Чингиз проводит ещё 3 экскурсии

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Старинная Казань и Голубые озера за 1 день

Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер

Чингиз
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Чингиз – ваш гид
За один день вы познакомитесь с архитектурными символами и самыми колоритными районами Казани.

Мы проедем от ультрасовременного стадиона Казань Арена до улочек Татарской слободы, расшифруем казанскую геральдику и поговорим о местном быте и традициях.

А затем отправимся на Голубые озера — любоваться природным чудом Татарстана и купаться в прозрачно-синих водах.

От 6500 за экскурсию

Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день

Что вас ожидает

Все символы Казани на автомобиле!
Мы неспешно проедем по историческим кварталам и современным проспектам Казани, останавливаясь в самых значимых уголках города и открывая его историю:

  • У необычного дворца бракосочетания разберемся в названии города и его геральдике.
  • С берега Казанки полюбуемся видом на древний Казанский кремль, затем рассмотрим ТУ-144, гордость гражданской авиации СССР, и восхитимся стадионом Казань Арена.
  • Через мост Миллениум проедем к старинным домикам исторического центра, увидим детский театр кукол «Экият» и дворец Земледельцев, заглянем в деревеньку Туган Авылым и на улицы Татарской слободы, где вы узнаете, как жили татары 19 века, и возьмете на заметку несколько блюд местной кухни.
  • На площади Свободы, олицетворяющей советскую эпоху, обсудим, как можно попасть в инстаграм президента Татарстана.
  • А у Богородицкого монастыря вы узнаете о православной жизни Казани и услышите о чудесном обретении христианской святыни — Казанской Иконы Божьей Матери.

Тайны Голубых озер
Изучив городские достопримечательности Казани, мы отправимся к природным красотам края — легендарным Голубым озерам. По дороге за город я расскажу, как возникли сказочные водоемы, какие легенды и обычаи с ними связаны и как к ним относятся местные жители. Вы полюбуетесь пронзительной синевой воды, поймете, почему Голубые озера никогда не замерзают и почему в них не водится рыба, узнаете об изменении их цвета и любопытных традициях местных дайверов. И, конечно, сможете искупаться прозрачной воде после долгого путешествия.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии (автомобиль минивэн 6 пассажирских мест, есть 2 детских кресла), также я предоставлю чай и полотенца
  • Я встречу вас в любом удобном месте города и после экскурсии отвезу обратно
  • По желанию также сможем сделать остановку у Колеса обозрения
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день
Старинная Казань и Голубые озера за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Чингиз
Чингиз
Меня зовут Чингиз, вырос и живу в Казани, имею высшее образование КГЭУ. Моя деятельность связана с туризмом, и уже несколько лет я провожу интересные индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле минивэн. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами моего любимого города! Также организую трансфер из аэропорта и поездки за пределы Казани.
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Казанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперек
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Познакомиться с символом города в компании профессионального гида
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Казанский Кремль сквозь векаКазанский Кремль сквозь векаКазанский Кремль сквозь века
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