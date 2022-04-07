Обзорная экскурсия по Москве (дневная)

Обзорная экскурсия по Москве

Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Москве (дневная)
Обзорная экскурсия по Москве (дневная)
Обзорная экскурсия по Москве (дневная)
Обзорная экскурсия по Москве (дневная)
Обзорная экскурсия по Москве (дневная)

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Храм Василия Блаженного
  • ГУМ
  • Кремлевские стены и Мавзолей
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы
  • Москва-сити
  • Новый Арбат
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Индивидуальная обзорная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе или легковом автомобиле идеально подойдет как для первого знакомства с красавицей-столицей, так и для повторного посещения.

При составлении маршрута будут учтены ваши пожелания. Главные достопримечательности или живописные улочки, лучшие смотровые площадки или уютные парки. В сопровождении профессионального экскурсовода будет действительно интересно!

Во время экскурсии предусмотрено до 4х остановок.

Программа

Классический маршрут, который включает в себя все главные достопримечательности столицы:

  • Красная площадь, Храм Василия Блаженного, ГУМ, кремлевские стены и Мавзолей
  • Храм Христа Спасителя и Патриарший мост, открывающий взору красивую панораму на Кремль и на стрелку Октября
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы, панорамный вид на всю Москву, МГУ и Лужники
  • Москва-сити: лучшие селфи с набережной Тараса Шевченко
  • Новый Арбат и самые красивые бульвары столицы

Если у вас будут пожелания по корректировке маршрута, мы, с радостью, их учтем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода. Трансфер по маршруту на комфортабельном легковом транспорте
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

В любой день в 10:00

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