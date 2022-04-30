Вы увидите уникальное произведение русского искусства — Исаакиевский собор, сооруженный в середине XIX века. Для отделки этого грандиозного храма использовали различные породы камня (в том числе малахит и бирюзу), а для создания мозаичных икон -смальту более 12 тысяч оттенков.

С колоннады Исаакиевского собора, которая вас ждет завораживающая круговая панорама центральной части города. С 43-метровой высоты открывается обзор на 360 градусов.

Островное расположение Санкт-Петербурга и большое количество воды является визитной карточкой города. Ощутить особое настроение города можно лишь во время водной прогулки на теплоходе по рекам и каналам Северной Венеции.