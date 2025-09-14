Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 11 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Пешая
2 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Нижнему с краеведом
Откройте для себя скрытые детали Нижнего Новгорода, изучая его историю через городские артефакты и архитектурные элементы
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
14 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Город в объятиях Волги - квест на парусной яхте
На яхте
2.5 часа
30 отзывов
Квест
до 6 чел.
Город в объятиях Волги - квест на парусной яхте
Вас ждёт захватывающее путешествие по Волге с квестом, где вы узнаете о фольклоре и истории торговых путей, оцените панорамы и попробуете уху
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:30
29 000 ₽ за всё до 6 чел.
Нижний Новгород изнутри
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нижний Новгород изнутри
Проедьте по живописным набережным и старинным улицам, полюбуйтесь соборами и деревянными домами. Прогуляйтесь по Кремлю и узнайте историю Чкаловской лестницы
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Литературно-графичный маршрут
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории Нижегородского стрит-арта и великих людей
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
Завтра в 17:00
15 сен в 10:00
от 4600 ₽ за всё до 10 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы (на вашем автомобиле)
5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история
Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
17 сен в 09:00
18 сен в 16:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Погрузитесь в историю народного ополчения и узнайте, как Кузьма Минин повлиял на судьбу России. Посетите ключевые места Нижегородского кремля
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5335 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
На машине
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с дегустацией традиционных блюд. Узнайте, как жили и чем восхищались гости города
15 сен в 15:30
18 сен в 15:00
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Нижний Новгород сквозь эпохи
Пешая
3.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Нижний Новгород сквозь эпохи
Откройте тайны Нижнего Новгорода! Прогулка по кремлю и старинным улицам раскроет секреты 800-летней истории города
Начало: На ул. Большая Покровская
16 сен в 13:00
17 сен в 13:00
от 7900 ₽ за всё до 8 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля (в группе)
Пешая
1 час
8 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по кремлю
Исследуйте территорию Нижегородского кремля, узнавая его историю и наслаждаясь видами на Волгу и Оку. Викторина поможет закрепить знания
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в будние дни в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:00
14 сен в 10:00
15 сен в 17:30
800 ₽ за человека
Кремль и набережные Нижнего Новгорода за 3 часа
На машине
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кремль и набережные Нижнего Новгорода
Увлекательная экскурсия по историческим местам Нижнего Новгорода, включая Кремль и живописные набережные, за 3 часа автопешеходного тура
Начало: На ул. Большая Покровская
17 сен в 13:30
18 сен в 11:30
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
Пешая
2 часа
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Започаинье: история и легенды Нижнего Новгорода
Започаинье - это уголок Нижнего Новгорода, где сохранился дух старины. Узнайте о судьбах купцов и ремесленников, гуляя по улицам с краеведом
Начало: На Почтовом съезде
Сегодня в 17:00
14 сен в 10:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 5 чел.

