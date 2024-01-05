Встретим вас в аэропорту Казани с 11:00 до 12:00. Позавтракаем в кафе и начнём обзорную экскурсию по городу. Вы увидите площадь Свободы, Казанский университет и Дворец земледельцев, откуда полюбуемся Старо-Татарской слободой, центром семьи «Казан» и стадионом «Акбарс».

Обязательно пройдём по территории Казанского кремля и познакомимся с русским и татарским зодчеством, где смешались ислам христианство, восток и запад.

После обеда (оплачивается самостоятельно) заселимся в гостиницу в самом центре города, после чего у вас будет свободное время. Кстати, наш отель — самое высокое здание в Казани с единственной в городе открытой смотровой площадкой.

Вечером по желанию и за доплату отправимся на экскурсию «Огни Казани» (стоимость — 450 руб/чел). Увидим освещённые огнями кремль и мечеть Кул-Шариф.