Галина проводит ещё 2 экскурсии

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Татарская кухня — узнать, приготовить, попробовать

Мастер-класс в компании повара и гида

Галина
Галина – представитель из Казани
Дорогие гости, в Казани забудьте о диете! Татарская кухня 🥧 — насыщенная, разнообразная и потрясающе вкусная.

В этом вы убедитесь, приготовив блюда своими руками под руководством повара (описания вариантов программ смотрите ниже).

И насладитесь их вкусом, запивая ароматным чаем.

А я расскажу об истории 📖, традициях, секретах и культурной роли татарской гастрономии.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎓Мастер-класс
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🍤Можно и покушать
  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • От 5 500 ₽ за экскурсию

    Записаться на мастер-класс
Татарская кухня — узнать, приготовить, попробовать
Татарская кухня — узнать, приготовить, попробовать

Что вас ожидает

Познать Казань и Татарстан через кухню
Татарские кулинарные традиции складывались не одно столетие: кухня 🥧 народа менялась и одновременно сохраняла самобытность. Вы откроете особенности гастрономии, в которой сплелись история 📖 поволжских татар, восходящих к тюркоязычным кочевым племенам, и занятия земледелием и животноводством. Услышите, какие блюда были взяты у народов-соседей. А еще мы поговорим о тонкостях местного чаепития, без которого невозможно представить татарский дом.

1 из 3 мастер-классов на выбор
Какую бы из программ вы ни выбрали, вас ждет занятие, которое увлечет и взрослых, и детей. Наш повар поделится секретами приготовления вкусностей. А пока вы будете внимательно следовать указаниям, также узнаете об истории выбранных блюд, об их влиянии на культуру и быт народа.

  • Программа 1: Торт чак-чак + эчпочмак. Вместе вы соберете «медовую гору», слепите и испечете ароматные пирожки.
  • Программа 2: Эчпочмак. Всё внимание уделим одному блюду — королю татарской кухни. Каждый слепит треугольный эчпочмак и после выпекания попробует именно свой!
  • Программа 3: Секреты татарской кухни. Под рассказ об удивительном пути национальной гастрономии вы не только увидите, как профессионально нарезают лапшу токмач, лепят эчпочмак и сладкий рулет татлы, но обязательно сами вместе с поваром научитесь готовить все три блюда.

И в конце каждой программы — немного татарской молекулярной кухни. Что это? Узнаете 😃

Организационные детали

Пожалуйста, при заказе укажите, какой мастер-класс вы выбрали. Замена варианта невозможна, так как расходные материалы готовятся заранее.

Стоимость мастер-классов

  • Стоимость указана за программы 2 и 3 (продолжительность по 25-30 минут)
  • Стоимость программы 1 — 7000 руб. за 1-5 человек или 800 руб. с человека для групп от 9 человек (продолжительность 40-50 минут)

Как проходит мастер-класс

  • В одном из кафе или ресторанов Казани
  • На мастер-классе с вами буду я или другой гид из нашей команды, а также повар ресторана
  • Мастер-класс можно совместить с другими нашими экскурсиями
  • Обязателен заказ обеда/ужина (оплата по меню)
  • Трансфер от отеля по желанию: для группы 1-4 человека бесплатно; для группы свыше 4 человек оплачивается дополнительно
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Татарская кухня — узнать, приготовить, попробовать
Татарская кухня — узнать, приготовить, попробовать
Татарская кухня — узнать, приготовить, попробовать
Татарская кухня — узнать, приготовить, попробовать

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Галина
Галина
Приветы всем! Меня зовут Галина. В свое время закончила факультет журналистики КГУ и одновременно курсы экскурсоводов, и вот уже 30 лет и 3 года не устаю показывать гостям МОЮ Казань. Я по-настоящему люблю свой город — необычный и всегда-всегда такой разный, потому на конвейер не работаю, и все мои экскурсии авторские и не статичные. Я сама за рулем, свои машины «Hyundai Santa Fe» и «Subaru Forester». Ко времени сильно не привязываемся, катаемся, гуляем, фотографируемся в свое удовольствие :)
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