Галина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Познать Казань и Татарстан через кухню

Татарские кулинарные традиции складывались не одно столетие: кухня 🥧 народа менялась и одновременно сохраняла самобытность. Вы откроете особенности гастрономии, в которой сплелись история 📖 поволжских татар, восходящих к тюркоязычным кочевым племенам, и занятия земледелием и животноводством. Услышите, какие блюда были взяты у народов-соседей. А еще мы поговорим о тонкостях местного чаепития, без которого невозможно представить татарский дом.

1 из 3 мастер-классов на выбор

Какую бы из программ вы ни выбрали, вас ждет занятие, которое увлечет и взрослых, и детей. Наш повар поделится секретами приготовления вкусностей. А пока вы будете внимательно следовать указаниям, также узнаете об истории выбранных блюд, об их влиянии на культуру и быт народа.

Программа 1 : Торт чак-чак + эчпочмак. Вместе вы соберете «медовую гору», слепите и испечете ароматные пирожки.

: Торт чак-чак + эчпочмак. Вместе вы соберете «медовую гору», слепите и испечете ароматные пирожки. Программа 2 : Эчпочмак. Всё внимание уделим одному блюду — королю татарской кухни. Каждый слепит треугольный эчпочмак и после выпекания попробует именно свой!

: Эчпочмак. Всё внимание уделим одному блюду — королю татарской кухни. Каждый слепит треугольный эчпочмак и после выпекания попробует именно свой! Программа 3: Секреты татарской кухни. Под рассказ об удивительном пути национальной гастрономии вы не только увидите, как профессионально нарезают лапшу токмач, лепят эчпочмак и сладкий рулет татлы, но обязательно сами вместе с поваром научитесь готовить все три блюда.

И в конце каждой программы — немного татарской молекулярной кухни. Что это? Узнаете 😃

Организационные детали

Пожалуйста, при заказе укажите, какой мастер-класс вы выбрали. Замена варианта невозможна, так как расходные материалы готовятся заранее.

Стоимость мастер-классов

Стоимость указана за программы 2 и 3 (продолжительность по 25-30 минут)

Стоимость программы 1 — 7000 руб. за 1-5 человек или 800 руб. с человека для групп от 9 человек (продолжительность 40-50 минут)

Как проходит мастер-класс