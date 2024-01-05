Погулять по набережной во фламандском стиле, увидеть «Раифскую свечу» и сказочный Кул-Шариф
А ещё услышим историю острова-града Свияжска и посетим старинные и современные достопримечательности Казани.
Желающие за доплату смогут познакомиться с традиционным татарским костюмом и сделать эффектные фотографии в нарядах, погулять по ночной Казани и посетить интерактивную экскурсию в комплексе «Туган Авылым».
янв
Описание
Организационные детали
Всем путешественникам необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов) туристов, чтобы составить список для гостиниц.
Программа тура по дням
Прогулка по Казани
Встретим вас в аэропорту Казани с 11:00 до 12:00. Позавтракаем в кафе и начнём обзорную экскурсию по городу. Вы увидите площадь Свободы, Казанский университет и Дворец земледельцев, откуда полюбуемся Старо-Татарской слободой, центром семьи «Казан» и стадионом «Акбарс».
Обязательно пройдём по территории Казанского кремля и познакомимся с русским и татарским зодчеством, где смешались ислам христианство, восток и запад.
После обеда (оплачивается самостоятельно) заселимся в гостиницу в самом центре города, после чего у вас будет свободное время. Кстати, наш отель — самое высокое здание в Казани с единственной в городе открытой смотровой площадкой.
Вечером по желанию и за доплату отправимся на экскурсию «Огни Казани» (стоимость — 450 руб/чел). Увидим освещённые огнями кремль и мечеть Кул-Шариф.
Путешествие в Болгар
После завтрака в 08:50 поедем в Болгарский историко-археологический комплекс 13-14 века. Вы окажетесь в Болгаре — столице Волжской Булгарии. Рассмотрим образец средневекового мусульманского зодчества, пройдём у старинных руин и услышим удивительную история этого места, где ещё в 922 году ислам был принят в качестве официальной государственной религии.
Осмотрим Соборную мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханскую усыпальницу, Малый минарет. Чёрную и Белую палаты, Ханские баню и дворец. А ещё посетим Памятный знак — музейно-выставочный комплекс, возведённый в честь принятия ислама в 10 веке.
Обед — по желанию и за доплату. Вернёмся в Казань, где желающих ждёт интерактивная экскурсия в национальном комплексе «Туган Авылым» (стоимость 1100 руб/чел при оплате заранее. 1500 руб/чел при оплате на месте). Прогуляемся по деревянной деревушке с бревенчатыми домами и познакомимся с историей татарского костюма, его символизмом и значением. А ещё сфотографируемся в национальной одежде!
Затем у вас будет свободное время.
Остров-град Свияжск и Рафиский монастырь
Позавтракаем и поедем в Свияжск, расположенный сразу на 3 реках: Волги, Свияги и Щуки. История крепости начинается в 1551 году — её основал Иван Грозный для завоевания Казани. Увидим уникальную Троицкую церковь, построенную из дерева одновременно с закладкой города. Рассмотрим каменные Успенский, Никольский и Сергиевский храмы, церковь св. Константина и Елены, Собор иконы Всех Скорбящих Радости.
Обед — по желанию и за доплату. Затем отправимся на экскурсию в Раифский Богородицкий монастырь 17 века. Здесь хранится икона Божией Матери «Грузинская». Пройдём по территории святыни и полюбуемся архитектурой и рассмотрим «Раифскую свечу» — так называют надвратную церковь Архистрагивата Божия Михаила.
Экскурсия по Йошкар-Оле и отъезд
После завтрака поедем в Йошкар-Олу — столицу республики Марий-Эл. Вы окажетесь в удивительном городе с яркой архитектурой и уютной набережной, необычными мостами и морем зелени. Это настоящий край лесов!
Увидим главный символ города — Йошкиного кота, важно восседающего на скамейке. Посетим Царевококшайский кремль, прогуляемся по набережным Брюгге и Амстердам, побываем на площади Республики и Девы Марии, увидим Благовещенский кафедральный собор.
Обед по желанию и за доплату. В 19:30 поедем в аэропорт Казани. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Казани, 11:00-12:00Завершение: Аэропорт Казани, после 19:30. Выбирайте рейсы с вылетом после 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.