2 отзыва оставили туристы

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Казанский кремль: репортаж из прошлого

Взять интервью у свидетеля многовековой истории Казани и полюбоваться архитектурным ансамблем Кремля

5
2 отзыва
Екатерина
Екатерина – Гид из Казани
Мы осмотрим главные памятники Казанского кремля и вспомним истории 📖, которые помнят стены древних башен.

Под мои рассказы перед вами развернутся яркие события былых эпох и проплывут призраки выдающихся личностей.

Вы насладитесь живописными видами, узнаете множество интересных фактов и погрузитесь в аутентичный колорит «третьей столицы».
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Казанский кремль: репортаж из прошлого
Казанский кремль: репортаж из прошлого

Что вас ожидает

Истории из первых уст
Ах, если бы мы могли взять интервью у его памятников и улиц! Сколько интереснейших фактов, занимательных историй и интригующих загадок они могли бы рассказать. На прогулке 👣 по казанскому Кремлю мы разговорим древние камни и выясним, как и зачем псковские зодчие «спрятали» в Казанском Кремле целую церковь ⛪, на какой паперти просил подаяние Емелька Пугачев и почему Петр I увез из Казани гвоздь, а Александр I приказал привозить в город 🏙️ булыжники. Я расскажу, кем работал в Казани полководец Кутузов и где учился русский Шерлок Холмс, поделюсь легендой о последней татарской царице у падающей башни Сююмбике, а у руин мавзолея потомков Чингисхана приоткрою тайны Средневековья. Вы познакомитесь с блистательным прошлым губернской столицы ⭐️, рассмотрите фрески Благовещенского собора и полюбуетесь великолепием главной мечети Республики Татарстан.

Организационные детали

  • Билеты в музей-заповедник Казанский Кремль оплачиваются отдельно в кассах при входе на территорию: 110 рублей с человека — полный, 80 рублей — льготный
  • Возьмите с собой головные уборы для посещения мусульманской мечети и православного храма
Начало и место завершения
🚩 на площади 1 Мая
Казанский кремль: репортаж из прошлого
Казанский кремль: репортаж из прошлого
Казанский кремль: репортаж из прошлого
Казанский кремль: репортаж из прошлого
Казанский кремль: репортаж из прошлого
Казанский кремль: репортаж из прошлого
Казанский кремль: репортаж из прошлого
Казанский кремль: репортаж из прошлого
Казанский кремль: репортаж из прошлого
Казанский кремль: репортаж из прошлого

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Я историк по образованию. Работала в нескольких музеях Казани, изучала историю нашего края, готовила выставки, создавала музейные экспозиции и даже писала книги. Экскурсии вожу уже больше 20 лет. Сколько я их за это время провела, бог знает! Наверное, сотни и сотни... Работала с генералами, артистами, министрами и… музейными работниками. Так что умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Казанью и её достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни нашего края.
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2 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Очень содержательно и интересно. Екатерина - профессионал!
10 октября 2020
Отличная экскурсия. Екатерина интересно рассказывает, отвечает на вопросы, показывает красивые локации. Заходили в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, все не спеша осмотрели, много нового узнали. Спасибо за качественно проведенную экскурсию.

Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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