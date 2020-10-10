2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Истории из первых уст

Ах, если бы мы могли взять интервью у его памятников и улиц! Сколько интереснейших фактов, занимательных историй и интригующих загадок они могли бы рассказать. На прогулке 👣 по казанскому Кремлю мы разговорим древние камни и выясним, как и зачем псковские зодчие «спрятали» в Казанском Кремле целую церковь ⛪, на какой паперти просил подаяние Емелька Пугачев и почему Петр I увез из Казани гвоздь, а Александр I приказал привозить в город 🏙️ булыжники. Я расскажу, кем работал в Казани полководец Кутузов и где учился русский Шерлок Холмс, поделюсь легендой о последней татарской царице у падающей башни Сююмбике, а у руин мавзолея потомков Чингисхана приоткрою тайны Средневековья. Вы познакомитесь с блистательным прошлым губернской столицы ⭐️, рассмотрите фрески Благовещенского собора и полюбуетесь великолепием главной мечети Республики Татарстан.

Организационные детали