литературный музей Аксенова и погрузитесь в казанский период жизни автора «Коллег», «Острова Крым» и «Московской саги».

Организационные детали

Билеты в музей Аксенова не включены в стоимость — 150 р. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ангелина
Ангелина
Уважаемые гости столицы Татарстана! Я живу и работаю в Казани. Знаю и люблю свой город, его проспекты и улочки, традиции и культуру, его жителей и гостей. Свою задачу вижу в том, чтобы все посетившие Казань получили стимул для дальнейших многократных визитов в город. «Казань — город, в котором хочется бывать снова и снова, » — так сказали мне путешественники, на протяжении 10 лет приезжающие в Казань и открывающие новые грани её истории.
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