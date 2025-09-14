Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 800 до 29 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5