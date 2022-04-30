Экскурсия с посещением Исаакиевского собора + теплоход по рекам и каналам

Автобусная, пешеходная, водная

Групповая
Автобусная, пешеходная, водная.

Место окончания: Центр города.
Экскурсия с посещением Исаакиевского собора + теплоход по рекам и каналам
Экскурсия с посещением Исаакиевского собора + теплоход по рекам и каналам
Экскурсия с посещением Исаакиевского собора + теплоход по рекам и каналам
Экскурсия с посещением Исаакиевского собора + теплоход по рекам и каналам
Экскурсия с посещением Исаакиевского собора + теплоход по рекам и каналам
Экскурсия с посещением Исаакиевского собора + теплоход по рекам и каналам

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Стрелка В. О.
  • Исаакиевская площадь
  • Сенатская площадь
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Исаакиевский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Исаакиевский собор являются невозвратными, после выписки билета их стоимость возврату не подлежит.

Вы увидите уникальное произведение русского искусства — Исаакиевский собор, сооруженный в середине XIX века. Для отделки этого грандиозного храма использовали различные породы камня (в том числе малахит и бирюзу), а для создания мозаичных икон -смальту более 12 тысяч оттенков.

С колоннады Исаакиевского собора, которая вас ждет завораживающая круговая панорама центральной части города. С 43-метровой высоты открывается обзор на 360 градусов.

Островное расположение Санкт-Петербурга и большое количество воды является визитной карточкой города. Ощутить особое настроение города можно лишь во время водной прогулки на теплоходе по рекам и каналам Северной Венеции.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсия по Исаакиевскому собору
  • Подъем на колоннаду Исаакиевского собора
  • Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Суббота в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Суббота в 10:30

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