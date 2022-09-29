Свияжск запомнится вам древними монастырями, идиллическими пейзажами и умиротворенной атмосферой. Вы услышите о временах, когда он был неприступной крепостью. Раскроете, как складывалась его дальнейшая история и чем он живет сегодня. Насладитесь панорамой рек и холмов, погуляете по старинным кварталам и услышите местные легенды.

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Описание

Что вас ожидает

История и природа

Вы погуляете по острову и осмотрите его главные монастыри: Иоанно-Предтеченский и Успенский. Выясните, какую роль Свияжск сыграл в падении Казанского ханства и в судьбе русской государственности, какие гении архитектуры здесь работали и какие важные события происходили. А также полюбуетесь местной природой: акваторией куйбышевского водохранилища, слиянием трех рек и живописными холмами. Если повезет, увидите лисиц, зайцев и белохвостых орланов.

Свияжск в лицах

Свияжск — это не только история, монастыри и чарующие пейзажи. Вы понаблюдаете за повседневной жизнью простых людей. Узнаете, чем они занимаются, где работают и как выдержали советский период исправительных учреждений. Расскажу я и о наших знаменитых современниках, связанных с островом: режиссере Тимуре Бекмамбетове, актрисе Розе Хайруллиной, художнике Рашите Сафиуллине, сценаристе Марине Разбежкиной и композиторе Александре Маноцкове.

Организационные детали