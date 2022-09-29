Вы погуляете по острову и осмотрите его главные монастыри: Иоанно-Предтеченский и Успенский. Выясните, какую роль Свияжск сыграл в падении Казанского ханства и в судьбе русской государственности, какие гении архитектуры здесь работали и какие важные события происходили. А также полюбуетесь местной природой: акваторией куйбышевского водохранилища, слиянием трех рек и живописными холмами. Если повезет, увидите лисиц, зайцев и белохвостых орланов.
Свияжск — это не только история, монастыри и чарующие пейзажи. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью простых людей. Узнаете, чем они занимаются, где работают и как выдержали советский период исправительных учреждений. Расскажу я и о наших знаменитых современниках, связанных с островом: режиссере Тимуре Бекмамбетове, актрисе Розе Хайруллиной, художнике Рашите Сафиуллине, сценаристе Марине Разбежкиной и композиторе Александре Маноцкове.