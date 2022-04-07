Индивидуальная обзорная экскурсия на комфортабельном микроавтобусе или легковом автомобиле идеально подойдет как для первого знакомства с красавицей-столицей, так и для повторного посещения.

При составлении маршрута будут учтены ваши пожелания. Главные достопримечательности или живописные улочки, лучшие смотровые площадки или уютные парки. В сопровождении профессионального экскурсовода будет действительно интересно!

Во время экскурсии предусмотрено до 4х остановок.