Свияжск: природа, история и люди

Посетить колоритный остров-град и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии

Свияжск запомнится вам древними монастырями, идиллическими пейзажами и умиротворенной атмосферой. Вы услышите о временах, когда он был неприступной крепостью. Раскроете, как складывалась его дальнейшая история и чем он живет сегодня. Насладитесь панорамой рек и холмов, погуляете по старинным кварталам и услышите местные легенды.
Свияжск: природа, история и люди
Свияжск: природа, история и люди
Свияжск: природа, история и люди
Свияжск: природа, история и люди
Свияжск: природа, история и люди
Свияжск: природа, история и люди
Свияжск: природа, история и люди
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Описание

Что вас ожидает

История и природа

Вы погуляете по острову и осмотрите его главные монастыри: Иоанно-Предтеченский и Успенский. Выясните, какую роль Свияжск сыграл в падении Казанского ханства и в судьбе русской государственности, какие гении архитектуры здесь работали и какие важные события происходили. А также полюбуетесь местной природой: акваторией куйбышевского водохранилища, слиянием трех рек и живописными холмами. Если повезет, увидите лисиц, зайцев и белохвостых орланов.

Свияжск в лицах

Свияжск — это не только история, монастыри и чарующие пейзажи. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью простых людей. Узнаете, чем они занимаются, где работают и как выдержали советский период исправительных учреждений. Расскажу я и о наших знаменитых современниках, связанных с островом: режиссере Тимуре Бекмамбетове, актрисе Розе Хайруллиной, художнике Рашите Сафиуллине, сценаристе Марине Разбежкиной и композиторе Александре Маноцкове.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
  • Транспорт оплачивается дополнительно: 1-3 человека — 3250 руб, 4-8 человек — 5000 руб. Для аренды машины в день бронирования экскурсии необходимо перевести мне 1000 руб. В случае, если вы отмените экскурсию, эта сумма не подлежит возврату.
  • Входные билеты в Свияжск не включены в стоимость — 100 руб. с человека
  • Экскурсия не подойдет для маломобильных путешественников: передвижение по острову возможно только в пешем формате

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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