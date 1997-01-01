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Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп

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8 отзывов
Sputnik 8.
Sputnik 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Приглашаем вас на выездную экскурсию ⛳ в Царское Село (г.

Пушкин) с посещением Екатерининского дворца.

Вы увидите прекрасный Екатерининский парк 🌳 с шедеврами архитектуры: от готики до классицизма и великолепными античными скульптурами.

Полюбуетесь живописными прудами, каменными мостиками, аллеями под сенью старинных деревьев.

Посетите главный символ Царского Села — Екатерининский дворец с воссозданной Янтарной комнатой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 35 900 ₽ за экскурсию

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Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп

Что вы увидите

  • Царское село (Пушкин)
  • Екатерининский парк
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
Выездная экскурсия ⛳ в Царское Село (ныне - г. Пушкин).
История Царского Села началась в XVIII веке, в конце Северной войны, когда участок отвоеванных у шведов новгородских территорий был подарен государем Петром I Марфе Скавронской, будущей супруге Петра. Называлось это место по имени расположенной на нём усадьбы Саари-мойс (Остров-мыза), или, на русский манер Саарская мыза. Указ о даровании был подписан 13 июня 1710 года ( 24 июня по новому стилю). Эта дата и считается датой официального основания Царского села.
На холме, где сейчас располагается Екатериниский дворец, была построена деревянная усадьба, у основания холма, перегородив протекавшую там речку Вангази, соорудили пруд.
В 1716 году в усадьбе была возведена деревянная Успенская церковь ⛪. С этого времени в документах появляется название Сарское или Царское
Село, и усадьба постепенно начинает приобретать облик загородной резиденции царской семьи.
К 1723 году строится дворец «о шестнадцати палатах». Он неоднократно перестраивался и облик Екатерининского дворца, близкий к современному, появился после последней большой перестройки по проекту Ф. Б. Растрелли, законченной в 1756 году. В 1755 из Зимнего дворца в Екатерининский была перенесена знаменитая Янтарная комната. Сейчас для осмотра открыты 32 из 58 залов дворца.
В 1796 годах в Царском Селе, в подарок внуку Екатерины II - Александру Павловичу, был построен еще один дворец - Александровский. Проект дворца принадлежит Джакомо Кваренги. Дворец долгое время был недоступен для посещения и лишь с 1997 начали постепенно открываться экспозиции в его отреставрированных интерьерах левого крыла, а, затем и центральной его части.
С 20-х годов XVII века на территории Царского села начал создаваться садово-парковый ансамбль. Сейчас, в его состав входят Регулярный (Голландский), Пейзажный (Английский) части Екатерининского парка, и Новый сад и Пейзажная часть Александровского парка. Площадь ансамбля превышает 300 гектар, он насыщен архитектурными и скульптурными памятниками – их более 100, в том числе такие значительные, как архитектурный ансамбль в стиле классицизма «Термы» Джеймса Камерона, с его изумительной Камероновой Галереей, Висячим садом и Агатовыми комнатами, или изящный павильон в стиле барокко «Эрмитаж» архитекторов М. Г. Земцова и Ф. Б. Растрелли, ансамбль из трех павильонов «Адмиралтейство» («Голландия») архитектора В. И. Неелова, спроектированный и построенный в подражание образцам голландской готики и даже целая «Китайская деревня» в некогда модном стиле «шинуаз». В парках 🌳 создана водная система, включающая в себя пруды, каналы и даже искусственные водопады. По части её в свое время даже плавали небольшие прогулочные суда.
Музей имеет богатейшую историческую биографию, связанную с важнейшими событиями и людьми: здесь проводили время венценосные особы, во флигеле, примыкавшем к Екатерининскому дворцу, размещался Царскосельский лицей, сейчас его экспозиции воссоздают обстановку, в которой учились лицеисты пушкинского выпуска, здесь Н. М. Карамзин писал «Историю государства Российского», проходили военную службу М. Ю. Лермонтов и С. А. Есенин.
Так как экскурсия в Царское Село (Пушкин) является индивидуальной, вы можете скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий.
Автобус и гид могут встретить вас непосредственно у вашего отеля.
На сайте указана стоимость стандартной программы с встречей гостей в черте города и может меняться в зависимости от ваших пожеланий и деталей экскурсии 🧭 выборе тура также рекомендуем обратить внимание на экскурсии в Приозерск из Санкт-Петербурга.
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • Входные билеты в культурные объекты: Екатерининский парк и во дворец с посещением Янтарной комнаты для учащихся и 2 сопровождающих
  • экскурсия по Дворцу
  • Справка для ГИБДД
  • Возможность скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий
Что не входит
  • Встреча и транспорт к месту проведения экскурсии
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Личные расходы туристов
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
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8 отзывов оставили туристы

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