Галина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает
Познать Казань и Татарстан через кухню
Татарские кулинарные традиции складывались не одно столетие: кухня 🥧 народа менялась и одновременно сохраняла самобытность. Вы откроете особенности гастрономии, в которой сплелись история 📖 поволжских татар, восходящих к тюркоязычным кочевым племенам, и занятия земледелием и животноводством. Услышите, какие блюда были взяты у народов-соседей. А еще мы поговорим о тонкостях местного чаепития, без которого невозможно представить татарский дом.
1 из 3 мастер-классов на выбор
Какую бы из программ вы ни выбрали, вас ждет занятие, которое увлечет и взрослых, и детей. Наш повар поделится секретами приготовления вкусностей. А пока вы будете внимательно следовать указаниям, также узнаете об истории выбранных блюд, об их влиянии на культуру и быт народа.
- Программа 1: Торт чак-чак + эчпочмак. Вместе вы соберете «медовую гору», слепите и испечете ароматные пирожки.
- Программа 2: Эчпочмак. Всё внимание уделим одному блюду — королю татарской кухни. Каждый слепит треугольный эчпочмак и после выпекания попробует именно свой!
- Программа 3: Секреты татарской кухни. Под рассказ об удивительном пути национальной гастрономии вы не только увидите, как профессионально нарезают лапшу токмач, лепят эчпочмак и сладкий рулет татлы, но обязательно сами вместе с поваром научитесь готовить все три блюда.
И в конце каждой программы — немного татарской молекулярной кухни. Что это? Узнаете 😃
Организационные детали
Пожалуйста, при заказе укажите, какой мастер-класс вы выбрали. Замена варианта невозможна, так как расходные материалы готовятся заранее.
Стоимость мастер-классов
- Стоимость указана за программы 2 и 3 (продолжительность по 25-30 минут)
- Стоимость программы 1 — 7000 руб. за 1-5 человек или 800 руб. с человека для групп от 9 человек (продолжительность 40-50 минут)
Как проходит мастер-класс
- В одном из кафе или ресторанов Казани
- На мастер-классе с вами буду я или другой гид из нашей команды, а также повар ресторана
- Мастер-класс можно совместить с другими нашими экскурсиями
- Обязателен заказ обеда/ужина (оплата по меню)
- Трансфер от отеля по желанию: для группы 1-4 человека бесплатно; для группы свыше 4 человек оплачивается дополнительно