Чингиз проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Все символы Казани на автомобиле!

Мы неспешно проедем по историческим кварталам и современным проспектам Казани, останавливаясь в самых значимых уголках города и открывая его историю:

У необычного дворца бракосочетания разберемся в названии города и его геральдике.

С берега Казанки полюбуемся видом на древний Казанский кремль, затем рассмотрим ТУ-144, гордость гражданской авиации СССР , и восхитимся стадионом Казань Арена.

, и восхитимся стадионом Казань Арена. Через мост Миллениум проедем к старинным домикам исторического центра, увидим детский театр кукол «Экият» и дворец Земледельцев, заглянем в деревеньку Туган Авылым и на улицы Татарской слободы, где вы узнаете, как жили татары 19 века, и возьмете на заметку несколько блюд местной кухни.

На площади Свободы, олицетворяющей советскую эпоху, обсудим, как можно попасть в инстаграм президента Татарстана.

А у Богородицкого монастыря вы узнаете о православной жизни Казани и услышите о чудесном обретении христианской святыни — Казанской Иконы Божьей Матери.

Тайны Голубых озер

Изучив городские достопримечательности Казани, мы отправимся к природным красотам края — легендарным Голубым озерам. По дороге за город я расскажу, как возникли сказочные водоемы, какие легенды и обычаи с ними связаны и как к ним относятся местные жители. Вы полюбуетесь пронзительной синевой воды, поймете, почему Голубые озера никогда не замерзают и почему в них не водится рыба, узнаете об изменении их цвета и любопытных традициях местных дайверов. И, конечно, сможете искупаться прозрачной воде после долгого путешествия.