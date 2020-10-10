2 отзыва оставили туристы

Истории из первых уст Ах, если бы мы могли взять интервью у его памятников и улиц! Сколько интереснейших фактов, занимательных историй и интригующих загадок они могли бы рассказать. На прогулке 👣 по казанскому Кремлю мы разговорим древние камни и выясним, как и зачем псковские зодчие «спрятали» в Казанском Кремле целую церковь ⛪, на какой паперти просил подаяние Емелька Пугачев и почему Петр I увез из Казани гвоздь, а Александр I приказал привозить в город 🏙️ булыжники. Я расскажу, кем работал в Казани полководец Кутузов и где учился русский Шерлок Холмс, поделюсь легендой о последней татарской царице у падающей башни Сююмбике, а у руин мавзолея потомков Чингисхана приоткрою тайны Средневековья. Вы познакомитесь с блистательным прошлым губернской столицы ⭐️, рассмотрите фрески Благовещенского собора и полюбуетесь великолепием главной мечети Республики Татарстан.
Организационные детали
Билеты в музей-заповедник Казанский Кремль оплачиваются отдельно в кассах при входе на территорию: 110 рублей с человека — полный, 80 рублей — льготный
Возьмите с собой головные уборы для посещения мусульманской мечети и православного храма
Начало и место завершения
🚩 на площади 1 Мая
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я историк по образованию. Работала в нескольких музеях Казани, изучала историю нашего края, готовила выставки, создавала музейные экспозиции и даже писала книги. Экскурсии вожу уже больше 20 лет. Сколько я их за это время провела, бог знает! Наверное, сотни и сотни... Работала с генералами, артистами, министрами и… музейными работниками. Так что умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Казанью и её достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни нашего края.
Очень содержательно и интересно. Екатерина - профессионал!
Татьяна
10 октября 2020
Отличная экскурсия. Екатерина интересно рассказывает, отвечает на вопросы, показывает красивые локации. Заходили в мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, все не спеша осмотрели, много нового узнали. Спасибо за качественно проведенную экскурсию.